Priscilla reina en los desiertos y en los escenarios

"Priscilla, reina del desierto" llega dispuesta también a arrasar en el Teatro Olympia. El musical, basado en la película homónima, estará en la sala de la calle San Vicente del 1 de marzo al 6 de abril en una versión más libre y en la que los personajes ganan en profundidad, más allá de la fastuosidad de los tacones y pelucas y brillantina. Será el cierre a una ‘brillante’ gira que ha llevado este espectáculo a los mejores teatros de España.

La producción narra las aventuras de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que da nombre al musical, en un viaje en busca de amor y amistad. Esta nueva superproducción, que cumple 30 años desde el estreno de la película, llevará al teatro valenciano a 40 artistas en escena, más de 500 trajes, 200 tocados y una banda sonora compuesta por una treintena de éxitos como «Girls Just Wanna Have Fun», «It’s Raining Men», «Don’t Leave Me This Way», «I Will Survive» o «I Say a Little Prayer» de artistas como Madonna, Tina Turner, Supertramp, Cindy Lauper, Gloria Gaynor, Village People o Donna Summer.

Según su director, Pepe Ocio, esta nueva versión introduce cambios respecto a la original en cuanto al guion ya que considera que, después de 30 años desde su estreno, se ha avanzado «mucho» como sociedad y «algunas partes tenían que ser actualizadas para resultar menos ofensivas para determinados colectivos». «He intentado ahondar mucho más en la profundidad de los personajes y que el sentido del humor y la parte más tierna aparezca de, no tanto de situaciones estereotipadas, sino de unos motores que tienen estas personas para hacer este viaje», explica Ocio.

El musical estará en el Teatro Olympia. / L-EMV

Para el director, «durante mucho tiempo, inevitablemente, en todo lo que tiene que ver con el mundo gay o LGTBIQ+, hay bromas que se han hecho para que los heterosexuales se puedan reír del colectivo» por lo que cree que era necesario «revisar» el texto para que «todos» nos podamos reír. «Creo que durante mucho tiempo el humor sobre los gais ha recaído en el espectador heterosexual. Incluso algunos gais antiguamente, por apertura, por poder sacar espectáculos adelante o películas, entraban en ese sentido del humor también. No es que queramos hacer una cosa súper solemne, sino reírnos todos», según Ocio. Para el director, en el guion original había cosas que «normalizaban» que se ridiculizara el hecho de que una mujer transicionara y que, en esta versión, hay personajes que muestran «un cambio de actitud» respecto a esos comentarios y se encargan de dar un «toque de atención» sobre que ese comportamiento «no está bien».

Por su parte, el actor Víctor González, que en 2015 participó en la otra versión del musical, explica que en que en esta se está «menos preocupado» por lo que envuelve a la función y se centra más en «el corazón que late dentro de esa cáscara, que es impresionante». «Está muy bien decir que no somos lo mismo de hace 30 años o que las cosas no son iguales o no deberían serlo. Uno puede hacer una broma pero es importante que otro personaje señale que lo que está diciendo no está bien», añade el artista.

«Nos podemos perder en las pelucas y en los colores y en el autobús que gira, pero en realidad estamos contando una historia que, desgraciadamente, está muy vigente y es una historia de amor, de superación, de amistad y de respeto», concluye.

Las ‘divas’ conquistan a más de siete millones de personas

Desde que se representó por primera vez en el Lyric Theatre de Sydney el 7 de octubre de 2006, el musical ha cautivado al público de todo el mundo, con estrenos en Londres, West End, en 2009 y en Nueva York, Broadway, en 2011. Desde entonces se ha representado en 135 ciudades y 30 países y la han visto más de siete millones de personas.

El público que asista a algunas de las funciones encontrará sobre la escena un flamante e increíble autobús y nuevos sets traídos directamente de Londres para forman parte de la impresionante producción, que cuenta en su escenografía con diferentes materiales y texturas. Lentejuelas, plumas, lycra, gasas, estampados, plataformas vertiginosas, flores, pájaros de goma, muñecos, cacatúas, y algún que otro canguro desfilan ante el espectador en un ejercicio de fantasía y canto a la libertad que ilumina toda la obra.

