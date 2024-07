Hace veinte años, Fran Perea encarnó el papel de Marcos en la serie «Los Serrano». Lo que no sabía el cantante malagueño es que esta ficción quedaría grabada en el imaginario de toda una sociedad, que, a pesar del paso de los años, sigue reenganchándose a la historia. Para celebrarlo, el artista regresa a los escenarios con su nueva gira, en la que repasará muchos de estos éxitos.

Dos décadas después del final de «Los Serrano», Fran Perea regresa a los escenarios para reunir a los amantes de esta serie. Tras su paso por València, donde agotó la mayoría de entradas, regresa a Gandia este 13 de julio para refrescar el verano con sus temas más conocidos. «Los Serrano» se convirtió, sin duda, en una serie que cautivó a miles de espectadores hace dos décadas. Cada semana, las familias se reunían frente a la televisión para compartir las aventuras de esta familia, que ha marcado varias generaciones, y cuyo final no gustó a todos. El cantante y actor Fran Perea interpretaba a Marcos, uno de los protagonistas, y daba voz a la banda sonora de la ficción.

Han pasado veinte años de aquel «Uno más uno son siete». ¿Cómo ha cambiado Fran Perea durante estas dos décadas?

Imagínate. Veinte años, que se dice pronto. Como dice mi canción «Mi caballito de mar», sigo queriendo volar, sigo teniendo pasión por esto, que creo que es lo más importante porque perder la pasión es lo peor que te puede pasar en la vida. Levantarte una mañana sin motivación creo que es mi peor pesadilla. Puedo decir que me encuentro en un buen momento, disfrutando muchísimo a nivel profesional y personal y con las cosas cada vez más claras.

Hablar de Fran Perea es hablar de «Los Serrano». ¿Te molesta que te sigan relacionando con la serie?

Hace mucho tiempo que dejé de pelearme con cosas que yo no podía controlar. Evidentemente si tienes un éxito como «Los Serrano», pues vas a ser recordado por eso. No puedes cambiar el recuerdo de la gente ni debes querer hacerlo. Al revés, hay que darle la vuelta y decir que eres aquel que tuvo la enorme suerte de dar vida al personaje de Marcos en la serie. Desde ahí se ve mucho mejor. Es una serie que marcó generacionalmente a un país. Muchas generaciones han bebido de ella.

Esta serie y su banda sonora marcaron a una generación. ¿Vosotros lo vivisteis así?

Sí, lo vivimos así. Cuando estás dentro de la rueda, no te da casi tiempo a asimilar y saber qué está pasando ahí fuera. Lo que haces es trabajar. Esos años fueron de mucha exigencia a nivel de horas, estar en plató, grabar las canciones, ir de gira… Te das cuenta, pero no eres tan consciente. El tiempo me ha ido explicando como ha sido y como ha ido marcando. Ahora lo estoy viviendo de una manera muy divertida.

En el álbum «Uno más uno son veinte» te acompañan varios artistas. ¿Cómo fue este proceso?

Queríamos, más allá de hacer un disco de celebración de los veinte años, hacer una fotografía de la música pop de nuestro país en estos veinte años. Nuestro esfuerzo estuvo ahí. Por un lado, había que incluir a artistas que se dieron a conocer en los años 2000, y que estaban muy relacionados con la música de series de televisión como Pignoise en «Los hombres de Paco» o Despistaos en «Física o Química». Por otra parte, otro grupo de artistas más jóvenes, que se dedicaron a la música después de escucharnos a nosotros. Por ejemplo, Ana Guerra me dijo que la primera canción que aprendió a tocar fue «Voy a pensar en ti» y, por eso, tenía que estar.

¿Se quedó algún artista en el tintero?

Sí. Me hubiese gustado tener el doble de canciones. Ha sido un proceso complicado porque hemos tenido que cuadrar agendas, pero ha sido una suerte coincidir con gente tan maravillosa. Hubiese hecho otras diez canciones con otras diez personas.

¿Cómo está siendo esta gira?

La gira está siendo muy divertida y muy sorprendente. Sólo iba a hacerse el año pasado, pero fue tan bien, que hemos decidido hacerla este año también. Tenemos las salas llenas. Se mezclan muchas generaciones en los conciertos. Por ejemplo, en el «meet and great» había niñas de 11 años y otras de 50. Recorrer ese arco de edades que se sabe tus canciones es un lujo.

Existe anhelo y nostalgia en torno a esta serie entre los asistentes.

Sí. Hay mucha nostalgia de una época en que la televisión era analógica. Los productos televisivos intentaban ser para toda la familia. Esperaban cada semana para sentarse junto a toda la familia en el salón. Mucha gente lo recuerda. Se acuerda de sus padres, que ya no están. Hay muchos viajes personales de la gente en estos veinte años.

¿Cómo viviste ese fenómeno fan?

Como pude. No hay un manual de instrucciones porque cada caso es diferente. Cuando estás dentro de la rueda, no sabes muy bien ni dónde tienes la cara. Te pasan cosas extrañísimas. Todo el mundo te conoce. No es fácil adaptar tu vida a eso que ocurre. El tiempo va colocando las cosas en su sitio y lo vas entendiendo. Es un fenómeno del que formas parte. Hay que aprender a llevarlo y convivir con ello. Aprender a vivir con ello es mejor que pelearse con algo que no puedes controlar.

Hay una generación que no vivió la serie, pero que en los últimos años se ha acercado a ella debido a las reposiciones en algunas plataformas. ¿Lo has notado?

En los conciertos se nota muchísimo y en las redes también. Vas viendo que hay épocas que la gente se va reenganchando. Durante la pandemia, mucha gente volvió a verla.

Además de la gira, ¿en qué otros proyectos estás trabajando?

Estoy en varios frentes. Tengo una obra de teatro que he dirigido, que estamos haciendo en Madrid y esperamos salir de gira. Hace unas semanas se confirmó mi participación en la serie de Amazon Prime «Citas en Barcelona». Estoy muy centrado en la música este año con la gira y empezando a trabajar en canciones nuevas.

Suscríbete para seguir leyendo