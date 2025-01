Manolo García: «El pueblo debe ser salvado por los líderes porque para eso les pagamos»

El pasado 7 de diciembre Manolo García tenía planificado cerrar su gira Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya. Y con ello, cuenta, iniciar una nueva etapa. Pero la gira no se había completado. Quedaba un concierto por hacer, el previsto para el 18 de noviembre en València. Una actuación que, ahora con tintes solidarios porque la recaudación será donada a los damnificados por la dana, se realizará mañana en la Fonteta. Tras ensalzar la labor de los voluntarios, Manolo García exige que sean los gobiernos los que den un paso al frente para «salvar» a la población afectada.

Cierra, inesperadamente, gira en València. Y lo hace de manera solidaria. ¿Le da eso un plus al concierto?

Me lo tomo como algo muy especial por lo que terrible que ha sucedido. Va a ser un acto para mí muy emotivo y creo que va a cantar la gente más que yo, porque seguro, voy a tener un nudo en la garganta.

Su último concierto en València, en la plaza de toros el pasado mes de junio, se suspendió por la lluvia, y el previsto el 18 de noviembre por la dana. ¿A la tercera va la vencida?

Sí, en junio se suspendió por lluvia y la segunda fecha se aplazó por la dana y por eso éste se ha convertido en el último concierto de la gira. Quería volver a València y el motivo, el hecho de ser solidario, es maravilloso. Ha sido increíble ver cómo las personas de la calle han respondido de una manera brutal. Yo necesitaba hacer algo.

Respecto a la frase de que «sólo el pueblo salva al pueblo», usted reivindicó la obligación del Estado para salvar al pueblo.

La idea es muy bonita pero no debería ser así porque para eso están los estados y gobiernos autonómicos; para eso hay un aparato político que pagamos con nuestro sudor. Todos los días nos dejamos la piel en nuestros trabajos y pagamos una cantidad altísima de impuestos, con lo cual, el pueblo no debería salvar al pueblo, porque para esas situaciones límites pagamos. Se debería, con todo lo que recaudan, poder responder de inmediato y con eficacia a estas terribles situaciones. Todos estamos conformes en pagar impuestos para que, si pasan estas cosas, nos ayuden. Aquí aprietan y aprietan y ahora se ha visto que no responden. Mucha palabrería de no os dejaremos solos pero pocas acciones. Los estamentos deben cumplir sus obligaciones. El pueblo salva al pueblo, sí, pero el pueblo debe ser salvado por nuestros líderes, que para eso les tenemos y les pagamos.

La música ayuda a reducir la angustia.

La música tiene esa fuerza y es magia que nos da ánimos y nos saca a veces de la mortalidad de la situación. La música ayuda a acercarnos a la esperanza, a que hay un mañana y que vamos a tirar adelante. Evidentemente, y lamentablemente, hay cientos de familias que han perdido a seres queridos y esa herida nunca cicatrizará, además, pueblos enteros tendrán de esto consecuencia psicológicas, pero la música es un abrazo. En esa situación toda muestra de cariño es importante.

¿Cree que en Marte, el planeta que nombra en su título último álbum, se vivirá mejor?

Aquí debería de vivirse bien, pero el problema somos nosotros. En situaciones límites como guerras, catástrofes y un montón de cosas, se ve lo peor y lo mejor de cada uno. En la catástrofe de la dana, por ejemplo, ha sido increíble la entrega, pero con lo que ha pasado políticamente, existe el riesgo de la desafección y eso les debería dar qué pensar . Los políticos deberían ser el ejemplo a seguir y estar al servicio del pueblo porque para eso se han ofrecido, pero por su actuación, nos sentimos todos muy decepcionados.

Su gira llevaba por lema «Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya».. Toda una declaración de intenciones.

Estamos ante un problema global donde no para de subir la temperatura. El cuerpo científico hace ya décadas que alertaba de eso y no se ha hecho caso. Estamos maltratando la tierra. Es un tema muy serio y la llave la tienen los jóvenes. La demografía va en aumento y una mala gestión puede ser letal y llevarnos a una situación límite. Se hacen muchas reuniones pero se llegan a pocos compromisos serios. Vivimos en un sistema social basado en el consumo, en el desgaste y en la infelicidad, porque yo no creo que la gente ante tanto consumo y tanta situación laboral extrema, sea muy feliz. Vivimos estrangulados.

Es un tema complicado.

Está bien reciclar pero eso es poner tiritas a un cáncer, cuando el tumor hay que extirparlo de forma drástica. Urge un cambio del modelo de vida, una redistribución de la riqueza y de los territorios. Menos hacer relojes o ruedas de coche y más hacer comida. Hay que volver a la vida en la que los territorios se autoabastecían y no se contaminaba apenas.

¿Sigue sin coger aviones?

Sí.

¿Manolo García es sinónimo de honestidad?

Yo no soy quien para decir eso. He intentado siempre ser serio y respetar a la gente y a mi trabajo. Elegí este oficio a conciencia, muy jovencito, y sigo en él, a conciencia. Adoro este trabajo y la alegría de la gente. Mi honestidad es pensar en el público y respetarlo, igual que me gustaría que me respetasen a mí. Nunca he perdido de vista que estoy en un escenario por ellos, porque acuden al recinto, porque podrían estar en cinco mil sitios pero están conmigo cantando mis canciones y eso lo respeto y lo valoro muchísimo.

¿Cuando en los conciertos canta canciones antiguas, qué piensa?

Que no han envejecido mal y que las letras siguen vigentes. Yo las sigo sintiendo mías, y sigo sintiendo que esas frases de los años 80, están ahí y yo sigo teniendo esas ideas.

¿Y qué piensa cuando en un concierto en vez de disfrutar de su música la gente se pasa el tiempo grabándole con el móvil?

Que han conseguido aletargar un poco más al pueblo, a todos nosotros, con sus cachivaches, unos aparatos que nos esclavizan. Me da rabia ver a la gente más pendiente de lo que graba que de lo que ve y siente. Ya he parado de decir que vivan el presente y dejen de grabar porque no me hacen ni caso, ni soy quien para obligar a nada.

"Mis canciones no han envejecido mal porque las letras siguen vigentes»

Acaba la gira y tendrá más tiempo para pintar.

Pinto todos los días, incluso cuando estoy de gira. Siempre llevo un bloc y cuando tengo un ratito dibujo, es mi forma de hacer yoga, mi manera de concentrarme en un mundo pacífico, más apaciguado y lento. Para mí son importantes los colores, la emoción de poner unas canciones para que vayan sonando....

Faceta literaria

Acaba de publicar el libro «Títere con cabeza». responde a un porqué.

También me relaja. Para mí ha sido muy divertido y todo un ejercicio de liberación. He contado unas aventuras que mi imaginación febril y disparatada iba creando. Soy de esa generación en la que los críos nos apoyábamos en un muro de la calle o nos sentábamos en los escalones de la puerta de una casa y nos contábamos aventuras; ventis decíamos nosotros. Toda una tradición oral pura. En mi época no había móviles, por suerte para nosotros, y nos faltaba mucho. En Títere con cabeza he contado pequeñas aventuras en una ficción, digamos, que he intentado que sea divertida. Es una mirada al mundo y una pequeña reflexión al comportamiento. También, cómo no, me he dejado ir y se me ha escapado un algo social mío que llevo dentro porque soy una persona que busca una justicia social. Anhelo un mundo perfecto; un mundo, como digo en una canción antigua, donde nadie sea más que nadie y todos seamos todos iguales.