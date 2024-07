Rías Baixas presenta su nueva añada ante 400 profesionales

Alrededor de cuatrocientos profesionales del sector del vino han asistido a la presentación de la nueva añada (cosecha de 2023) de los vinos amparados por la DO Rías Baixas que se ha celebrado hace unos días en Valencia en formato ‘Túnel del Vino’, lo que ha propiciado la cata libre de más de medio centenar de vinos diferentes.

Estos vinos atlánticos no dejaron indiferentes a los participantes, que además pudieron tener contacto tanto con las decenas de bodegas de Rías Baixas que hasta allí se desplazaron, así como con personal del propio Consejo Regulador, representado por el secretario de la Denominación, Ramón Huidobro; y la directora y una de las técnicas del Departamento de Marketing, Eva Mínguez y Rosa Martínez.

En el salón organizado por la DO Rías Baixas se pudieron descubrir no solo los vinos de la última cosecha (en su mayoría elaborados de manera exclusiva con uvas de la variedad Albariño) sino también otra tipología de vinos avalados por el Consejo Regulador, así como vinos blancos de anteriores añadas, poniendo de manifiesto la destacable capacidad de guarda de estos vinos. Para la DO Rías Baixas Valencia es uno de sus mercados más relevantes según se concluye el informe de la consultora Nielsen IQ, que sitúa el área Este del país (que incluye a la Comunitat Valenciana, Murcia y Albacete) como la segunda zona con mayor penetración de estos vinos.

