La DO Utiel-Requena llama a la puerta de los 'milenials'

Con el objetivo de «conectar con las personas de forma honesta, accesible y sin artificios», el departamento de marketing de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha presentado hace unos días en la emblemática Bodega Redonda de Utiel su, hasta el momento, campaña de comunicación más ambiciosa, con la que buscan poner en valor su capacidad de mirar al futuro sin perder la esencia.

En palabras de la responsable de marketing del organismo, Lorena Monteagudo, «esta campaña esta dirigida para quienes viven el vino sin filtros. Nos apoyamos en un lenguaje directo con el que construimos tres conceptos clave: vinos sin complejos, raíces conscientes y horizontes abiertos». Toda la puesta en escena parte desde un claim directo y fácil de recordar (cuando no sepas qué pedir, sencillamente di vino, di Utiel-Requena) y se conduce buscando compartir el vino con naturalidad, con una marca cercana y desenfadada que confían en que les permita conectar con un público más amplio sin perder credibilidad; pero también fijando valores como las raíces y la sostenibilidad y trabajando para expandir la marca Utiel-Requena nacional e internacionalmente a la vez que se explora por nuevos canales de comunicación.

Desde el punto de vista visual, la nueva campaña de la DO Utiel-Requena se apoya en el círculo como elemento central gráfico, jugando con colores vivos y con una tipografía flexible a diferentes formatos.

Con su nueva campaña de comunicación, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena se dirige de manera directa y sin complejos al público joven, dirigiéndose a ellos sin rodeos, de una manera original y desenfadada, aunque sin renunciar a los valores inherentes de un territorio vitivinícola con miles de años de tradición. Y es que, ante los bajos datos de consumo de vino per cápita en España, para el organismo regulador se ha convertido en una prioridad acercarse a nichos de mercado que tienen mucho margen de crecimiento. Para ello se han basado en diferentes estudios de mercado para conocer las tendencias del consumidor en función de su edad, de las que extraen conclusiones como la mayor fidelización de los consumidores de más de 55 años o la mayor inquietud por descubrir nuevos productos de los nacidos entre 1981 y 1996, los bautizados como milenials.

Es precisamente esta última conclusión la que empuja a la DO Utiel-Requena ha generar una campaña dinámica y desenfadada, con la versatilidad suficiente para ganar notoriedad en canales como Instagram o Tik-Tok y encontrar nuevos perfiles que respondan a la invitación de «disfrutar del vino sin prejuicios, a conectar con nuestras raíces de forma consciente, y a mirar con ambición más allá de nuestras fronteras», según destacan desde el Consejo Regulador. Una campaña sin artificios para consolidar un territorio donde tienen presente que «el vino, cuando es auténtico, no necesita adornos. Por eso, cuando no sepas qué pedir, sencillamente di vino, di Utiel-Requena».