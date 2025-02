Tim Atkin encumbra a la enóloga Ana Barrón

La bodega riojana Marqués de Vargas se consolida entre las mejores de la DOCa Rioja según se desprende del último informe del prescriptor y Master of Wine Tim Atkin. Para el crítico británico, tres de los vinos de la prestigiosa bodega (Marqués de Vargas Reserva, Selección Privada y Hacienda Pradolagar, todos de la añada de 2021) merecen la mención de ‘wines of the year’ con valoraciones por encima de los 94 puntos, lo que permite a la firma vitivinícola posicionarse por cuarta ocasión en el selecto grupo de ‘First Growths’.

En la publicación de Atkin se recogen más de 850 notas de cata de los vinos que han obtenido más de 90 puntos de 200 bodegas y toda la actualidad sobre Rioja. El mejor valorado de los vinos de Marqués de Vargas ha sido Hacienda Pradolagar con 97 puntos. Se trata de un tinto elaborado con uvas de un viñedo calificado como ‘singular’, del que el británico destaca que es «el mejor lanzamiento hasta la fecha del dream team de Ana Barrón y Xavier Ausás, combinando concentración con frescura y precisión».

Pero las buenas noticias para Marqués de Vargas no se limitan a sus vinos, ya que Atkin ha nombrado enóloga del año a Ana Barrón, un reconocimiento que, según destacan desde la bodega, «no es algo fortuito. Atesora a su espalda décadas de experiencia y dedicación a todo el proceso de creación del vino desde el campo a la mesa». Natural del municipio riojano de Badarán, Barrón se formó en enología en Logroño, y tras un breve periodo en Madrid completo sus estudios en Burdeos.Enóloga y directora técnica de Marqués de Vargas desde 2016, Tim Atkin destaca en su reconocimiento «el talento y humildad de Ana Barrón, su formación en Burdeos y su aplicación de lo allí aprendido a su tierra, dotando a los vinos de una calidad superior, y su capacidad de trabajo en equipo, ya que cada éxito lo atribuye a un trabajo grupal y no personal».