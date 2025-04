La función que sale mal, no puede salir mejor: vuelve a València el fenómeno que ha recorrido 80 países

Es una paradoja tan real como cierta: La función que sale mal no deja de salir bien. Una comedia teatral que llega al Teatro Olympia de València y que invita al público a disfrutar del caos y el desastre. La paradoja continúa, porque la obra usa el desastre para conquistar al espectador con el mejor método posible: la risa. Los datos la avalan, ya que su estreno se produjo en 2012 y se ha representado ya en más de 30 países por cuyas salas han pasado más de 8 millones de personas. En España la han disfrutado 450.000 personas a través de 1.000 funciones y ahora, en València, vuelve para ser representada en 27 pases.

¿Cómo puede salir bien lo que está previsto que salga mal? Gracias a 12 actores y una decena de técnicos que montan un espectáculo donde se performa que una compañía amateur estrena una obra de teatro que resulta ser catastrófica. Las consecuencias, claro, siempre son divertidas, por aquello de que siempre hay cierto placer en ver las desgracias ajenas. Una comedia para todos los públicos a caballo entre los Monty Python y Sherlock Holmes, dirigida en España por Sean Turner e interpretada por Adrià Olay, Víctor de las Heras, Ariana Bruguera, Rubén Casteiva, Aránzazu Zarate, Arturo Sebastiá, Iker Montero, Jacinto Bobo, Luciana De Nicola, Guillermo Sanjuán y Héctor Carballo.

"La obra está en un momento muy dulce, con un elenco muy compaginado, con una función muy ensayada y trabajada" Adrià Olay — Protagonista de "La función que sale mal"

Una super producción de la que disfrutar "en su momento más dulce", señala el protagonista, el actor catalán Adrià Olay. "Lo mejor sin duda es que el elenco está muy compaginado y la función muy ensayada y trabajada", señala. Respecto a la responsabilidad de desarrollar un papel en una comedia tan consagrada como esta, Olay asegura que, lejos de atemorizarles, les supone un reto "que acogemos con muchas ganas". Todos los trabajos de actor implican una responsabilidad, porque es un arte vivo, con un público delante que exige que estés al nivel", confiesa.

En este sentido, otro de los elementos diferenciadores de esta obra es el gran elenco del que dispone: doce actores y actrices funcionando al unísono sobre el escenario y que no siempre es tan habitual ver en acción. De ahí la compenetración a la que se refería Olay y a las ventajas que esta circunstancia supone para la representación. "Por suerte, ser tantas personas nos permite cubrirnos, tanto en caso de lesiones como de enfermedad, porque las temporadas son muy largas y siempre suceden cosas", asegura.

"La función que sale mal" aterriza en el Teatro Olympia de València del 23 de abril al 18 de mayo. / URBAN

No solo eso porque en la obra, entre la serie de catastróficas desdichas por las que deben pasar los metaactores en la representación de su thriller, también implica un riesgo físico al sufrir caídas que no siempre pueden salir bien. Aunque Olay no se esconde: "Bueno, también hay que decir que si somos más personas en la compañía siempre las fiestas son más divertidas y más temas de los que hablar", bromea.

Temores que se hacen realidad

La función que sale mal resulta divertida porque efectivamente simula todo lo que en la representación de un espectáculo puede salir mal. Es un alivio para los actores y actrices del elenco que esos errores estén ficcionados, pero como el propio Olay reconoce, «la obra es el perfecto resumen de todo aquello que como actor tiemblas que pueda suceder». Como ejemplos, menciona el hecho de quedarse en blanco, o ir a buscar un objeto en una escena y que no esté donde se suponía que iba a estar.

El teatro, claro, está vivo y estar en esa cuerda floja forma parte de la emoción de este arte, y en la capacidad de resolución del equipo actoral reside su maestría y profesionalidad. Olay recuerda uno de sus peores momentos encima del escenario: una proyección audiovisual y una voz en off debían resolver la trama, pero falló y solo se vio el salvapantallas del ordenador, con el nombre del propietario en grande. «Tuve que resumir el final como si se me hubiera ocurrido en ese momento, lo expliqué yo ya que la voz no lo hizo», recuerda.

La comedia, pendiente de reconocimiento

Para alivio de Olay y de sus compañeros, en esta función los errores están previstos al milímetro. Después de haber ganado los tres reconocimientos internacionales más importantes del teatro - un Tony, un Molière y un Olivier- la crítica en España es la mejor recompensa. Preguntado sobre si la comedia en este país se toma en serio por parte de los jurados, Olay es claro: «No está reconocida como otros géneros, pero para el público es la opción predilecta, y es en ellos en quienes nos tenemos que centrar y tomar en serio». «La gente disfruta de esta función y con eso nos tenemos que quedar», concluye. Así lo harán, del 23 de abril al 18 de mayo, a lo largo de 27 funciones en el Teatro Olympia de València, que ya está listo para acoger la obra que peor ha salido de la historia: La función que sale mal.