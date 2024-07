La Plata: "Queremos mantener nuestra identidad y el control"

El grupo valenciano La Plata se subió por primera vez al escenario hace ocho años. Este conjunto pop, considerado como la “nueva ola” a pesar de su juventud, ha sabido atrapar a su público a través de la mezcla de este género con la herencia valenciana de los años 90 para evocar las melodías que sonaban en las discotecas valencianas durante aquellos años.

Fue Diego Escriche quien abrió camino a esta banda tras lanzar “Un atasco” en solitario a finales de 2015, que ha terminado convirtiéndose en un himno de La Plata. Un año después, Miguel J. Carmona decidió sumarse a esta aventura tras disolver su proyecto “Progreso”. Ese mismo 2016 el grupo se terminó de crear con las incorporaciones de Patricia Ferragud, Salvador Frasquet y María Gea.

Este año celebran sus ocho años con dos conciertos en Barcelona y Madrid, además de la preparación de su nuevo disco, que verá la luz el próximo 2025. Sin embargo, el grupo decidió salir de su estudio para regresar a la “terreta” el pasado martes 16 de julio, ya que actuaron como artistas invitados del rapero argentino Wos dentro del ciclo de conciertos celebrado en los Jardines de Viveros. Durante la hora de concierto, La Plata interpretó algunos de sus temas incluidos en sus EP «Un atasco», «01 03 2019», «Sueños» y sus discos Desorden y Acción Directa.

Alejados de las redes sociales y de la rápida industria musical y de consumo, el grupo ha sabido mantener su esencia durante todos estos años. Reconocen que han cambiado poco. “Lo único que hemos cambiado ha sido introducir un sampler (instrumento musical electrónico, que utiliza grabaciones de sonidos grabadas para ser reproducidas mediante un teclado) para lanzar algunas pistas en ciertas canciones. Esencialmente son pianos y secuencias que no podemos interpretar en directo”, explica la banda valenciana.

Tras actuar como artistas invitados de Wos, en un concierto que recuerdan como “agradable”, ya que “pueden vernos más amigos y familiares, por lo que se siente un poco más íntimo”, se encuentran trabajando en su próximo álbum. “Estamos rematando su producción”, señalan. En este nuevo proyecto, La Plata pretende volver a sorprender a sus seguidores y al público en general, puesto que, en sus palabras, “es una oportunidad para experimentar con nuevos sonidos y estéticas, muchas veces desde la combinación de géneros musicales diversos”. Añaden: “En este nuevo álbum nos apetecía combinar sonidos orgánicos de instrumentos clásicos con otros muy digitales y diferentes géneros de electrónica (jungle, breakcore, witch house, trance, ambient, frutiger aero…)”. Además, el grupo también pretende experimentar con diferentes calidades del sonido, “desde lo más producido en estudio hasta el sonido de un altavoz de móvil, de una videoconsola o de un reproductor de cassette”. A pesar de ello, recalcan que es difícil definir el trabajo, ya que se trata de “una mezcla de inquietudes”.

Sin duda, La Plata nació con la intención de agitar la escena rock y punk valenciana en 2016. Sin embargo, reivindican que “la escena de hace ocho años ya queda lejos de la de hoy”. “Creemos que por entonces sí que formamos parte de una renovación y ampliación de intereses musicales dentro de lo considerado 'underground'”, explican. Sin embargo, cada uno de los integrantes siempre están en “constante agitación de los modos de hacer y escuchar música, tanto para quien nos escuche como en lo personal, por eso nunca sacamos el mismo tipo de álbum”. Todos estos ritmos, como explica la banda, son “interesantes” durante el directo, aunque reconocen que es difícil que “suene igual que una grabación”.

Cuando el grupo se sienta a componer tiene claro cuál es su marca y el público al que buscan atrapar, por lo que intentan mantenerse alejados de la industria musical predominante. “Hacemos lo que hacemos para motivarnos, divertirnos y no dejar de aprender ni de poner en práctica nuevos intereses y herramientas”, afirman.

La Plata. / URBAN

Reconocen que València y la Comunitat Valenciana en general son cuna de la música en todos los formatos. “València es una de las ciudades españolas más interesantes en cuanto a pequeños y grandes proyectos musicales muy diversos, que no dejan de surgir”, reivindican. A pesar de ello, no es fácil hacerse un hueco en esta industria tan exigente, en la que predominan otros géneros y sonidos. Para los componentes de La Plata es “más arriesgado hacer este tipo de música que hacer música pensando sólo en la industria y en lo que se vende, pero no somos este tipo de persona”. Para ellos, lo más importante es “mantener nuestra identidad y tener control en todo lo que hacemos”. Aunque no suenen en las radios ni en las plataformas más comerciales ni cuenten con millones de seguidores en sus redes sociales, ellos han conseguido hacerse un hueco y disfrutar con cada una de sus composiciones. Empieza la cuenta atrás para conocer cómo sonará ese nuevo álbum.

Suscríbete para seguir leyendo