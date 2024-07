Verano espacial en el Museu de les Ciències

El pasado 20 de julio se cumplieron 55 años del primer paso del hombre en la Luna. Ese día de 1969, el estadounidense Neil Armstrong bajó del Apolo 11 y dio unos pasos por la superficie lunar. Tan fácil y tan difícil como eso; se convirtió en una acción que ha pasado a la historia de la humanidad.

Con motivo de la efeméride y con el objetivo de saciar la curiosidad y alimentar el conocimiento que el ser humano siempre ha manifestado por el espacio, el Museu de les Ciències de València ofrece tres nuevas exposiciones relacionadas con el cosmos. Es, además de un plan familiar entretenido, una buena opción para no pasar calor durante las vacaciones.

La primera de las propuestas es «la Luna al alcance de tus manos», en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), la Fundación Obra Social «La Caixa» y Avanqua. Esta exposición se dedica al sátelite de la Tierra, que ha ejercido una poderosa influencia sobre la humanidad desde tiempos inmemoriales. La muestra, hace un repaso a todos los hitos de la investigación y exploración —como el de Armstrong— y las misiones robóticas, pero también muestra los primeros telescopios y explica los retos de futuro.

Pasa, así, desde las primeras observaciones hasta las nuevas misiones espaciales Artemis. Réplicas de naves, maquetas, paneles informativos que se iluminan, pantallas táctiles para que el visitante interactúe... son algunos de los elementos que se pueden encontrar.

Por otro lado, también está «Up to Space. Misión espacial» que, en este caso, invita a convertirse en verdaderos astronautas. Esta exposición —coproducida por el Museo Universum-Centro de Ciencias de Bremen- el Musée de l’Air et de l’Espace, Paris y la Fundación Obra Social «La Caixa»— explica desde un punto de vista científico, cómo es la preparación de los astronautas en la Tierra y cómo es la vida cuando viajan al espacio. Incluye aspectos como la alimentación, el sueño y hasta cómo enfrentar el mareo espacial.

Máquinas para entrenar, cohetes, trajes originales —de la NASA y la URSS— que son la estrella, y simuladores y gafas de realidad aumentada forman parte de esta exposición, que se centra en las vivencias de quienes cumplen el sueño de ir al espacio: de la Luna y Marte, hasta la Estación Espacial Internacional (ISS), en una instalación expositiva en la que también colaboran Avanqua y la Agenda Espacial Europea (ESA en inglés).

Vivir como los astronautas

En la inauguración, antes del verano, Ana Ortells, directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, destacó que el planteamiento de la exposición pasa por «vivir el entrenamiento de los astronautas que hacen con las pruebas mentales, psicotécnicas, físicas...; sentir la ingravidez de la Luna o cómo es caminar por ella, con gafas de realidad virtual; u oler el espacio....», destacaba. También se puede dirigir un rover —los robots que cumplen misiones en el espacio— o tocar un meteorito.

"La Luna al alcance de tus manos". / Levante-EMV

Otra propuesta es «Mediterranea», en este caso en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. La exposición examina cómo el Mediterráneo ha sido siempre un punto de encuentro de civilizaciones y culturas a lo largo de la historia y aborda retos actuales, como el cambio climático.

Para esto, utiliza imágenes de alta tecnología obtenidas por agencias espaciales italianas y europeas desde el espacio, y también añade mapas antiguos y obras de arte para explorar la rica historia y la importancia cultural de las orillas del mar Mediterráneo.

Por último, más allá de la Luna y la Estación Internacional Espacial está «Gravedad cero», sobre la exploración del planeta Marte, una muestra que ya estaba en el museo y que es un buen complemento para la visita de «La Luna al alcance de tus manos», «Mediterranea» y "Up to Space".

Además, durante el verano, la Ciutat de les Arts i les Ciències amplía sesiones de los talleres científicos y diversas actividades. Entre otras propuestas, el Museu también tiene en verano sesiones del «Teatro de la Ciencia», que ofrece dos espectáculos: el musical científico «Ramona y Cajal. El secreto del Museu» y «Alto Voltaje», en torno al fenómeno de la electricidad. También hay pases de «La Ciencia a escena».

Por otro lado, el Hemisfèric ofrece tres tipos de planetario: «Las Nocturnas de verano» — sesiones narradas en directo sobre nebulosas, cúmulos estelares, restos de estrellas moribundas o Saturno— ; el musical «Pink Floyd: The Dark Side of the Moon» —un planetario sin narración en el que la música acompaña a las imágenes de la Luna, del espacio, la Estación Espacial Internacional y láseres en movimiento—; y para público familiar, «Astromenuts».

Otra oferta audiovisual es «Auroras. Luces del norte», en pantalla completa fulldome. Son propuestas entretenidas y divertidas para una jornada de verano más allá de la playa y ‘visitando’ el espacio, así como una posibilidad de despertar vocaciones tecnológicas y científicas en los más pequeños.