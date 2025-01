Carmina Burana, catarsis colectiva

Hace más de una década -concretamente 16 años- desde que La Fura dels Baus estrenó con gran éxito Carmina Burana, una función basada en la emblemática cantata compuesta por Carl Orff en 1936. Desde entonces, este espectáculo ideado y dirigido por Carlus Padrissa, miembro fundador de la compañía, ha recorrido todo el mundo y ha sido visto por más de 420 mil espectadores en Europa, Asia y América, convirtiéndose en una de las obras más rentables y exitosas de producción nacional.Por él, no pasa el tiempo. ¿Su éxito? «Tiene una música maravillosa y la producción, con el sello trasgresor del compañía, es espectacular. Nosotros buscamos crear sensaciones a partir de lo que sugiere la música y los textos de Carmina Burana, que como es sabido son textos de monjes, digamos, subversivos de la época. La puesta en escena impacta y no deja indiferente a nadie. A grandes rasgos es un espectáculo sensorial, musical y teatral, vital y enérgico», explica Lorenzo Moncloa, protagonista masculino del espectáculo. «La función- se enorgullece- logra el reto nada sencillo de acercar la alta cultura a un público no necesariamente conectado con la música clásica».

Sobre el escenario, más de setenta artistas -entre músicos, coro, bailarines y cantantes- y un gran cilindro de diez metros de diámetro envuelve literalmente a la orquesta, mientras unas imágenes proyectadas sobre él ilustran toda la obra de principio a fin. Una luna gigante, el deshielo, cascadas de agua, un éxtasis floral, una vendimia en directo, vino, agua y fuego... «El desgaste físico de todos los que participamos es brutal pero también muy gratificante. Con una exigencia vocal máxima como exige el Carmina Burana tenemos que subirnos a cantar a seis metros de altura o hacerlo dentro de una cisterna de agua para luego mezclarnos entre el público . Es todo muy duro», apunta el barítono.

Carmina Burana se realizará en el teatro Olympia del 4 al 16 de febrero. / Bofill

Pero, por situar un poco al lector, ¿qué es Carmina Burana? «El espectáculo que gusta a todo el mundo», responde Moncloa. Yendo más allá, el original Carmina Burana es una colección de poemas de los siglos XII y XIII, que se han conservado en un único códice encontrado en 1803 por Johann Christoph von Aretin en la abadía de Benediktbeuern, y que actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal de Baviera en Múnich. El códice recoge unos trescientos poemas, escritos en latín, alemán y francés. En ellos se ensalza el deseo de vivir y la pasión por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza. Todo ello impregnado de una mirada crítica y satírica hacia los estamentos de la época.

Carl Orff compuso la obra entre 1935 y 1936, basándose en 24 de estos poemas. La tituló Carmina Burana (canciones seculares para cantantes y coros para ser cantadas con instrumentos e imágenes mágicas) y pronto se convirtió en una de las obras más populares de la música clásica. Partiendo del enigmático título de Orff, La Fura del Baus, creó un espectáculo lleno de impactantes imágenes escénicas. Éstas, ilustran toda la fuerza y poesía de unos textos que, a pesar de sus más de 800 años, siguen evocando deseos que nos unen a lo más ancestral de nuestra especie.

Un show increíble

«Estamos ante una fiesta musical en la que Carmina Burana se convierte en un show increíble, en el que hay que dejarse llevar por la fuerza de la música y los sonidos que envuelven al espectador», explica Moncloa. «No conozco a nadie que haya venido a vernos y que haya dicho ¡Ay, pues no me gusta! Mira que es difícil porque siempre hay gustos para todo, pero todo el que viene sabe apreciar y disfrutar del especáculo», lanza.

Un gusto que se traduce en venta de entradas ya que, es anunciar el espectáculo, y venderse el aforo. «Es un poco sorprendente porque volvemos a sitios donde hemos estado hace solo dos o tres años y volvemos a llenar. En nuestro caso, al contrario de un musical, el éxito es que al no tener un idioma como motor de la obra es muy comprensible. Buscamos sensaciones. Esto es un producto que no tiene edad, ni fecha de caducidad ni exige de un espacio determinado porque nos adaptamos a cualquier espacio y siempre es espectacular», apunta.

Y es que, uno de los objetivos es sumergir al espectador en una especie de catarsis colectiva y se logra. Las lecturas y reflexiones, ya, al gusto del espectador.