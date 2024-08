Koiné Bistró: genial atrevimiento

Koinés es la propuesta más interesante que ha inaugurado en Alicante en los últimos dos años. Tiene aires y formas de bistró, pero es mucho más que eso. Juan Luis Parra compone una cocina de mucha importancia. Se sirve al centro, en mesas sin mantel y en un local sin demasiado encanto, pero los platos te provocan sensaciones de gran restaurante.

Koiné abrió hace un par de años. Para entonces Juanlu llevaba ya más de una década en los fogones. De vocación tardía, intentó antes estudiar derecho, empresariales y A.D.E. No acabó ninguna de esas carreras, pero el paso por la universidad le dio las herramientas para enfrentarse al negocio con una serenidad poco usual en este oficio. Natural de Linares, con 23 años marchó a estudiar pastelería en Le Cordon Blue (Madrid). De allí fue a trabajar con Dani Garcia. Estuvo 9 años. Entró como ayudante y acabó como responsable del delivery a nivel nacional. Cuando decidió montárselo por su cuenta eligió Alicante como destino. Aquí vive su familia y de aquí es también su pareja, María García, con quien comparte responsabilidades.

Los platos de Juan Luis Parra son atrevidos y complejos, pero también tremendamente sabrosos. Tiene mano, y buen gusto, para combinar en un mismo plato dos decenas de ingredientes y varias elaboraciones y, sin embargo, conseguir que el plato respire equilibrio y armonía. Lo comprobamos, por ejemplo, en el sashimi de ventresca (de almadraba) con pepino encurtido, almendra Marcona, ajo blanco con pulpa de coco, granizado de pepino y aceites de hierba buena, harissa y balsámico. Sueno barroco, pero cuando lo pruebas te das cuenta de que todo tiene sentido. Algo parecido ocurre con el gazpacho escabechado de remolacha, que combina con tartar de la propia remolacha y unas magníficas quisquillas de Santa Pola.

Rigatoni relleno de ternera. / Santos Ruiz

Juanlu utiliza sin rubor técnicas de otros autores para llevárselas luego a su terreno y acabar ofreciendo una receta con firma propia. Ocurre con la oreja confitada y frita (ya tantas veces vista) que él rejuvenece en una receta nueva combinándola con una emulsión de consomé de jamón y mantequilla, aceite de hierba buena, ronsinyols y flor de calabacín.

Si algo caracteriza esta cocina es el atrevimiento. Parra se lanza con una ostra caliente aliñada en una beurre blanc o, incluso, con un postre que combina notas dulces y saladas como el yogur de foie con cremoso de avellana, maltodextrina de avellana , tartar de fresa y cruijiente hojaldrado.

Ostra caliente con salsa Beurre blanc. / Santos Ruiz

Sólo en el arroz encontramos un tropiezo. Se trata de un arroz de anguila ahumada y coppa de vaca vieja que sirve en una capa muy fina. La combinación de ingredientes es acertada pero el arroz queda muy seco y un poco insípido.

Koiné suena a punto de partida. Juanlu insiste en que no quiere un restaurante muy ambicioso. Se conformaría con un local con algo más de paso, un poco más de espacio y algún camarero más con el que elevar un poco la escenografía de la sala. A mí no me hace falta nada de eso para desear volver más pronto que tarde a Koiné. Comer aquí ha sido una de las experiencias más interesantes de las que he vivido este año en la Comunitat Valenciana.