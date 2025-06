The Jesus and Mary Chain en València: "Lo único que sabemos es hacer música, por eso no estamos listos para jubilarnos"

The Jesus and Mary Chain regresan a los escenarios con un breve tour que los traerá a València este sábado 28 de junio, como parte del festival Nits Voramar en la Marina Nord.

¿Cómo son los conciertos de esta gira? ¿Son más una invitación a descubrir vuestras nuevas canciones o una celebración del material antiguo?

Es una gira corta, de solo seis conciertos: dos en el Reino Unido, dos shows pequeños en Grecia como calentamiento para los festivales más grandes como el Nits Voramar en València. En cuanto al repertorio, el equilibrio entre canciones antiguas y nuevas depende del público. Sabemos que en los festivales, la mayoría del público no ha venido a vernos específicamente; han venido a sentir ese tipo de espíritu especial y ligeramente salvaje que fluye en los festivales de música. Reconociendo eso, en los festivales tocamos más canciones antiguas, porque es más probable que el público las conozca, y eso debería facilitar que entren en el ambiente del festival, que se «dejen llevar por la bruta sangre del aire», como decía Yeats. En nuestros propios conciertos, donde sabemos que la gente ha pagado por vernos a nosotros, quizá añadimos algunas de nuestras canciones más nuevas y menos conocidas. Esa es, en líneas generales, nuestra forma de plantearlo, pero no es una regla rígida. A menudo decidimos el repertorio el mismo día del concierto.

A estas alturas de vuestra carrera —más allá de las posibles recompensas económicas—, ¿qué os impulsa a seguir grabando y girando? ¿Es la diversión, la ambición artística, el desafío o el orgullo de demostrar que aún tenéis algo que decir?

Esto puede sonar un poco autocompasivo, y desde luego no es falsa modestia, pero hacer música es lo único que sabemos hacer. Es nuestro trabajo y no estamos listos para jubilarnos. Es verdad que sé conducir, así que supongo que podría ser taxista. Pero soy un conductor horrible y tengo un pésimo sentido de la orientación, así que no recomendaría a nadie subirse a mi taxi.

¿Cómo trabajáis los dos hermanos juntos hoy en día en comparación con los años 80? ¿Envejecer os ha ayudado a entenderos mejor?

Éramos mejores colaboradores cuando empezamos, completamente absorbidos por la seriedad de hacer la música que queríamos oír. Pero desde el disco ‘Munki’, que salió en 1998, escribimos por separado y solo colaboramos durante el proceso de grabación. ¿Nos entendemos? No creo que nos entendamos, pero no me parece algo que deba lamentarse, porque no estoy seguro de que una persona pueda entender de verdad a otra persona distinta. Podemos entender cosas limitadas y concretas sobre los demás —quizá entendamos el interés propio (por ejemplo) que motivó tal o cual acción—, pero no podemos entender a una persona entera. En cualquier caso, no necesitamos entendernos. Nos queremos; eso es lo mejor que podemos esperar.

‘Second of June’, de vuestro último álbum ‘Glasgow Eyes’, suena especialmente íntima. Esa línea ‘Brother, Can You Hear Me Calling You?’, ¿es literal? ¿Es una especie de carta abierta entre los dos?

Nunca nos ha gustado tratar de excavar el significado de las canciones —ni las nuestras ni las de otros compositores. Recuerda que una canción tiene música y palabras. La obra, la canción, es todos esos elementos juntos. Entonces, no es un lenguaje alfabético como el inglés o el español, es un lenguaje híbrido nuevo: música + palabras. Dicho eso, y sin arruinar la belleza de ciertas ambigüedades siendo demasiado exactos, esta es una canción para nuestra familia. June era el nombre de nuestra madre. Uno de nosotros es el primogénito de June, y el otro es el segundo hijo. De ahí el título: ‘Second of June’.

¿Los hermanos Reid están más unidos por la música o por la sangre?

Jaja, esa es una pregunta afilada. Cronológicamente, claro, la sangre viene primero, ¿no? Y si nunca más hacemos música, seguiremos siendo hermanos de sangre por la eternidad. Supongo que esa es la respuesta. Pero ciertamente es posible que si no hubiéramos estado en una banda juntos, hoy estaríamos más unidos.

¿La música de The Jesus and Mary Chain habría sonado muy diferente si siempre os hubierais llevado bien?

No, no creo que sonara diferente. Nuestro sonido no está moldeado por los contornos de nuestra relación. Creo que va más profundo que eso: es nuestra historia musical.

¿Y qué pensáis de la fama o la leyenda de los hermanos Reid como temperamentales y problemáticos? ¿Os ganasteis esa reputación? ¿La disfrutasteis?

No me gustaba ni me gusta esa reputación. Si algo sobre nosotros llega a ser legendario, queremos que sea nuestra música.

¿Hay algo que la gente suele malinterpretar sobre The Jesus and Mary Chain?

