Adrián Lastra: "Es una función en la que tienes que sacarte las tripas"

José María del Castillo reescribe el clásico de Medusa para contar los hechos a través de la propia voz de la víctima, que, en esta ocasión, está encarnada por Victoria Abril. Por su parte, el actor Adrián Lastra representa el papel de Perseo, el héroe responsable de decapitar y entregar la cabeza de la gorgona a la diosa Atenea. La función llega a Sagunt a Escena el 17 y el 18 de agosto.

El director José María del Castillo reescribe este clásico para darle voz a las mujeres víctimas. ¿Qué destacaría de esta nueva versión?

Me ha sorprendido cómo una función de un mito como Medusa de hace 3.000 años es una cosa tan contemporánea. Parece como que el ser humano no ha avanzado nada, que las mujeres siguen siendo las víctimas, ya que fueron víctimas hace 3.000 años y siguen siendo víctimas hoy, que da igual que ellas puedan sufrir abusos o agresiones, ya que el que te está juzgando te dice que podrías haber hecho algo más. Es algo que te quita valor, quita fuerza a todo lo que le ha pasado. Hay que ver realmente quién es el monstruo en la sociedad, el que tiene la cara llena de serpientes o el que para la sociedad es guapo, valeroso y el héroe.

En pleno siglo XXI se sigue poniendo el foco en la víctima.

Sí, es triste, es absurdo y causa muchísima impotencia el hecho de que alguien pueda sufrir una cosa tan desgarradora como un abuso, una agresión o una violación y que encima te juzguen como pasó por ejemplo con la manada. Cuando hicimos “Jauría”, le decían a la que había sufrido una violación que por qué se sentaba con las piernas abiertas. Si no gritas y lloras o no te quitas la vida, no llamas la atención.

Del Castillo demuestra que la violencia hacia las mujeres es una lucha, en la que deben intervenir tanto hombres como mujeres.

Por supuesto. Yo quiero que estemos todos metidos, que todos ayudemos a la mujer, que lucha por lo suyo, para que se la escuche y que realmente se escuche ese grito del “no es no”. En esta función, en la que no sé si contamos o denunciamos, también estamos hablando de que es una función donde hay mucha música, hay voz en directo, está Ruth Lorenzo cantando, hay un elenco de baile maravilloso, una escenografía y unas luces muy potentes… La gente se va a divertir, se va a emocionar, se va a reír, le va a dar mucha rabia, pero sobre todo se va a entretener.

¿Cree que llegan mejor estos casos a través del arte y la cultura que con los propios medios de comunicación?

La cultura y el teatro han sido un buen megáfono para poder denunciar y decir cosas para que te escuchen. Obviamente si tienes una figura como Victoria, que te está contando lo que le ha pasado a Medusa en primera persona, pues está claro que empatizas muchísimo más. No quiero decir que vayas a salir del teatro y vayas a hacer nada porque por desgracia en esta sociedad las memorias son muy cortas. Creo que el teatro ayuda mucho a poder contar y a poder reivindicar.

Encarnas el papel de Perseo. ¿Has llegado a empatizar con él?

Como actor te tienes que poner en la piel del personaje, te guste o no. Obviamente Perseo es un gran héroe, un tipo muy fuerte, muy valeroso y guapo, pero realmente es un pobre desgraciado, es una marioneta de la sociedad que le imponen ser quien es y le hacen preguntas. ¿Realmente eres así? ¿Por qué tienes que serlo? ¿Por qué te gusta serlo o por qué te obligan? Yo no me siento identificado con Perseo, pero no todos los personajes que haces te tienes que sentir identificado, pero sí tienes que entender a ese personaje, tienes que quererlo, amarlo y justificar todas sus acciones.

Inicias la obra reclamando tu lugar en la historia como hombre y como héroe. ¿Ha llegado ya la hora de que las mujeres también reivindiquen su hueco?

Como hombre pienso que es muy fuerte que todavía haya que seguir reivindicando algo que es clarísimamente lógico, es decir, que tengan su lugar y que puedan optar. Creo que se están consiguiendo muchas cosas tras tanta lucha.

En ocasiones, has reconocido que el proceso de preparación físico ha sido bastante duro.

Mucho, muchísimo. Ha sido muy duro. Es una función muy física, donde tienes unos utensilios, un atrezo con un peso muy grande y muy bonito. Es un personaje donde tienes que sacarte las tripas y estar en el escenario, comerte y matar al monstruo, que tanto deseas matar. Hay algo vocal, emocional y físico. Está pasando factura porque te estás quedando sin voz, tienes unos dolores en todo el cuerpo que no puedes caminar… Es muy sacrificado todos los días. Tenemos una responsabilidad también con esta profesión de dejar todo en ese escenario para la gente que está viendo la función por primera y seguramente única vez.

¿Cómo han sido las primeras impresiones en el festival de Mérida?

En cuanto al público es una maravilla porque tenemos la suerte de poder estar todos los días con el cartel de ‘sold out’ en el festival. Es algo que no suele ocurrir, por lo que estamos súper felices. A la gente le está gustando mucho, se nota el calor en la calle y de la gente que te habla después de la función o los mensajes que te escriben por redes sociales. Las impresiones son como si estuvieras en otro mundo.

Tras el festival de Mérida, llegáis a Sagunt. ¿Imponen este tipo de teatros?

Yo creo que hay unas sinergias y unas energías que se empiezan a mezclar entre la función, la energía que tiene el elenco y la energía que tiene el espacio, que yo creo que hace que esté esa magia tan especial en las funciones que se realizan. Tengo muchas ganas de ir a Sagunt, tengo un montón de amigos que han actuado y tengo muchas ganas de subirme a ese escenario y dar vida a Perseo. Además, tenemos la suerte de tener una escenografía maravillosa. pero si no tuvieses escenografía, este teatro tiene algo tan potente que lo llena.

