Wade, el DJ que admira València

La actuación del DJ Wade en esta décima edición del Medusa Subeach Festival ha sido una de las más comentadas. El artista aprovechó su sesión, caracterizada por su estilo ecléctico y vibrante de tech house, para invitar al cantante valenciano Francisco, quien interpretó mediante una versión electrónica el himno de la Comunitat Valenciana. No es la primera vez que este DJ muestra su amor por la ciudad de València, con la que tiene una relación muy especial, ya que el año pasado ya interpretó esta versión en el mismo festival celebrado en Cullera. "Me parece un himno precioso y, por eso, siempre que tengo la oportunidad lo interpreto", reconoce Wade.

Sin duda, es considerado uno de los artistas del momento dentro de la escena electrónica. Aunque se adentró en este mundo cuando tenía 15 años, no fue hasta seis años después cuando decidió dedicarse de manera profesional. "Empecé con 15 años a tocar en pubs de mi pueblo en Sevilla, pero a los 21 decidí dejar la ingeniería que estaba estudiando porque lo que realmente me llenaba era la música", explica. Aunque en un primer momento esta decisión no estuvo bien vista por su familia, en sus palabras, "le pedí que me dieran una oportunidad". Esa oportunidad y confianza le han llevado a llenar recintos y festivales, no sólo a nivel nacional sino también internacional. Entre sus próximas actuaciones, estará el próximo 24 de agosto en Marbella, el 1 de septiembre en el Festival Mysteryland (Ámsterdam) y el 7 de septiembre en Decibel Open Air (Modena, Italia). Aunque ha recorrido varios escenarios, reconoce que su sueño es actuar en el Tomorrowland. "Iba a actuar en 2020, pero llegó la pandemia", lamenta.

No obstante, detrás de ese éxito hay un gran esfuerzo y constancia por parte del artista. "Tienes que dejar muchas cosas atrás, hay un gran trabajo, muchos viajes, desilusiones y también aprendizaje", explica. Sin embargo, para él la música electrónica es su vida. "Es una energía que conecta con el mundo. Yo sueño con ella", afirma.

El género de la música electrónica empieza a cobrar importancia en España, aunque, en sus palabras, "faltan recursos económicos". Por ello, intenta aportar su estilo en las distintas sesiones, aunque reconoce que varían según el lugar. "En otros países hago más música que me gusta a mí, pero aquí en España suele ser más comercial porque quieren escuchar mis temas", reconoce Wade, quien acaba de publicar "Never sleep", una colaboración con los raperos Natos y Waor.

A pesar de que reconoce que es un trabajo muy sacrificado, en el que "hay que dejar a un lado todo lo que te ocurre cuando sales a escena para mostrar la mejor energía", reivindica la importancia de la música en cualquier faceta de la vida.

