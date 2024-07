De Almácor a Shakira, el fútbol también es música

Para los amantes del fútbol, la Eurocopa es una de las competiciones más esperadas. Hasta el próximo 14 de julio, los forofos pasarán horas y horas delante del televisor animando a su selección preferida. Sin embargo, existe una parte de la población a la que este tipo de eventos les resulta indiferente y, por lo tanto, desconoce cuál es el equipo preferido o el país ganador de cada certamen. A pesar de ello, muchos de ellos sí que recuerdan las canciones o artistas que han animado a través de su música a la Selección Española durante la Eurocopa o el Mundial. ¿Quién no recuerda el 'Waka Waka' de Shakira? ¿Quién no gritó junto a David Bisbal el tema "Waving Flag" cuando España ganó el Mundial de 2010?

Este año, además, es un valenciano el que anima a la Selección Española durante estas semanas con su tema "Brillos platino", que, seguramente, también será uno de los temas más esuchados durante este verano. Almàcor es el encargado de poner voz a esta competición con esta canción, con la que, además, compitió en la final del Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión, un logro que finalmente consiguió el dúo valenciano Nebulossa. A pesar de que no consiguió participar en la final de Eurovisión, Almàcor tiene la agenda repleta de eventos este verano, ya que con esta canción recorrerá algunos de los festivales de la Comunitat Valenciana.

El propio artista reconocía que es una canción muy bailable, que "representa el brillo interno que yo quería transmitir. El tema se hizo después de un concierto de Harry Styles, que fue increíble y salí con una felicidad extrema. Quería trasmitir ese sentimiento en el tema y ese brillo interno. Es como cuando le dices a alguien que parece que le brille la cara. Es ese brillo que tienen las personas y necesitaba transmitirlo en un tema. Así surgió la canción. Surgió el tema y salió la oportunidad del Benidorm Fest. Fue increíble", reivindicaba.

Antes de "Brillos platino", otros temas también han acompañado a los hinchas españolas en la celebración de cada gol. Shakira, con su "Waka Waka", y David Bisbal, con "Waving Flag", hicieron vibrar a toda España en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la roja se proclamó campeona por primera vez en su historia. En el Mundial de 2014 fue el dúo Cali y el Dandee, quien interpretó "Sube la mano y grita gol". En la Eurocopa de 2016 era Niña Pastori quien se sumaba a esta lista con "La Roja baila", Además, en este caso, el jugador de la selección Sergio Ramos también se sumaba al himno con su voz.

Sin embargo, durante los últimos años, no sólo han destacado los temas dedicados a la Selección Española, sino que también han trascendido otros temas como "This One's for you" de David Guetta y Zara Larsson en la Eurocopa 2016, "Endless Summer" de Oceana en la Eurocopa 2012 o "We are the people" del DJ Martin Garrix en la Eurocopa 2020.

Suscríbete para seguir leyendo