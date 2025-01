Kassandra, la heroína griega convertida en una migrante

Kassandra no habla castellano, pero tiene nociones de inglés suficientes para hacerse comprender en cualquier parte del mundo. En un encuentro inesperado, en el baño de un antro nocturno, esta mujer trans desvela los secretos de su atribulada vida como exiliada que se ve obligada a vender su cuerpo para sobrevivir en un país extranjero. Durante el transcurso de su relato, se descubren los paralelismos de su periplo vital con los de la figura mítica de Casandra, la hija de los reyes de Troya que tenía el don de adivinar el futuro, pero que fue condenada por Apolo a que nadie nunca la creyera ni la comprendiera.

Esta es la idea de partida de Kassandra, el monólogo de éxito mundial del dramaturgo francouruguayo Sergio Blanco que la compañía Societat Sardina/Toné-Franché estrenará en el Teatre Micalet el 17 de enero y se mantendrá en cartel hasta el dia 26. Tras triunfar en más de veinte países, este texto se presenta en València con una nueva producción dirigida por Toni Agustí y con la actriz valenciana Amparo Fernández como protagonista.

La actriz valenciana Amparo Fernández protagonoza "Kassandra" / Levante-EMV

«El personaje de Kassandra es muy interesante porque se presta a ser descubierto poco a poco -afirma Toni Agustín-. Cuando leí el texto de Sergio Blanco por primera vez, quedé tan fascinado que de hecho al principio pensé en interpretarlo yo mismo. Después, sin embargo, me di cuenta de que era mejor buscar un perfil que aportase otros matices. He visto otras versiones de Kassandra, y creo que la nuestra es muy realista y fiel al texto original, pero incorporando como valor diferencial nuestra apuesta por una mujer mayor y una actriz consolidada que da más profundidad y madurez al personaje. Hasta el momento, casi todas las versiones de esta obra han sido interpretadas por mujeres mucho más jóvenes».

Situándose en un tiempo de ficción inconcreto, que mezcla pasado y presente, el texto de Sergio Blanco saca a relucir muchas de las heridas de la sociedad contemporánea a través de la analogía de una trabajadora sexual migrante con la vida de esta profetisa maldita, que fue burlada por sus contemporáneos y presentada como loca por la tradición griega a través de los textos de Esquilo y Eurípides. En este juego de máscaras, Kassandra se dirige al público en un idioma igualmente inconcreto; un broken english o ‘inglés rot’ -es decir, expresado sin fluidez, con vocabulario limitado y muchos errores sintácticos-. El no-idioma ‘universal’ propio de las personas que han aprendido la lengua en la calle, sobre la marcha, como una mera herramienta de supervivencia.

La brillantez de Sergio Blanco

«Kassandra es una de las grandes obras teatrales del primer cuarto del siglo XXI, y también un reto importante, no solo para nosotros como compañía, sino también para el público -explica Ximo Solano, productor de la pieza-. El hecho de ser un texto concebido en broken english puede hacer dudar sobre si el público será capaz de entenderlo, pero la brillantez de Sergio Blanco reside en el hecho de que el público, efectivamente, es capaz de asimilarlo con naturalidad. Está escrito para que lo entienda todo el mundo con unos conocimientos mínimos de inglés. La prueba de ello es que Kassandra es la obra más representada y de mayor éxito de Sergio Blanco en todo el mundo. Para nosotros es un honor estrenar en València esta nueva producción que después recorrerá el resto del Estado español. Para esta aventura cuento con Toni Agustí, un director y actor con el que ya he trabajado anteriormente, y con el que me une una visión muy similar del teatro. Hemos juntado a un equipo artístico pequeño, pero de primer nivel, en el que también figuran la escenógrafa Blanca Anyon y el director de iluminación Marc Gonzalo, por ejemplo».

«Mi personaje- cuenta Amparo Fernández- podría representar a cualquier persona que llega a un país extranjero después de haber pasado por una guerra; es una persona muy sensible que ha sufrido muchas carencias afectivas, y que quiere ser feliz porque no puede con todas sus penas», explica. «Este es el primer monólogo teatral que hago en mi carrera, y tiene además el desafío añadido de estar escrito en una especie de spanglish que he tenido que aprender sin tener ni idea de inglés. Cuando Toni me preguntó si me atrevía a coger este papel, le respondí: ‘No, pero vamos a hacerlo’. Tengo la suerte de que es un director maravilloso, muy dulce y cariñoso, que me ha ayudado mucho a desarrollar el personaje y defenderlo sobre el escenario». cuenta la veterana actriz que, entre otras series, ha participado en series como «Acacias 38», «Señoras del AMPA» y «Todo lo otro», y sus últimos trabajos en cine son Mamífera y Valenciana.