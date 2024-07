La Movida, un musical para volver a los 80

Movimiento y apertura contracultural en la postdictadura franquista. La Movida Madrileña fue el fenómeno cultural que significó la transgresión de la cultura española a algo más: la aparición y consolidación de nuevas formas de expresión cultural artística por parte de artistas jóvenes y emergentes de diferentes disciplinas creativas. Una herencia que todavía hoy se siente a través de la música de los 80.

Herencia que, casi medio siglo después, irrumpe en el Teatro Olympia de Valencia con el espectáculo "La Movida, el musical de los 80’s". Del 24 de julio hasta el cuatro de agosto, el teatro será testigo de un pasado presente en un musical de gran formato, y, a través de 24 números musicales y 35 canciones como Voy a pasármelo bien, Lía, Bienvenidos, Salta, A quién le importa o Lucha de gigantes. Está producido por Theatre Properties, una productora de musicales internacionales, conocida por algunos de sus montajes como "Romeo y Julieta, un amor inmortal" o "Peter Pan, el musical".

«Es fresco y dinámico, te hace reflexionar sobre la vida, y al mismo tiempo te ríes».

La cara musical de los 80

La historia no se remonta a la España ochentera, sino que la comedia transcurre en el 2024 en un bar de Madrid que se llama "La movida, el musical de los 80". Eloise y Sergio son los dueños del bar y los protagonistas de un espectáculo que habla de amor, amistad y la necesidad de tomar decisiones. Para la directora del musical y también actriz, Silvia Villaú, la idea parte de rescatar lo "más bonito de la época", en un intento de alejarse de la "parte oscura en la que también había drogas, alcohol y diversas problemáticas". Villaú apunta que el show que llegará al Olympia "es fresco y dinámico , te hace reflexionar sobre la vida, y al mismo tiempo te ríes". A pesar de ubicarse en la actualidad, el musical sí que tiene como hilo conductor las canciones de la Movida Madrileña. Han sido seleccionadas en base a la historia, y la historia también se ha ido construyendo con las ya existentes míticas letras de Mecano, Hombres G, Luz Casal, Tino Casal, Alaska y Dinarama o José Luis Perales. También sonarán Rosendo y Miguel Ríos. "Era importante rescatar lo más bonito de la época de los 80, que para nosotras fue la música", dice la directora sobre los hits que aún se recuerdan hoy en día. "La gente se liberó" concluye.

Pero los 80 nunca murieron. Haciendo cierto paralelismo con la actualidad, Silvia Villaú asegura que hay un número en el que el elenco se viste más ochentero, "pero lo cierto es que hay muchas cosas de los 80 que siguen de moda actualmente", relata Villaú. Las bolas de discoteca, los leggins, las chaquetas de cuero o los botines, son parte del legado de esa época y que están presentes en el musical. O, la abundancia de colores, que como explican desde la dirección, siguen haciendo referencia a la década de los 80.

El público canta, baila e interactúa. / L-EMV

El público, uno más de la historia

"La Movida, el musical de los 80’s" cuenta con un amplio elenco de actores, actrices, cantantes y bailarines entre los que se encuentran Silvia Villaú, Javi Mota, Giampaolo Picucci, Serrgio Guerrero, Rosana Vieira, Mario Barrero, Aitana Cazalilla, Daniel Aragón y Amaya Bendowski. Tanto el libreto, el vestuario, caracterización como la dirección general corresponden a Silvia Villaú mientras que los arreglos vocales son de Carlos Benito; y los musicales, de José Enrique De la Vega. Las coreografías son de José Félix Romero y el diseño de escenografía es de Tomás Padilla y el de cartelería de Padilla y Villaú.

El musical está dirigido a todos los púbicos, pensando sobretodo en las familias que suelen acudir con sus hijos a ver musicales. Además, según cuenta la directora, dispone de "una escenografía a doble altura, que hace que sea un musical llamativo y fresco incluso para el niño o joven que no conoce las canciones". Pero, para aquellos que sí que las conocen, se acaban convirtiendo en una parte más de la historia, es decir, a través de la música el público, canta, baila, interactúa y conecta con el relato. De hecho, este es el punto que destaca el actor Javi Mota: "los más pequeñitos que no conocen las canciones pueden disfrutar de la puesta de escena, de la coreografía y de lo que es el teatro musical en directo, y los no tan jovencitos pueden disfrutar un poco de esa nostalgia de los ochenta".

La gira del musical empezó a principios de marzo en Vigo, lleva ya medio año de recorrido por toda España, y finalizará en Avilés a finales de octubre. Según la directora, además de los recuerdos y el tono más festivo al dar tanto protagonismo a la música, el espectáculo también toca los sentimientos. "Te emocionas en muchas ocasiones y te hace reflexionar sobre la verdadera importancia que tienen las cosas. Muchas veces perdemos el tiempo en cosas más insignificantes y este musical te hace darle una vuelta y reflexionar", resume.

Suscríbete para seguir leyendo