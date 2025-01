La DO Cava celebra por primera vez un pleno en Requena

El colectivo de cavistas de Requena ha vivido esta semana un hito histórico al acoger por primera vez una reunión plenaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, cuya sede se encuentra desde la década de los años 80 en el municipio barcelonés de Vilafranca del Penedés. La reunión del pleno del Consejo Regulador se celebró el pasado miércoles en las instalaciones de la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez con la presencia de todos los componentes del pleno (incluido el CEO de Dominio de la Vega, Fernando Medina, miembro del consejo desde las últimas elecciones) bajo la presidencia de Javier Pagés.

Si bien no han trascendido los temas tratados en la sesión plenaria celebrada en Requena, fuentes del Consejo Regulador de la DO Cava aseguran que se trataba de un pleno ordinario en el que no se incluían puntos relevantes respecto a esta subzona, la de Requena. Desde que en 2020 la Denominación de Origen inició los trámites para modificar su pliego de condiciones y zonificar las zonas amparadas en todo el territorio estatal se propuso que, de manera puntual, se plantease la celebración de algunos de los plenos fuera de la sede oficial del organismo regulador como forma para acercarse a otras subzonas que, si bien no cuentan con el volumen de bodegas y extensión de viñedo que existe en tierras catalanas, resultan fundamentales para potenciar la diversidad del colectivo. El pasado 2024 los miembros del consejo ya se desplazaron hasta tierras extremeñas para celebrar uno de sus plenos ordinarios en el municipio de Almendralejo, y ahora ha llegado el turno de Requena.

Los componentes del Consejo Regulador de la DO Cava aprovecharon su visita a Requena de esta semana para mantener una reunión informal con representantes agrarios y productores de cava del municipio con el objetivo de conocer de primera mano la situación actual del colectivo y trasladarles todo su apoyo y compromiso. Desde la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (colectivo que agrupa a siete bodegas productoras de cava adscritas a la Denominación de Origen) se valora de manera muy positiva la decisión del pleno del consejo de trasladarse a Requena para celebrar una de sus reuniones.