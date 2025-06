La Garrofera: Cultura popular servida en paella de leña

Son las 7:00 de la mañana de un domingo cualquiera y Mario Romero enciende el paellero de La Garrofera. Las próximas 10 horas serán frenéticas. Un ir y venir de maderas, paellas y parrillas. Casi todos los clientes van por la paella. Ha adquirido fama en toda la provincia por buena y por barata. He oído hablar tanto de ella que me veo obligado a probarla para opinar al respecto.

Paella valenciana cocinada en La garrofera / Levante-EMV

La Garrofera es un local informal. Suelo de terrazo, manteles de papel, vajilla funcional…Lleva abierto desde el año 56 y no parece haber sufrido muchas reformas. Tampoco creo que lo necesite. Nadie va en busca de un diseño de autor que nunca podría competir con estas magníficas vistas sobre La Calderona. Aún así, pienso que su paella es groseramente barata. Demasiado buena para costar tan poco. Impecable de sabor y bastante correcta de cocción (un pelin sobrecocida para los fanáticos del grano entero y suelto). Sin duda, entre las diez mejores de España. Todas se elaboran íntegramente en su propio caldero (nada de fondos ni sofritos realizados a parte). Algunos de esos recipientes tienen más de 40 años. Se friegan sólo con jabón y vinagre y lucen ese brillo suave que el tiempo otorga a los calderos con experiencia. El número de paellas es bastante mayor que las plazas del paellero. Por eso se ven obligados a prepararlas con antelación. No alteran la receta ni la técnica. Simplemente interrumpen el proceso. Empiezan con el sofrito de carne y verduras, añaden el agua, hierven 20 minutos y retiran del fuego. Luego, en el servicio, añadirán el arroz y terminarán la paella. Ese tiempo de reposo le sienta muy bien a la paella. Los ingredientes infusionan el caldo y el sabor final es más intenso. El resultado es muy bueno. Volvería a La Garrofera para comer esa paella aunque costara el doble y estuviera en otra provincia.

Ensaladilla rusa / Levante-EMV

Antes del arroz proponen un conjunto de tapas clásicas bastante bien resueltas. Son de tamaños reducidos (más bien medias raciones o incluso menos) por lo que no debemos temer que nos quite demasiado el apetito. No está mal la sepia y la alcachofa (pero mejorarían con un aceite más cuidado). También aprueban los caracoles, que, como los michirones, necesitarían algo más de vida para resultar inolvidables (más picante, más aliño, más sabor). Lo que no tiene fisuras es la ensaladilla. Recuerda a la que hacían las madres de la transición. Cuecen patatas y zanahorias enteras para luego machacarlas y mezclarlas con atún y pepinillos. Muy rica.

Almuerzos

Antes de las paellas, comienzan los almuerzos. Ciclistas y senderistas toman al asalto La Garrofera. Unos buscaran en la carta su bocata favorito, otros se refugiarán en el bocadillo del día (normalmente más trabajado y con más ingredientes). Entran, comen y se van. Beben cerveza y vino con gaseosa. No es momento de ponerse finos. Algunos se lo toman más en serio y optan por las brasas. Chorizos, longanizas, chuletas de cordero, morcillas…incluso entrecot y secreto. Todo se pide (y se paga) por unidades, según apetito y apetencias.

Calamar a la brasa / Levante-EMV

En el almuerzo, y también en la comida, se suele acabar con un cremaet. Se prepara de buena mañana, con 3 botellas de ron, 4 limones, 1 kilo de al azúcar, una taza de granos de café y 250 grs de miel. Calientan y queman hasta que se apaga (una media hora). Luego, al servicio, pondrán medio vaso de ese licor y el resto de café. Muy bueno y nada empalagoso.

La Garrofera es cultura popular, como les albaes, los refranes, la Semana Santa Marinera, las canciones de cuna de nuestras abuelas o las carreras de Les Joies de Pinedo. Espacios donde reencontrarnos sin complejos con nuestros orígenes. Si encuentro mesa, volveré.

Caracoles / Levante-EMV

Ficha

¿Dnde? Av. Umbría, 3, Serra

Teléfono: 961 68 83 70

Lo mejor. El sabor de la paella.a

Lo mejorable. El aceite de las frituras.

Lo imprescindible. Entender que esto es un bar rural donde sirven una magnífica paella. No es lugar para finolis.

Precio medio. 25 euros.