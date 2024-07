El Racó de la Xara: desconocido restaurante de producto

Un bajo, sin vistas al exterior y con una fachada poco apetecible, alberga una de las propuestas más personales de La Marina. Teo Pozo es capaz de imprimir carácter a un espacio que en manos de cualquier otro resultaría anodino. La decoración es ecléctica. Los más de 500 metros cuadrados del comedor albergan apenas 40 sillas. Un ratio ridículo si lo comparamos con cualquiera de los otros restaurantes que pueblan La Marina. “A mi me gusta que haya espacio entre mesas. Me molesta cuando escucho la conversación del vecino” dice Teo justificando ese derroche de espacio.

El Racó de La Xara es una consecuencia de la pandemia. Teo se dedicaba a otras labores, pero le gusta comer y beber. Pasó cuarenta años viajando por España con otros negocios cuando consiguió la distribución para La Marina de Sierra Cantabria (una de las bodegas míticas de La Rioja). Con el stock recién recibido estalló la pandemia y se encontró con una inversión enorme que no iba a tener la salida esperada. Establecer su propio restaurante la pareció una buena forma de solucionar el problema y, valiente como pocos, se echó al ruedo.

Teo Pozo afirma haber construido El Racó de La Xara a su imagen y semejanza. Esto explica alguna circunstancia difícil de entender. Por ejemplo, la decoración que cambia sin rumbo fijo de un reservado a otro, la bodega (que se extiende sobre manera en el apartado de tintos , muy especialmente en Riojas y Riberas), incluso explica una carta ecléctica donde alterna productos del mediterráneos y del atlántico.

Ensaladilla con gamba roja. / Santos Ruiz

La devoción por el producto sobrevuela toda la carta. Si es verdad que, como dice Teo, aquí se come lo que a él le gusta, es fácil adivinarle pasió por la materia prima al propietario. Llaman la atención en la carta los productos gallegos. Sirvan como ejemplo los percebes (que son extraordinarios y se cuecen con temple), las escupiñas, o las lubinas de las Rias Gallegas. Teo recurre sin complejos a los productos del norte (incluido el virrey del Cantábrico) pero no se olvida del mediterráno. En la lista de sugerencia aparecen San Pedros, meros, cabrachos…. y también, claro, la gamba roja de Dénia. Las ofrecen a diferentes precios según tamaños. 19,5 la unidad si XXXL, 10,50 XL y 6,5 la L. El cliente puede elegir entre hervida y a la brasa. Yo opté por la brasa y no me convenció (quedó un tanto seca). Antes, algunos entrante poderosos, como su cecina (espectacular) y otros faltos de punto (como su ensaladilla, que anda escasa de pegada por mucho que se adornara con gamba roja de Dénia).

El racó de la Xara funciona. Cuenta con una clientela fiel que vuelve una y otra vez en busca de una propuesta que les convence. No hay grandes elaboraciones, ni tampoco un espacio espectacular. Se trata de un publico entendido que no anda detrás de la foto con un cocinero famoso. Les basta con un pescado en su punto, un steak ortodoxo o un buen chuletón trinchado para compartir. Todo eso y, además, una mesa de la que nadie te levanta por mucho que se alarge la sobremesa.

Suscríbete para seguir leyendo