“El éxito es poder dedicarnos todos los días a lo que nos gusta”

La extriunfita Amaia les mencionó en el programa “La Resistencia”. Luego llegó su gran ‘hit’ “El fin del mundo”. En poco más de cinco años La La Love You se ha situado en lo más alto de las listas musicales. Ahora estos cuatro amigos regresan a València con un nuevo espectáculo. Y lo harán el 12 de julio dentro del ciclo de Conciertos de Viveros. Roberto Castrillo, cantante y guitarrista del grupo, promete sorprender al público.

Habéis agotado las entradas del Pepsi Center de Ciudad de México. Colgasteis el ‘sold out’ en el Movistar Arena el año pasado. ¿Se podría decir que habéis alcanzado el éxito?

Esto es algo que hace poco tiempo ni siquiera imaginábamos que pudiera pasar. Son cosas increíbles que nos están pasando. No imaginábamos llegar a cosas tan locas.

¿Qué es el éxito para La La Love You?

Para nosotros el éxito es poder dedicarnos en cuerpo y alma todos los días a lo que nos gusta. Es un privilegio que no todo el mundo tiene la suerte de tener. Yo creo que poder llegar a ese punto en el que te puedes dedicar a lo que te gusta es todo un éxito.

¿Cuál era la vida de Roberto antes del grupo?

Yo daba clases de español en línea a extranjeros. Me permitía compatibilizar con el grupo porque podía decidir cuando trabajaba y cuando no. Vi que para poder continuar con el grupo necesitaba esa flexibilidad.

¿En qué momento decidís dedicaros 100 % al grupo?

Cayó por su propio peso. Ves que necesitas dedicarle más y más tiempo. Llega un momento que no es compatible con otro trabajo. Ves que te puedes permitir continuar sólo con la música. Al final es una apuesta que haces en algún momento de tu vida. De momento, ha salido bien.

El éxito, a veces, también comporta alejarse de la realidad. ¿Seguís con los pies en el suelo?

Creo que nosotros lo llevamos bastante bien. Si nos hubiera pillado más jóvenes, no sabes cómo funciona las cosas y te vuelves un poco más loco. Llevamos muchos años con el grupo y hemos visto la trayectoria de otros grupos parecidos, que han tenido éxito antes que nosotros. Nos da perspectiva.

¿Os veis reflejados con algún grupo?

Tenemos muchas referencias. No sé si para fijarnos exactamente, pero hay referencias de grupos que nos gustan. Son grupos de salas pequeñas o medianas. Nosotros nos conformábamos con eso.

Vuestra música al final es de festivales y de poder saltar y bailar.

La gente manda. Nosotros hacemos la música que nos gusta. Quizá encaja más en esa imagen que tienen los festivales. Igual es el estilo que buscan. Hace que poco a poco te vayan llamando más festivales.

“El fin del mundo” supera la permanencia de más de 1000 días en lo más alto de las listas de lo más escuchado de Spotify.

Es una barbaridad. Creo que no le hemos dado la suficiente importancia, pero es lo más loco que nos ha pasado. Estamos hablando que es una canción que lleva ya cuatro años y no ha parado de escucharse. Ninguna canción lo había logrando. ¡Ni Rosalía ni CTangana! Es muy loco asimilar todo esto.

¿Hay miedo de que la gente se aburra o que vosotros lo hagáis?

La gente no lo sé, pero a nosotros ni se nos ha pasado por la cabeza que la gente se aburra. La canción ha ido creciendo cada día un poco más. No ha sido un “boom”, ha sido algo progresivo. La gente lo ha aceptado. No es un éxito de un momento. Es increíble que cinco años después de su publicación todavía siga en lo más alto y que la gente no se canse. Nosotros no nos cansamos. Es increíble cuando vas a un sitio y tocas la canción. La gente se pone a saltar, a cantar, se emociona… Es súper bonito. No te puedes cansar de esto.

Es una canción para todas las generaciones.

Sí, tanto niños como gente mayor que les gustaba los grupos de “La Movida” la cantan. Es algo increíble.

Tras este ‘hit’, ¿se afronta la creación de nuevas canciones con más exigencia?

Nosotros siempre somos muy particulares para nuestras canciones. Tenemos una forma de trabajar y sabemos qué nos gusta y qué no. Cada canción es como un hijo pequeño al que cuidas y quieres lo mejor para ella. Las tratamos con el mismo cariño. Alguna puedes tener la suerte de que guste o conecte a mucha gente, pero no tenemos esa presión de intentar hacer una canción como “El fin del mundo”. Últimamente, aunque no ha sido como esta, tenemos otras canciones que han funcionado súper bien y la gente la canta tanto como “El fin del mundo”.

