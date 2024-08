"La Llamada" dice adiós tras diez años de éxitos

El Teatro Lara de Madrid estrenó en mayo de 2013 el musical «La Llamada», dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos popularmente como Los Javis). Aquella obra que se representaba en los pasillos de ese pequeño teatro de manera espontánea ha terminado llegando a los corazones de más de dos millones de personas. En aquel momento, ni sus directores ni el elenco de la obra imaginaban que esta representación terminaría recorriendo más de treinta ciudades, entre las que se incluye Moscú, en la mayoría de las cuales han colgado el cartel de completo y, sobre todo, llegando al corazón de miles de personas. Tal ha sido su éxito que, incluso, en 2015 el fenómeno llegó a América Latina, aunque ya se había estrenado anteriormente en México, Chile, República Dominicana y Argentina. Ahora celebra sus diez años encima de los escenarios con una gira de despedida, que pasará, entre otras ciudades, por el Teatro Olympia de València del 4 al 8 de septiembre.

Este musical transcurre en Segovia, concretamente en el campamento cristiano La Brújula. Una monja recién llegada, Bernarda, pretende salvar el campamento con su canción «Viviremos firmes en la fe». En este espacio también conviven la Hermana Milagros, una joven con dudas, y dos amigas adolescentes, María y Susana, que tienen su propio grupo musical conocido como Suma Latina. Sin embargo, una de ellas recibe la llamada de Dios, al que, inexplicablemente, le encanta la artista Whitney Houston.

«La Llamada» aborda al más puro estilo Disney temas que, por muchos años que pasen, siguen siendo muy actuales como la fe, la amistad, el primer amor o la búsqueda de la identidad mediante una serie de números musicales, con canciones originales y una banda en directo, que no sólo dibujarán una sonrisa en el espectador, sino que incluso le harán bailar en su propio asiento y, así, evadirse durante dos horas de su día a día.

A su éxito teatral se ha sumado su adaptación cinematográfica -protagonizada por Macarena García, Anna Castillo y Belén Cuesta, entre otros-, que se llevó a cabo en 2017 y que tuvo cinco nominaciones a los premios Goya. Un año después, recibió algunos galardones como dos premios Latin Beat Film Festival o dos premios Feroz. Por su parte, la función teatral ha sido galardonada, entre otros, con catorce Premios Broadway World, entre los que se encuentran Mejor musical, Mejor actriz, Mejor dirección o Mejor actriz de reparto.

Gran elenco

En esta ocasión, el elenco está protagonizado por Nerea Rodríguez, Marta Sango, Lucía Gil, Marta Valverde, Estrella Xtravaganza y Ruchard Collins Moore. La actriz y cantante Nerea Rodríguez lleva seis años interpretando el papel de María Casado, un personaje que, en sus palabras, «ha supuesto un crecimiento tanto a nivel personal como profesional». La joven, que participó en la edición de «Operación Triunfo» en 2017, explica que «es un musical para quien no le gustan los musicales y una obra de teatro para quien no le gustan los teatros».

La mayoría de representaciones teatrales concluyen su gira por la ausencia de público. No obstante, en este caso no ha sido así, sino, en sus palabras, «por la incompatibilidad de algunos actores o actrices». «La obra conecta mucho con el espectador porque son personajes que tienen problemas e imperfecciones, por lo que el público siempre ha estado ahí», afirma.

Actriz y cantante

Esta ha sido una de las primeras interpretaciones de Nerea como actriz tras su participación en el concurso televisivo. Además también pone su voz en algunas escenas. «Siempre he estado a medio camino entre la música y la interpretación, por lo que no me gusta encasillarme, ya que son dos facetas que me encantan», indica la actriz, quien sorprendió a todos con su voz a lo largo de cada gala del ‘talent show’. Recuerda que muchas cantantes son también actrices como «Lady Gaga que también canta y actúa y lo hace estupendamente».

El elenco de «La Llamada» se despide tras diez años encima de los escenarios y una gran cantidad de recuerdos, personas y experiencias cargados en la maleta. «Es un punto y final, aunque la función siempre ha estado muy viva», afirma la joven, quien interpretará este papel por última vez.

Rodríguez explica que «esta es una gira muy especial para todos por todas las experiencias compartidas durante tanto tiempo». «Se han convertido en mis amigos y en parte de mi familia porque he pasado muchísimo tiempo a su lado», concluye.

