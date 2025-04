Dansa València: optimismo y esperanza

Una invitación a soñar. A la pasión. Al disfrute. A la experimentación. Al espectáculo. Al «Sueño insinuado». Al sueño compartido. A Dansa Valencia. Mañana se inicia el festival de danza y artes escénicas en movimiento de la Comunitat Valenciana. 39 propuestas artísticas. De ellas, nueve estrenos, cuatro de sala y cinco de calle, una coproducción y un programa diverso para reivindicar la danza en teatros, museos, plazas y calles -en 25 localizaciones diferentes- con todas sus aristas. Porque la danza es plural y transversal. « Esta edición - afirma Mª José Mora, directora del festival- quiere ser una invitación a un sueño de futuro compartido. El festival se celebra en un momento en el que València anhela crecer en optimismo. Queremos ayudar a este renacer y que la esperanza vuelva a florecer a través de propuestas artísticas donde la adversidad se afronta con resiliencia y un ánimo sustentado en el apoyo colectivo».

El festival- en el que participan compañías de ocho comunidades autónomas- se inicia mañana con Nel mio respiro, de Cocinando Danza, en el Museu de Belles Arts y, en todo un guiño a dos localidades afectadas por la dana, con Estrip, de Paula Serrano en Catarroja y El Baile de la zurda de la compañia Barcelona en Massanassa (ambas el domingo), mientras que las primeras puestas de largo serán el miércoles, día 9, y correrán a cargo de Javier J. Hedrosa, que investigará en el Edificio Rialto sobre el recuerdo de experiencias escénicas en su instalación Lo memorable. La compañía británica Humanhood, presentará en el Teatre Principal Vortex, donde se explora la resiliencia humana a través de una coreografía de gran precisión y un paisaje sonoro envolvente.

Por citar alguna de las piezas -que hay muchas y muy variadas- el jueves, en La Mutant, Jesús Rubio Gamo captará la fugacidad del movimiento y las emociones en ...Todas esas cosas dentro de las cosas que llamamos cosas escondidas en…y, Otra Danza, en el Teatre Martín i Soler estrenará su instalación escultórica Prometeo. Al día siguiente (viernes) La Venidera mostrará en El Almudín No, donde Albert Hernández e Irene Tena, ex bailarines del Ballet Nacional de España, indagan en nuevas perspectivas en la danza contemporánea con la colaboración de Marcos Morau.

Pero el festival se puede vivir también desde la sorpresa, con los Moviments Urbans, como un disfrute en familia o, porqué no, como un acercamiento contemporáneo al flamenco o al folklore.

La invitación está hecha -y eso que esto son solo algunas pinceladas-, ahora hay que dejarse llevar y aceptarla.

Algunas de las piezas

¿Por qué un árbol es una gallina? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál fue la primera danza? ¿Qué significan los dibujos abstractos en las grutas prehistóricas? Con Marc y Pauline las preguntas filosóficas se vuelven inspiración para bailar, dibujar, poner el mundo al revés y llenarlo de poesía. En un espacio de juego enmarcado por pizarras negras y suelo blanco, todo se vuelve posible: dibujar en las paredes, bailar por toda la alfombra e incluso hacer que las cosas se muevan.

Domingo, día 6. A las 11:35 h. Nau Ribes

La Chachi / Urban

Lâs Alegrías. María del Mar Suárez, La Chachi, presenta junto a su colaboradora habitual, Lola Dolores, la segunda entrega de lo que promete ser una investigación sobre los palos flamencos. Con la primera pieza, Taranto aleatorio, entendió que la fórmula es extrapolable a todos los palos, de ahí que en Lâs Alegrías saque a relucir toda su esencia para utilizarla como herramienta creativa.

Día 9, a las 19 horas. Rialto

El Baile de la Zurda / @JesusRobisco

El Baile de la Zurda. Inspirándose en las maratones de baile y los ritmos latinos, LaCerda parte del impulso vital que mueve a todo cuerpo que baila al ritmo de la música, indagando en la naturaleza del baile como movimiento, pero también como espacio de encuentro festivo y paradigma de la colectividad. El Baile de la Zurda es un homenaje a las ganas de vivir bailando a pesar de todo, un homenaje también a las raíces latinoamericanas de sus integrantes, fuente de su pasión por la danza.

Día 6, a las 12:00 horas. Massanassa.

Prometeo de OtraDanza / Urban

Prometeo. Aborda un mito clásico desde un lenguaje y una estética contemporáneas propias del trabajo de Asun Noales. Es un momento idóneo para reflexionar sobre las voces disidentes y en lucha frente al poder hegemónico. Una propuesta cruda y ancestral, con un lenguaje plástico novedoso, que respeta la esencia del mito original. Hace 2500 años ya se planteaban los mismos conflictos a los que hoy nos enfrentamos.

Día 10, a las 19 horas . Palau de les Arts

…Todas esas cosas dentro de las cosas que llamamos cosas escondidas en… / Urban

…Todas esas cosas dentro de las cosas que llamamos cosas escondidas en… Hay cosas en el acto de bailar que ni siquiera el que baila sabe qué son. Aparecen y vuelven a perderse en el movimiento. A veces las llamamos sensaciones o intenciones, imágenes, recuerdos, significación. Afloran, brotan, toman forma, están a punto de ser. A menudo emergen casi invisibles. Nada cambia aparentemente y, sin embargo, todo se transforma de manera radical. Parecen venir de dentro, operan por debajo. Te rozan un instante, se van.

Día 10, a las 17 horas.La Mutant

La Operación de Norberto Llopis / Urban

La Operación. Pieza hecha a base de operaciones. Operaciones de cálculo, operaciones quirúrgicas, económicas. Funciona a través de operaciones y deconstruye la misma noción de operación. La operación en sí misma no puede ser encontrada, solo vemos sus efectos. El corte, la sustitución en sí mismos no son visibles, vemos una materia ya transformada. La Operación es eso que pasa desapercibido pero que no para de modificar nuestras maneras de ver..

Día 12, a las 17:30 horas. Espacio Inestable

Tu hermosura / Urban

Tu hermosura. Rosita lleva esperando mucho tiempo y está ya lista para salir al encuentro de su amado. Pero ella sabe que necesita a sus hermanas, este camino sólo tiene sentido junto a ellas, por eso las ha reunido aquí esta tarde. Antes de salir, ella entregará su cuerpo a las voces antiguas que hablan de su Amado, dejará que resuenen en sus carnes los pulsos ancestrales de la romería y hará que su pandero invoque la presencia de ‘los ojos deseados’.

Día 13, a las 11: 30 horas.Carme Teatre

La Quijá. El punto de partida es la imagen de un paisaje devastado, áspero y seco; a la vez, la necesidad de volver a los orígenes y al cuerpo como motor de la creación con la intención de buscar la poesía en el movimiento. Se trata de una travesía hacia el interior, hacia la sustancia misma que reside en los huesos para, así, bailar desde la médula. Volver al cuerpo colectivo en la búsqueda de un encuentro personal y compartido. Espectáculo dentro de Cèl·lula, un proyecto para la producción, la creación y la transmisión de la danza dentro de la estructura del Mercat de les Flors.

Día 10, a las 21 horas. Teatre El Musical