Ecos de Chéjov y de Lorca en El patio de las moreras

La vida gira alrededor del patio en las casas de pueblo, un espacio donde dan calor y color al hogar las plantas, los juegos de los niños y las tardes de charla. Allí se ambienta El patio de las moreras, un espectáculo de la formación vasca Vaivén Producciones, que suma cerca de 30 años de trayectoria y de 40 piezas estrenadas. Su nueva creación viene con la firma y dirección de Sandra Ferrús, una alzireña afincada en Donosti que al fin tiene la oportunidad de mostrar su trabajo en su tierra.

Y no es cualquier trabajo, es una pieza que ha obtenido tres candidaturas en la preselección de los Premios Max, en las categorías de Mejor Texto y Mejor Dirección para Ferrús, y de Mejor Espectáculo para la compañía.

Del 7 al 9 de marzo puede verse esta obra en Sala Russafa, que la iba a programar a principios de noviembre, pero se tuvo que aplazar por las consecuencias de la Dana del 29 de octubre. Curiosamente, la lluvia marca la nueva fecha de estreno en Valencia de este espectáculo con el que se completa el XIV ‘Ciclo de Compañías Nacionales’ del teatro de Ruzafa, que había quedado inconcluso.

En formato de tragicomedia, cuenta la historia de una hija que regresa a la casa donde pasó su infancia y adolescencia, en un pequeño municipio que hace mucho que no visita. Vuelve para ayudar en los cuidados de su madre enferma. Y, al abrigo de ese patio donde las moreras crecían al mismo tiempo que ella y sus hermanos, memorias de la niñez de los personajes se van mezclando con vivencias del presente, haciendo que el pasado ayude explicar y entender la situación que está atravesando la familia.

El patio de las moreras. / L-EMV

Podría parecer que la obra está inspirada en la vida de la propia Ferrús, que con veintipocos años se fue a Madrid donde arrancó y afianzó una trayectoria dentro de las artes escénicas que incluyó trabajos como actriz para el Centro Dramático Nacional, El Teatro Español o el Teatro de la Abadía, además de participar en series televisivas y películas. A esta faceta actoral sumó las de directora de escena y dramaturga, que le hicieron merecer el primer premio y premio especial del jurado en el XXII Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz, por El silencio de Elvis. O el Premio Max a Mejor Autoría Revelación por La panadera. Una exitosa carrera que ahora desarrolla desde el País Vasco.

Echar la vista atrás

Pero a Ferrús no le inspiraron sus propias vivencias, sino el hecho en sí de recordar la infancia, de echar la vista atrás para darse cuenta de que lo que recordamos suele tener poco que ver con la realidad. Y de que la vida adulta es bien distinta de la que habíamos imaginado.

Mirando una foto con sus hermanos de niños, fue escribiendo esta tragicomedia en la que invita al público a asomarse al pasado y presente de una familia humilde, indagando en las preguntas sin respuestas y en las emociones compartidas. El resultado es una tragicomedia que tan pronto adquiere ecos chejovianos, por el retrato de la vida cotidiana de personajes de vida aparentemente sencilla, como destila influencias lorquianas, al recrear un ambiente casero donde se cuecen mucho más que guisos de olla grande.

“La forma de hablar, lo que les ocurre a los personajes son situaciones hasta cierto punto clásicas. Pero la estructura narrativa es moderna, con flashbacks contantes en el tiempo. Además, uno de los personajes rompe la cuarta pared para dirigirse directamente al público. Y nos apoyamos en proyecciones o en el espacio sonoro para ayudar al público a situarse en este tiempo de relato fragmentado”, explica la dramaturga, directora de escena y actriz.

El germen de esta historia nació cuando Ferrús recibió una pregunta desacomplejada de su hija de seis años: “¿por qué nos tenemos que morir?”. Estuvo reflexionando sobre el pudor, casi el miedo que le daba abordar el tema de la muerte. Y decidió sentarse a escribir sobre las cosas que hacen que la vida merezca la pena, lo que la movía y lo que la conmovía.

Actuar en València

La propia Ferrús subirá al escenario como uno de los cinco intérpretes que dan vida a 11 personajes en este espectáculo que reivindica la necesidad de hablar, de escuchar y de perdonar. Se le unen Martxelo, Rubio Vito Rogado, Olatz Beobide y Miren Gojenova. “Me hace muchísima ilusión poder actuar en mi tierra. Desde bien joven mi carrera se desarrolló fuera y no he tenido tantas oportunidades como me gustaría para que mis familiares, mis amigos puedan ver mis espectáculos”, confiesa la actriz, dramaturga y directora de escena, para quien sería un sueño poder actuar en su lengua materna, el valenciano.

Por el momento, se contenta con que El patio de las moreras finalmente pueda estrenarse en la Comunitat: “sentía muchísima impotencia y frustración cuando ocurrió la tragedia de la Dana. No poder venir a Valencia con la obra era lo de menos, lo más difícil era la sensación de estar en el sitio equivocado, de no poder acompañar a mi gente. Lo que se veía desde fuera era tremendo. Y, al mismo tiempo, la avalancha de solidaridad era emocionante y muy esperanzadora”, recuerda Ferrús sobre los primeros días tras el 29 de octubre. Este paso por Sala Russafa, del viernes al domingo, salda un tema pendiente y espera que abra una nueva etapa, con más oportunidades para que las interesantes creaciones de esta valenciana lleguen a la cartelera de la ciudad.

