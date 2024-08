Brenda Serna, la DJ que no teme a los grandes escenarios

La pandemia fue una época de dudas, miedos e incertidumbre, pero también fue un buen momento para experimentar. Practicar ejercicio, hacer manualidades, cocinar, elaborar postres... Las propuestas para aprovechar el tiempo libre eran más que variadas. La DJ Brenda Serna aprovechó esos meses para descubrir una nueva pasión, que ahora, además, se ha convertido en su oficio.

Sin duda, las tablas de mezcla, la música electrónica y los auriculares siempre han estado presentes en su casa. "Me dio por probar a pinchar y mezclar. Me empecé a aficionar y vi que tenía un talento que desconocía", recuerda Serna, quien siempre ha sido una apasionada de la música. Pocos son los que todavía no saben de quién es hija (Miguel Serna), aunque esta joven prefiere evitar las comparaciones. "No quiero que se me relacione con él. Muchas veces no ha sido positivo que sepan cuál es mi apellido o quién es mi padre porque esperan más de mi", lamenta la DJ, quien recalca que, en sus palabras, "yo llevo cuatro años de carrera y él ya es DJ desde hace 35".

En poco tiempo, Serna ha demostrado su talento, su esfuerzo y constancia día a día. Por ello, será la única mujer que actuará en el cierre del Medusa Festival el próximo domingo 11 de agosto. A pesar de que ya ha actuado hasta en tres ocasiones en esta cita musical, es la primera vez que lo hará en el escenario principal. "En muchas ocasiones, he pinchado a primera hora del festival, lo cual también es positivo, ya que te permite experimentar y probar cosas nuevas", recalca. Sin embargo, la presión y la autoexigencia siempre están presentes. "Cuanto más me presionan, más me exijo. Forma parte de mi personalidad porque creo que nunca es suficiente", indica.

A ello se suma el hecho de ser mujer. Aunque considera que la sociedad ha avanzado, denuncia que todavía existen ciertos comentarios desafortunados. "Si te ven guapa y te arreglas, siempre oyes el comentario de que estamos ahí por ser mujeres, guapas y estar buenas", lamenta. Añade: "Nunca se tiene en cuenta la imagen de un hombre, pero a nosotras sí que se nos exige".

Sin embargo, Serna no teme a nada ni a nadie. "Es un trabajo sacrificado, sobre todo por la cantidad de viajes y las pocas horas de sueño, pero es mi pasión", señala. A pesar de ello, cree que no todos los DJs actúan movidos por ese "amor". "Yo he crecido viendo a mi padre, que se iba todas las noches con las maletas de vinilo y volvía tarde, pero también hay DJs que se mueven por la fama y el dinero", afirma. Afortunadamente, la joven no es una de ellas. Ella llega a la décima edición del Medusa Festival para demostrar que la música electrónica también es para las mujeres.

Suscríbete para seguir leyendo