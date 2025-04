Rigoberta Bandini: "A veces me siento la puta ama y otras una mierda"

Presenta ‘Jesucrista Superstar’ tras dos años de parón. ¿Es un resumen de lo que ha pasado este tiempo, es como una introspección cantada?

Sí, es una selección del resumen. Cuando compongo intento dejarme llevar sin rumbo alguno, entonces después empecé a ver algunas cosas que me cuadraban como para generar el puzzle que podría ser un álbum y sí que pienso que es un reflejo mucho de muchas de las emociones o pensamientos por los que he transitado en estos años. Desde las más luminosas hasta un poco las más oscuras, las más inseguras, y por eso también la dualidad del título mismo me conecta mucho con las canciones. Tiene mucha lógica para mí que el álbum se llame así.

Sus canciones siempre tienen una perspectiva de género, sobre el físico, los prejuicios, cosas que comentamos con amigas. Eso lo mantiene este proyecto también, como una seña de identidad.

Sí, hablo de temas que me remueven con mis amigas tomando unas cervezas y que me llevo a la cama y que luego las flexiono y escribo sobre ellas. A veces sin mucho pensamiento me salen cosas que me preocupan. Y creo que hay muchos aspectos en los que hemos evolucionado mucho, pero todavía la comparación, tener la mirada en el físico... tanto las mujeres que estamos expuestas como las que no. Siento que hay una presión estética muy grande. Cuando me pongo a componer nunca pienso en hacer canciones feministas porque creo que me saldrían panfletos vomitivos y porque no me interesa hacerlo desde ahí. Pero sí que cuando compongo me salen temáticas feministas y de género porque como soy una mujer que habita el mundo desde el cuerpo de mujer me pasan cosas y las quiero contar.

Su proyecto ha crecido muy rápido. ¿Siente la misma libertad a la hora de presentar un proyecto o se siente más limitada?

Me siento bastante más suelta y libre y consciente de todo que en la primera etapa, porque ahora veo las cosas con mucha más perspectiva. De cara a preparar el show, lo estoy disfrutando desde un lugar mucho más sabio, de entender cuál es el camino, el proceso de producción de las canciones. Enfrentarme a un álbum como tal era la primera vez que lo hacía, pero en muchos aspectos me siento más segura que antes. También cuando estoy floja, estoy mucho más floja que antes, porque antes tenía menos que perder. Esa contradicción es de la que hablo mucho en el álbum, como que realmente hay días que me siento la puta ama y hay días que me siento la mierda más mierda. Todo es mucho más extremo ahora mismo en mi vida. Por eso este álbum también lo es. Para mí es como si fueran pinturas, siento que en la época de ‘La Emperatriz’ todo podía ser más color pastel. O sea, obviamente con intenciones también muy fuertes, pero este álbum tiene más estridencia en algunas cosas, no sé si en cuestión de feminismo, no sé si es más o menos feminista, pero siento que es un feminismo más relajado. Las imágenes del álbum y este límite entre la cordura y la locura hacen que sea mucho más teatral.

Rigobert Bandini actuará en València / Urban

Parece que cada disco sea una etapa vital.

Yo creo que lo bonito es que en cada etapa pasan unas cosas. Y yo cuando compuse ‘Perra’ o ‘Too Many Drugs’ estaba en un momento y ahora es que claramente estoy en otro. No solo por la maternidad, sino por todo lo que me ha pasado y porque ya no tengo la misma edad, no es lo mismo tener 29 que tener 34, nada es lo mismo. Me gusta mucho evolucionar con mi música.

Una de sus virtudes es contar lo que sentimos desde momentos cotidianos. ¿Qué tienen de poderosas estas cosas como ‘Estás en bragas, viendo las Kardashian ¿Qué más puedes pedir?’ o 'Con el iPhone a todo brillo’ como mensajes?

Creo que la vida está llena de cosas pequeñitas que si arrancas esa flor, la raíz se conecta con algo que está muy dentro de la tierra, entonces, aparentemente todo es efímero, es volátil, pero realmente luego hay cosas mucho más profundas y lo bonito es que las cosas que nos mueven, los miedos, son todos iguales en todas las personas. Siento que hay como unos colores primarios de las emociones y seguramente conecte más conmigo la gente de mi edad y si son mujeres más, pero pienso que hay algo bonito en ser un poco canal de todas estas cosas universales. Me sale muy natural el hablar muy cotidiano, bajar las cosas a lo terrenal. Disfruto mucho como tejiendo imágenes, emociones, soy muy observadora y siempre estoy como viendo a ver cómo puedo contar la vida, los momentos de debilidad o éxtasis, para que la gente conecte.

¿Cuáles han sido sus influencias musicales para un álbum tan variado?

Hay canciones que tienen muchísimo de Mecano, de Dalai Lama, una canción que me flipa de Mecano, que no es muy conocida, pero me obsesionó mucho de pequeña. Los corillos, de hecho, en el directo habrá coristas y jugar con las voces femeninas me recuerda mucho a los juegos que hacía Ana Torroja que eran increíbles. Después, hay mucho de todo porque siento que hay canciones que beben un poco más de la antigua época, que están más en una electrónica, pues medio Angèle, Stromae, como puede ser Kaiman, que esa música siempre me va a gustar. Al principio del álbum me obsesioné mucho con que solo quería que hubiera guitarras acústicas españolas y en el álbum hay mucha Mari Trini, mucha Cecilia, muchas canciones como intencionadamente vintage en la instrumentación. Además, me inspira Kate Bush en su manera de interpretar, en no tener miedo a la 'no estructura' y en su locura de voces teatrales también. Tiene algo incluso de los brincos, que me ha inspirado mucho para el álbum.

Rigoberta Bandini / Urban

¿Nos puede desvelar algo de cómo serán los conciertos de ‘Jesucrista Superstar? ¿Qué tipo de show se puede esperar el público?

Va a mantener muchas cosas de la esencia de esa catarsis colectiva, del bailar, llorar... Esa parte la quiero mantener porque siento que es una seña de identidad y también me hace disfrutar mucho con el público. Pero hay muchas más capas en las que estamos trabajando. Por ejemplo, va a haber mucha más música en directo, una banda, coristas en directo, escenografías, una parte teatral de un proyecto de una dimensión más grande que me excita personalmente y me emociona, porque hay momentos que no me lo creo, ¿sabes? Pienso, «¿Cómo va a ser este mi show?, wow».

¿Qué energía le transmite el público valenciano?

València es una ciudad que siempre me ha sorprendido mucho por el apoyo tan heavy que me ha dado. Desde el primer concierto que pusimos a la ventana en el 2021 fue de los que primero se agotó. Es un público muy, muy, muy entregado y tengo muchísimas ganas de volver. De verdad que le tengo muchísimo cariño. Hemos hecho bastantes conciertos ya y tengo muchas ganas de volver a reencontrarme con les valencianes y els valencianets.