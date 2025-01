Parker confirma su idilio con Alforins

Empieza a ser ya una tradición que a principios de cada año Luis Gutiérrez (responsable de cata del equipo de Robert Parker y su ‘The Wine Advocate’ para los vinos españoles) haga públicas sus valoraciones de las últimas añadas de los vinos más destacados de la ‘España Mediterránea’. La lista de puntuaciones este año confirma el ‘idilio’ que Parker y Gutiérrez mantienen con el valle de Alforins, en la subzona del Clariano de la DO Valencia. Aquí, un año más Javi Revert es el productor mejor valorado. Según Gutiérrez, Revert es «uno de los mejores jóvenes viticultores de España, capaz de lograr vinos con gran finura y frescura». El prescriptor otorga 96/97 puntos a la añada 2023 de Simeta y 96 a la de 2022. Además Micalet 2023 y La Foradà mantienen la consideración de ‘extraordinarios’ al recibir 96 puntos o más.

No son los únicos vinos considerados como ‘extraordinarios’ en la lista publicada en The Wine Advocate. Rafa Cambra sitúa en ese rango al tinto Casa Labor 2023, logrando además altas puntuaciones para otras referencias como Forcallà de Antonia y Mallaura, ambos con 95 puntos. Por su parte, el nuevo La Pebrella 2023 de Celler del Roure debuta en la lista con 96 puntos. Para Luis Gutiérrez, el nuevo vino de Pablo Calatayud «es un vino innovador que captura la esencia de dos parcelas especiales ricas en caliza y una excelente adición al portafolio de la bodega».

Las valoraciones de Luis Gutiérrez sobre los vinos del Clariano completan un escenario en el que también sobresalen bodegas como Casa Los Frailes, donde Miguel Velázquez ve como se consolidan los tintos 1771 y Caliza con 93 puntos; Fil.loxera&Cía, un fijo en estas valoraciones con cinco de sus vinos calificados como sobresalientes (90 a 95 puntos); La Comarcal, cuyo Grillat 2023 alcanza los 94 puntos; Can Leandro, un joven proyecto de Ontinyent que logra un 94+ para el tinto Alt de les Flors 2023; y Bodega Los Pinos, que consolida su propuesta de vinos ecológicos con los 93 puntos de La Sort 2023.

Estas valoraciones de la revista The Wine Advocate consolidan un año más la calidad vitivinícola de la Denominación de Origen Valencia, poniendo el foco en la complejidad, carácter y elegancia de unos vinos que reflejan la singularidad del terroir valenciano.

Pero no sólo los vinos de Terres dels Alforins y el Clariano han merecido valoraciones positivas por parte de Luis Gutiérrez. Algo más al sur, en la subzona de la Marina Baja, entro de la DO Alicante, el proyecto personal del viticultor y enólogo Pepe Mendoza vuelve a liderar las puntuaciones de The Wine Advocate en tierras alicantinas. Hasta siete de los vinos elaborados en Casa Agrícola han obtenido valoraciones por encima de los 90 puntos. Destaca un año más Fierroca, cuya añada de 2021 alcanza los 96 puntos. Le siguen el ya clásico El Veneno con 95 puntos para la añada 2021, al igual que el Giró de Abargues 2021. Los vinos de paisaje La Viña de Madaras 2023, Pureza 2023, Casa Agrícola Tinto 2022 y Casa Agrícola Blanco 2024 alcanzan la consideración de ‘sobresalientes’ en la publicación de este año.

Luis Gutiérrez también destaca un año más los vinos firmados por Toni Sarrión en Bodega Mustiguillo. El crítico eleva su valoración sobre el blanco de Merseguera Finca Calvestra Margas, al que califica con 95 puntos y tilda de «estilizado, elegante y equilibrado, con volumen y contundencia, pero también austero y súper calcáreo». Entre los tintos, el Finca Terrerazo consigue 94 puntos y Gutiérrez alaba un trabajo que hace que este vino se presente «como un triunfo sobre las condiciones naturales del año». En total, siete referencias de Bodega Mustiguillo han sido calificados como sobresalientes.