Es difícil de decir, porque la gente no suele decirnos lo que piensa de nosotros. Supongo que es posible que nuestras entrevistas tempranas, muchas de las cuales están ahora en internet, hayan llevado a la gente a creer que no somos personas amigables. En realidad sí lo somos, solo que no lo demostramos de forma efusiva. Otra cosa que la gente malinterpreta es lo guapos que somos. Somos personas extremadamente atractivas. Como todos los escoceses. Mi mensaje para los jóvenes españoles que busquen belleza humana es: id a Escocia.

¿Qué papel juega el caos en vuestro proceso creativo? ¿Lo abrazáis o tratáis de evitarlo?

Cada canción empieza como el mundo en el ‘Génesis’: desde el caos de la nada. La siguiente parte, desarrollar la canción hasta completarla, trata de reducir el caos imponiendo orden. No tienes otra opción que abrazarlo mientras trabajas para controlarlo.

¿Un músico es simplemente alguien que hace música, o alguien con un compromiso más profundo con la música en sí?

Vaya, esa es una pregunta muy abstracta. Estás pidiendo una definición prescriptiva. Y yo no soy El Gran Legislador. Creo que propones una disyunción exclusiva, no inclusiva. Solo hablaré por mi hermano y por mí: nuestro compromiso con la música fue tan completo que abandonamos todos los demás caminos. Eso no nos convierte en grandes músicos —no creo que lo seamos—, pero sí nos convierte en músicos. Así que creo que me quedo con tu segunda opción.

En la nota de prensa de Glasgow Eyes, mencionáis el jazz como referencia. ¿Creéis que el rock terminará convirtiéndose en un género de nicho, como el jazz, tocado por apasionados en pequeños clubs urbanos?

No veo que eso vaya a pasar en mucho tiempo. El jazz me parece íntimo, hacia dentro. En cambio, el rock, su identidad intrínseca, su ADN, mira hacia afuera, llama a la gente a sentir y compartir su energía esencial, su espíritu vital. Está hecho para ser experimentado, para sentirse, en grandes multitudes.

Muchas bandas os citan como influencia. Pero ¿alguna ha llevado realmente adelante el legado de The Jesus and Mary Chain? Y si es así, ¿sería ese el momento para que vosotros os apartarais?

Nosotros mismos, por supuesto, somos parte de una cadena de descendientes, y seremos solo una pequeña parte de lo que sea ese legado. La música no es como el boxeo, donde el gran luchador invencible declina con la edad y no tiene elección: debe, por la naturaleza misma del oficio, dejar paso al más joven y ahora mejor. Pero la música no es así. Todos pueden estar en el ring para siempre.

Cuando tu álbum debut es tan icónico como ‘Psychocandy’, y tu siguiente, ‘Darklands’, es igual de esencial, ¿cómo abordas el resto de tu carrera?

Nunca hemos tenido lo que llamas un enfoque hacia nuestra carrera. Escribimos un puñado de canciones e intentamos escribirlas lo mejor que podamos. Luego tratamos de grabarlas lo mejor que podamos. Eso fue lo que hicimos con ‘Psychocandy’, luego ‘Darklands’, luego ‘Automatic’, y así hasta ‘Glasgow Eyes’. La idea de «carrera» nunca entró en la creación de nuestros discos.

¿Qué, si es que queda algo, sobrevive del punk en la música actual? ¿Se puede ser clásico y punk al mismo tiempo?

La esencia del punk sigue ahí: su energía, su libertad frente a ciertas normas y el conservadurismo, su anti-elitismo democrático que da la bienvenida a casi cualquier tipo de ruido dentro del dominio musical. En ese sentido, la música es incluso más punk ahora que antes, porque cualquiera puede tener un estudio de grabación completo en su ordenador. Hay libertad total y ninguna barrera de entrada. Puedes hacer un disco con una banda de metales y un coro de 50 voces con guitarras estridentes y el sonido de aviones de combate sin salir de tu habitación. Luego lo subes a internet y está disponible para 7.000 millones de personas. Libertad creativa total, sin barreras. Si usas esa libertad para hacer baladas autocompasivas… bueno, estoy de acuerdo en que eso no es un uso muy punk de la libertad. Y claro que se puede ser clásico y punk al mismo tiempo. Iggy Pop, The Clash, New York Dolls, The Stranglers. Todos clásicos, todos punk.

¿Se sentirían orgullosas las versiones de 20 años de los hermanos Reid de veros todavía sobre el escenario hoy?

El orgullo es un pecado, y nosotros somos unos perfectos pecadores, así que sin duda nuestras versiones jóvenes sentirían orgullo de vernos aún sobre el escenario hoy.

¿Habéis envejecido mejor que vuestro público?

¡Igual! Nuestro público está lleno de gente hermosa. Tus lectores deberían venir a comprobarlo a nuestro concierto en València.