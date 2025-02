El mejor maridaje de España

El vino blanco de Malvasía Clos de Lôm (DO Valencia) junto al ‘nigiri socarrat de esgarraet’ elaborado en los fogones del Hotel Mandarín Oriental de Barcelona han sido galardonados con el premio al mejor ‘Maridaje Alimentos de España’ en la segunda edición del ‘Hotel Wine Fest’, una cita patrocinada por el Ministerio de Agricultura que se ha celebrado entre el 22 de enero y el 5 de febrero en el contexto de la Barcelona Wine Week (BWW) con la participación de ocho denominaciones de origen españolas, que han presentado sus vinos para armonizarse con la gastronomía de otros tantos hoteles de lujo de la ciudad condal.

El fallo del jurado, formado por Gemma Moliner (Responsable de Comunicación y Gastronomía de PRODECA), María José Huertas (Head Sumiller del restaurante Paco Roncero), Agustín Trapero (sumiller y consultor), Esther Iglesias (viñadora y enóloga) y David Robledo (Director del curso de sumilleres de la Cámara de Comercio de Madrid) concluyó que la tapa ‘nigiri socarrat esgarraet’ (un arroz socarrat de sepia y marisco con bacalao confitado, pimiento esgarraet y alioli de azafrán) armonizaba a la perfección con el Clos de Lôm Malvasía 2023, un vino firmado por el enólogo Pablo Ossorio nacido en los viñedos que la bodega Clos de Lôm cultiva en el valle de Alforins.

En su segunda edición, ‘Hotel Wine Fest’ reunió a más de cuarenta bodegas que presentaron un total de 55 referencias de vinos y cavas amparados por ocho Denominaciones de Origen españolas (DO Cava, DO Rueda, DO Utiel-Requena, DO Alicante, DO Jumilla, DO Yecla, DO Bullas y la ya citada DO Valencia). El festival brindó a los amantes del vino una oportunidad única para descubrir y disfrutar la riqueza de la cultura vinícola española en el corazón de Barcelona.

Con este reconocimiento, la Denominación de Origen Valencia refuerza su presencia en el ámbito nacional, consolidándose como la principal embajadora del sabor único de la región. Además, este galardón resalta la calidad de los vinos valencianos, capaces de maridar a la perfección con la alta gastronomía contemporánea. El premio supone también un espaldarazo para la bodega Clos de Lôm, una firma vitivinícola ubicada en el Clariano que en menos de una década a puesto en el mercado una interesante colección de vinos de finca.