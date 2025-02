Un viaje por los viñedos de Familia Torres

Una de las catas más interesantes de entre las decenas de actividades organizadas en València con motivo del 25º aniversario de ‘Experiencia Verema’ ha sido la impartida por Mireia Torres, directora de Innovación y Conocimiento de la compañía que representa la quinta generación de esta saga de vinateros.

Torres planteó la cata como un viaje sensorial por las siete denominaciones de origen españolas en las que están presentes, no sin antes detallar algunos aspectos de su proyecto de sostenibilidad y de recuperación de variedades de uva ancestrales. La primera ‘parada’ de este recorrido por las diferentes DO’s fue en Rías Baixas, donde cuentan con viñedos en el Valle de Salnes y Ribeira do Ulla. Pazo das Bruxas Albariño 2024 se reveló como un vino fresco, de acidez marcada con aromas de fruta de hueso, notas florales y sutiles matices cítricos. La segunda etapa trasladó a los asistentes a la DO Penedés con dos referencias: el complejo Jean Leon Xarel.lo 2024 (armonioso y de tacto sedoso) y el Clos Ancestral 2023 (un tinto con un coupage que incluye variedades casi extintas como la Moneu que destacó por su notable carga frutal).

La siguiente referencia de la cata se localizaba en la DOCa Rioja con Malpastor 2021, un tinto nacido de los viñedos que la familia Torres cultiva en Labastida. Purgatori 2021 (DO Costers del Segre) y Salmos 2020 (DOCa Priorat), ambos elaborados con uvas de Garnacha y Cariñena, precedieron a la última propuesta de la compañía en tierras de la Horra (DO Ribera del Duero), Pago del Cielo 2019, un vino de Tinto Fino que destacó por su frescura y profundidad, muy alejado del patrón estándar de esta región vinícola.

La cata concluyó con una vuelta a los orígenes de la familia Torres en Cataluña a través de los tintos Jean Leon Vinya Le Havre 2020 (DO Penedés) y Grans Muralles 2018 (DO Conca de Barberà); el primero un vino de corte clásico fiel al origen del proyecto Jean Leon, y el segundo un tinto que ya muestra los resultados del proyecto de recuperación de variedades ancestrales con castas en su coupage como las Querol o Garró.