Moda valenciana para triunfar en Les Arts

La sucesión de festivales en la Comunitat Valenciana se extiende a lo largo de todo el verano. Con cada uno de esos eventos surge la duda de cómo combinar las tendencias con el calor propio de junio, julio y agosto, con la premisa de ir cómoda para pasar varias horas cantando y bailando en las noches de verano, como es el caso del Festival de Les Arts que arranca hoy. Las marcas, conscientes de este fenómeno, elaboran todo tipo de editoriales y prendas que se adaptan a estos requisitos y URBAN ha seleccionado algunas ideas con gran presencia de firmas valencianas.

Chaleco y conjunto de crochet de The Curiosers y zapatos náuticos de HUNE. / The Curiosers/HUNE

La combinación de estampados es ya una tónica general de las principales prescriptoras de moda y un festival se presta para arriesgar. En el armario de The Curiousers las opciones son múltiples, arriesgadas y frescas para el verano sin perder la esencia más 'cool'. Como propuesta, el chaleco 'Uncle Jafar' de inspiración étnica y el conjunto de top y culotte Lolita, una combinación explosiva dentro de la misma gama cromática a la que se puede sumar un estampado de leopardo en los náuticos de HUNE. También están en color cuero o taupe para una opción más sencilla.

Si resulta demasiado arriesgado o el festival es de corte más sencillo, existen otras opciones como el vestido viral de The Are, de crochet y con flecos, así como el mono estampado de The Couriosers o los vaqueros anchos que se adaptan a todas las siluetas de Clotsy, que son sostenibles y 'made in' València.

Vestido de flecos de The Are, peto de The Curiousers y vaquero de Clotsy. / TheAre/TheCouriousers/Clotsy

No se puede evitar pensar en esos vestidos mini a los que evoca cualquier festival veraniego pero uno en concreto: el Coachella. De ahí que Joplin Atelier sea un indispensable en los armarios de las influencers a la hora de elegir sus prendas para asistir a estos eventos en cualquier parte de la península, por un diseño arriesgado pero con patrones favorecedores que combinan transparencias con tejidos inspiradores.

Tres vestidos de Joplin Atelier, la firma que han vestido influencers para ir a los festivales de música de verano. / Joplin Atelier

Los complementos son protagonistas

Sin lugar a dudas fueron los festivales donde las joyas tuvieron una relevancia especial al decorar y elevar estilismos de forma superlativa. Ya sea para elevar un vestido básico negro o para completar prendas más llamativas -en un festival siempre es bienvenido el "más es más"-, bolsos y joyería son indispensables en estos eventos.

Bolso Essentiabag11 y Essentiabag13 a la derecha y la izquierda de la imagen, de RedNeedle, y el bolso Tulipán de Solet, en el centro, todo marcas valencianas. / RedNeedle y Solet.

De ahí que la propuesta pase por dos marcas valencianas impulsadas por la generación Z: RedNeedle Bags y Solet. La primera de ellas trabaja con pieles auténticas y cada pieza conserva la forma orgánica de la piel con la que está hecha, por lo que solo trabajan con cuatro modelos. Los elegidos, el Essentiabag11 y el Essentiabag13 son ideales para cruzarlos y que no molesten durante los conciertos. Mientras, Solet propone bolsos más pequeños pero igual de cómodos, para llevar lo esencial y este modelo, el Tulipán, tiene especial trascendencia al estar hecho con retales de traje de fallera.

A la altura de los bolsos se encuentran las joyas y dos marcas valencianas se han hecho un renombre en el street syle de todo el país: Singularu y Sure Jewels. Ambas disponen de piezas a precios asequibles que completan cualquier 'look' y las hay para todos los gustos, aunque el color y la simbología estival son los mejores aliados para completar un estilismo festivalero.

Anillo de Singularu, pendientes de Sure Jewels y collar de Singularu. / Singularu/SureJewels

Dos clásicos para relanzar el estilismo

A nadie se le escapa que la temporada festivalera es, por antonomasia, calurosa. Desde las largas exposiciones al sol hasta las noches tropicales del Mediterráneo, más vale tener a mano un buen abanico y en Voira, hechos en València, han reformulado lo clásico añadiéndoles un elemento fundamental para las jornadas musicales maratonianas: abanicos que constan de una correa para no perderlo de vista. Además, en Zahati, una de las principales marcas que usa la rafia en sus prendas, tienen una amplia selección de sombreros. Uno de ellos lo lució la actriz Blake Lively en su última película. Esta temporada, sin embargo, destaca uno: la boina o casquete que no dejan de lucir todas las prescriptoras de moda en sus cuentas de redes sociales que las seguidoras aman y odian a partes iguales.

Las boinas de rafia de Zahati y los abanicos con correa de Voira, ambas marcas valencianas. / LEMV

Lo más importante: No olvidar del impacto del sol

Por último, y aunque en demasiadas ocasiones queda relegado a un segundo plano, la protección solar debe ser un elemento más en cualquier bolso para ir a cualquier festival. Los productos solares se multiplican en formatos, texturas y diferentes niveles de protección, y un ejemplo de ello es la marca valenciana Agrado, que dispone de la crema protectora clásica, la innovadora bruma facial para una protección más ligera y el 'stick' para zonas más concretas del rostro.