El vino español con mejor relación calidad-precio es valenciano

Wine Searcher es un motor de búsqueda web que permite al usuario conocer el precio y disponibilidad de miles de vinos de todo el mundo. El portal, con millones de usuarios en todo el mundo, también genera contenidos para facilitar la decisión de compra, como rankings de vinos con mejor relación calidad-precio en diferentes países. Este año, el vino que lidera la clasificación de vinos españoles con mejor relación calidad-precio es una de las referencias que elabora Rafa Cambra en su bodega de Casa Colaus, La Forcallà de Antonia, un tinto elaborado con esta uva autóctona que arrebata el primer puesto al oloroso Tío Alejandro de la bodega Manuel Aragón (Chiclana de la Frontera), que baja al segundo puesto.

La Forcallà de Antonia (adscrito a la DO Valencia) es un vino elaborado con uvas de viejos viñedos de la zona de Fontanars criado en barricas de roble francés de 500 litros y tinas. El tinto de Rafa Cambra no es el único valenciano que se cuela este año entre los diez mejores vinos españoles por calidad-precio, ya que también figuran dos elaboraciones del alicantino Pepe Mendoza desde su proyecto vitivinícola Casa Agrícola. El Veneno, tinto de Monastrell, ocupa la sexta plaza, mientras que el también tinto Giró de Abargues se sitúa en el séptimo lugar. Ambas referencias lucen el sello de la DO Alicante y se han convertido en los buques insignia del enólogo.