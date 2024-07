El vino se va de fiesta en verano

Quien nos iba a decir a algunos de nosotros que las bodegas valencianas iban a desarrollar su propia ‘ruta’ festiva en los cálidos veranos valencianos. La vertiginosa evolución del enoturismo ha empujado a muchas bodegas de la Comunitat a ir más allá de las clásicas visitas guiadas, programando eventos de carácter festivo para seguir disfrutando de sus vinos y cavas en un entorno rodeado de naturaleza.

Del mismo modo que en los años noventa del pasado siglo XX se hablaba de la ‘Noche Valenciana’, actualmente podríamos hablar, salvando las distancias, de ‘Noches de vinos valencianos’. Hasta que llegue el inicio de la vendimia apenas encontraremos un fin de semana en el que alguna bodega no haya programado su particular fiesta del verano. Es el caso de Dominio de la Vega, bodega de Requena que celebrará el próximo 3 de agosto la segunda edición de la Fiesta del Cava, un evento que se desarrollará en los imponentes jardines interiores de la bodega y en la que no faltarán, además de sus mejores cavas, propuestas gastronómicas de autor con guiños a la comarca, música en directo y otra serie de actividades.

Se da la paradoja de que la Casa del Conde (construcción que data del siglo XVIII) ya fue una discoteca entre las décadas de los ochenta y los noventa, por lo que muchos de los asistentes a esta segunda Fiesta del Cava podrán revivir el recuerdo de aquellas veladas interminables al ritmo de la música techno. Para poder asistir a este evento que organiza Dominio de la Vega todavía se pueden reservar las últimas plazas a través de la propia tienda on-line de la bodega valenciana.

Justo un día antes de la celebración de la Fiesta del Cava de Dominio de la Vega, Viver acogerá una nueva edición del Wine Fest, cita que se ha convertido ya en un clásico del verano en lo referente a enoturismo. Los responsables de la entidad de Viver han diseñado en esta ocasión un evento en el que los vinos de Castellón brillarán junto a la gastronomía de Km. 0 que proponen los productores del interior de Castellón. Para facilitar la asistencia a la cita, los organizadores proponen incluir alojamiento en el Hotel Jérica o recurrir al servicio de autobús que enlazará el parque de La Floresta con la capital de Valencia.

Además del Wine Fest, la Cooperativa de Viver también organiza durante este verano varios tardeos con visitas guiadas, cata de vinos y música instrumental en directo. Las próximas citas serán el viernes 19 de julio y el miércoles 21 de agosto.

Pero sin duda, el evento estival con mayor glamour volverá a ser la Fiesta Blanca de Bodegas Hispano+Suizas, una cita que viene celebrándose a finales de agosto desde hace una década. Convertida en ‘objeto de deseo’ para muchos winelovers, la inscripción a la fiesta es muy limitada por cuestiones de aforo y la bodega ha venido dando prioridad a aquellos asistentes que han participado en la cita en años anteriores. Las escasas plazas que todavía quedan libres se pueden reservar llamando al teléfono 962 349 370.

La Fiesta Blanca es un clásico de los eventos estivales. / Urban

Estas son solo algunas de las fiestas que muchas de las bodegas valencianas organizan durante este verano, pero también podemos encontrar iniciativas para disfrutar del vino como los tardeos que propone Pago de Tharsys, la bodega de Requena en la que cada verano se puede disfrutar de sus vinos y cavas al ritmo de la música de los Dj’s más conocidos a la sombra de las centenarias parras de sus jardines interiores. Los tardeos de Pago de Tharsys se programan esta temporada en sábados alternos. Mañana tendrá lugar una de esas sesiones de la mano de Dj Syto, a la que sucederán, los días 27 de julio y 10 de agosto, los tardeos con las propuestas musicales de Dj Robledo y Víctor Fletcher respectivamente.

Otra bodega que ha diseñado un intenso verano enoturístico es Sierra Norte, que programa un buen número de actividades en Finca Calderón Enoresort. La programación de actividades del mes de julio incluye un taller de sevillanas el próximo viernes día 19 para aprender a bailar mientras se disfruta de los vinos de la bodega con un suculento picoteo. Días después, el jueves día 25 llegará la Pink Party, una cita para disfrutar de todos los vinos y cavas rosados que actualmente comercializa la bodega valenciana. Ya en agosto, Sierra Norte propone un maridaje musical bajo las estrellas con sus mejores vinos.

Tardeos, talleres, fiestas temáticas, actuaciones en directo, catas y maridajes... El vino valenciano se reivindica como una opción más que interesante para vivir un verano rodeado de naturaleza y lleno de fiesta.