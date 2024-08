Eduardo Guerrero: "Ninguna ayuda es suficiente para todo el talento que existe en España”

El bailaor Eduardo Guerrero regresa al Teatro Romano de Sagunt para presentar su último espectáculo “Jondo. Del primer llanto, del primer beso”.

En Sagunt a Escena se le da mucha importancia a la danza. ¿Ocurre en todos los festivales?

Creo que es un festival que apuesta por la danza. Ahora hay bastantes festivales donde la danza está en un buen momento y en un primer lugar.

¿Impone actuar en el Teatro Romano de Sagunt?

Impone mucho, igual que cualquier otro espacio. Es la segunda vez que vuelvo al teatro, por lo que me hace especial ilusión llevar este espectáculo a un lugar tan maravilloso.

¿Qué recuerdas de aquella primera experiencia?

Tengo muy buenos recuerdos porque, además, iba con dos artistas que admiraba mucho y la verdad que fue una noche muy bonita por todas las emociones que se concentraron en ese momento.

¿Qué va a encontrar el público en este nuevo espectáculo?

Es un espectáculo que viene cargado de muchas emociones. Hablamos de un personaje muy importante para toda la gente que admiramos el flamenco, que es Federico. A nosotros nos manifiesta tantas cosas bonitas... Es un espectáculo que habla del desamor, de cinco personajes de la literatura de Lorca, que son Doña Rosita, Don Perlimplín, Mariana, Adela y El Director, con un prólogo y con un epílogo. Van a encontrar un espectáculo donde se derrocha mucha danza y donde lo que mostramos es a esos personajes.

¿Qué significa Lorca para ti?

Para mí ha sido un descubrimiento. Ya trabajé varias veces con otras compañías sobre Lorca. Hicimos una pieza que se llamaba “Federico según Lorca”. Es un personaje bastante cercano al flamenco, que escribía sobre esa belleza y sobre ese desamor. Para mí ha marcado un antes y un después.

Sagunt a Escena arranca con la compañía Nacho Duato / Daniel Tortajada

Antes de actuar en Sagunt, estarás en México. ¿Se valora más el baile en otros países que aquí?

No creo que se valore más, sino que, realmente al no estar en su cultura, pues la verdad que hay una relación muy importante con lo que es lo español y, sobre todo, con lo que es el flamenco.

¿Y a nivel económico?

Yo creo que ninguna ayuda es suficiente para todo el talento que existe aquí en España. Ninguna ayuda es suficiente para todo el flamenco. Al final nosotros, para construir cualquier pieza o cualquier espectáculo, necesitamos mucha inversión económica, muchos espacios para ensayar y todo eso nunca es suficiente por la reclamación y por los espectáculos de tal envergadura que estamos haciendo en estos momentos.

Volviendo a tus inicios, ¿de dónde viene esa pasión por el baile?

Mi pasión por el baile realmente fue una casualidad. Mi abuela vivía en el primer piso y justo abajo pusieron una escuela de flamenco. En una de esas visitas me asomé por los barrotes de la ventana y vi que adentro se hacía danza. Le dije a mi abuela que quería bailar, que me apuntara. En la siguiente visita me tenía mis zapatos de baile preparados. Me los coloqué, entré al lugar y para mí fue un descubrimiento. !Vaya maravilla! Me dio la vida asomarme a la ventana.

Es importante tener formación, pero también es importante tener ese duende y saber transmitir.

Creo que es la base de todo. Tener una buena técnica, ser consciente de que esto es una profesión con muchos sacrificios, pero, a la vez, también tiene que existir algo en ti que tenga esa personalidad para manifestarlo.

Artistas como Rosalía le han dado al flamenco una nueva visión. ¿Es una buena manera de llegar a nuevos públicos?

Creo que no es solo Rosalía, creo que el flamenco ya está manifestado a través de muchos artistas a niveles mundiales. Ya lo hizo Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente... Ella ha aportado algo que aparece nuevamente. El flamenco siempre está en continua evolución y en crecimiento. Según van pasando los tiempos y las etapas, el flamenco se sigue conservando como lo que es, un bien inmaterial. Rosalía ha aportado, igual que aporta cualquier persona que investiga y que descubre que el flamenco es un corazón muy grande que recibe a todas esas manifestaciones de artistas.

Es un género que tiene futuro.

Lo ha demostrado durante todos estos siglos que lleva pasando, puesto que el flamenco nace desde hace muchos años y aún así sigue estando viva esa música.

¿Qué debe tener un buen flamenco?

Saber que esto es una carrera de mucho tiempo, no es el que llegue antes o el que llegue después. Esto es un proceso que debes seguir caminando y pensándolo como algo muy de cada uno. Tiene que tener esa brillantez de cada persona y de cada personalidad. Creo que el flamenco está hecho para emocionar. Y haciéndolo desde el corazón, siendo sincero con uno mismo. Es lo más importante para hacer flamenco.

"Jondo" llega a Sagunt a Escena. / URBAN

Después de Sagunt, ¿cuáles son los próximos proyectos?

Estaremos en Toronto, estaremos en Cádiz, hacemos giras por Latinoamérica… Nos queda todavía un largo recorrido. Estaremos en la Gran Vía con “Jondo”, desde el 20 de agosto al 1 de septiembre. Nos queda una larga temporada.

Volviendo al Teatro Romano de Sagunt, que es un monumento muy potente, ¿se prepara el espectáculo de una manera distinta a un teatro?

Estamos acostumbrados a trabajar en diferentes espacios. Creo que es una plaza muy importante., pero también creo que hay que saber disfrutar de los espacios y de lo que te ofrece el lugar porque allí las piezas que llegan brillan porque el espacio es maravilloso. Creo que la pieza está hecha para ese tipo de espacios.

