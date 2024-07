Consigue la revista Urban mañana, gratis, con Levante-EMV

El Museu de les Ciències de València tiene varias exposiciones con la Luna, Marte y el resto del cosmos como protagonistas. Entre otras cosas, invitan a descubrir cómo es la vida de los astronautas en el espacio y muestran trajes originales que portaron quienes han ido más allá de la Tierra.

Estas exposiciones protagonizarán la portada y el reportaje principal de la revista Urban que, bajo el título «Vacaciones en la luna», se publicará mañana, gratis, con Levante-EMV. En ella, los lectores podrán encontrar lo más destacado de la agenda cultural, de ocio y gastronómica de la semana en València.

En este suplemento cultural de la cabecera valenciana, los lectores y las lectoras podrán leer una entrevista del grupo catalán Stay Homas, que refrescarán mañana 27 de julio las Nits de Vivers con sus temas frescos y vitalistas. El buen rollo sigue sonando antes de la parada que han anunciado para 2025, cuatro años y dos discos después del confinamiento que les hizo virales. El publico valenciano tiene una oportunidad única para escuchar al grupo antes de su descanso.

En la agenda cultural para esta semana los seguidores del diario podrán encontrar también el concierto de Melendi. El cantante asturiano sigue celebrando su gira «20 años sin noticias» con un nuevo concierto esta noche a las 22 horas en la Marina Sur.

Otra de las citas musicales de esta noche es la de Suzanne Vega en La Rambleta a las 21.30 horas, con un concierto que forma parte del tour «An Evening With Suzanne Vega-Old Songs, New Songs And Other Songs», donde la estadounidense estará acompañada por su guitarrista, Gerry Leonard.

Y la cita cinematográfica por excelencia de este fin de semana para los amantes de Marvel es el estreno de Deadpool y Lobezno, que seguramente provocará un terremoto en las taquillas.

En cuanto a la oferta culinaria en la Comunitat Valenciana, Santos Ruiz, crítico gastronómico, trae mañana a Urban el restaurante alicantino El Racó de la Xara del que le llama la atención de su carta los diferentes productos gallegos y al que le da tres estrellas y media de cinco.