Hace un mes publicabais “Una boda en las Vegas”, donde se vuelve a mostrar la vitalidad del grupo y las ganas de saltar al escuchar la canción. ¿Esto forma parte de la esencia del grupo?

Sí, queremos despertar esas emociones en la gente: alegría, felicidad… En directo, la gente tiene esa sensación y tiene ganas de saltar y de bailar.

Entre tanto buen rollo en vuestros singles, la gente creerá que nunca os enfadáis.

Nos enfadamos mucho. La verdad que nos llevamos muy bien todos y hay muy buen rollo entre los cuatro y el resto de nuestro equipo. Somos un equipo increíble. Todos los días discutimos por cosas del grupo, pero son tonterías. A las dos minutos nos olvidamos.

Actuasteis hace un año en València y regresáis un año después. ¿Qué va a descubrir el público en esta ocasión?

Llegamos con el segundo álbum. El año pasado íbamos con un show que era como una fiesta de fin de curso. Este año tenemos un espectáculo distinto, que aún no hemos tocado en València. Sólo hemos hecho un par de conciertos. Es muy reciente. Espero que a la gente le guste. Tenemos muchas ganas de ir.

En una entrevista reciente comentabais que Madrid es una "potencia mundial" en "ganas" de pasarlo "bien". València tampoco se queda atrás…

Por supuesto que no. Creo que en València es donde más eventos, festivales y fiestas de todo tipo hay para pasarlo bien. Al tener costa y playa, es el lugar ideal donde todo el mundo quieren ir. Los madrileños decimos eso, pero miramos con reojo a València.

Creasteis el himno de las fiestas de San Isidro. ¿Os veríais creando alguno para las Fallas?

No estaría mal. Estamos abiertos a todo. Ha sido una experiencia muy bonita y un reto porque ha sido complicado. Ha sido un ejercicio muy divertido y estamos muy contentos con el resultado.

Estáis trabajando en el nuevo disco, ¿cuándo verá la luz?

Estamos con grabaciones de canciones nuevas. Hemos lanzado “singles”, pero hasta principios de 2026 no estará el nuevo álbum. Habrá que esperar un poquito.

El grupo La La Love You en la promoción de su última canción. / Urban

Es una manera de enganchar para la gira de 2026.

Exacto. Estamos preparados para todo lo que venga después del disco, pero aún queda mucho este 2025.

Hablábamos de la visibilidad, pero Amaia también os dio visibilidad con un comentario en “la Resistencia”.

Estaremos eternamente agradecidos a Amaia. Ella nos puso en el foco indirectamente. La gente nos conoció gracias a ella tras comentar que nos estaba escuchando. Gracias a eso la gente nos buscó en las plataformas y redes. Sacamos “El fin del mundo” después y ahí ya llego todo. Sin aquella entrevista de Amaia, nada de esto hubiera pasado.

¿Os gustaría colaborar con ella?

Sí, estamos súper abiertos a colaborar con ella. No tenemos la suerte de haberla conocido todavía. Hemos tocado en muchos festivales que también estaba ella, pero por horarios, nunca hemos coincidido. Nos gustaría conocerla en persona y agradecerla lo que ha hecho por nosotros.

Si pudieseis ser el altavoz de algún grupo, ¿cuál sería?

No tenemos la fuerza que tiene ella, pero hay muchos grupos. Últimamente estoy escuchando a Niños Bravos. Hay muchos que están haciendo canciones increíbles. Dentro de un par de años estaremos compartiendo carteles en festivales.

¿Cómo veis la industria musical actualmente?

No conozco la industria de hace 15 años porque no estábamos ahí dentro. Nuestro éxito ha sido reciente. Estamos viviendo un momento dorado. Aunque mucha gente cree que hay menos oportunidad para las bandas pequeñas, pienso que nunca ha habido tanta oferta de música en vivo y en directo. Acceder al circuito de festivales es complicado, pero hay muchísimos y cada vez más conciertos de todas dimensiones. Estamos viviendo un momento muy bonito. Hay gente que considera que ir a un concierto es un plan igual de válido que cualquier otro tipo de fiesta. Antes ir a ver un grupo de música era algo más excepcional y ahora es un plan más del fin de semana.