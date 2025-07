'El fantasma de la ópera' llega a València: el misterio infinito que se esconde en Les Arts

El Palau de les Arts cierra su temporada con el musical de los musicales. ‘El fantasma de la ópera’ levanta el telón este viernes dentro de la gira por España de esta producción -la única avalada por el autor original de la pieza, Andrew Llooyd Webber- que ha reunido a 160 millones de espectadores por todo el mundo desde su estreno. El fantasma se cuela ahora entre los bastidores de Les Arts hasta el 20 de julio y lo hace gracias a un equipo de 90 personas que recorren el país con esta obra inspirada en el referente de la literatura francesa, ‘Le Fantôme de l’Opéra’ de Gaston Leroux, publicada en 1910.

La historia es conocida. En los pasadizos de la Ópera de París vaga una persona misteriosa, siempre oculta tras una máscara y entre las sombras de las catacumbas, que cae rendido ante la soprano Christine Daaé. El fantasma se convierte en su maestro de canto y pone todo su empeño para hacer de ella una gran estrella de la ópera, pero ella se enamora de Raoul, vizconde de Chagny, lo que enfurece al fantasma creando una historia de celos y amor tóxico que ha traspasado la literatura, los teatros y el cine.

Para esta puesta en escena, un plató giratorio es el encargado de ir cambiando todas las ambientaciones donde se mantiene la barca, la lámpara y el espejo, elementos fundamentales dentro del imaginario de ‘El fantasma de la ópera’. El repertorio musical ha sido adaptado por Julio Awad y traducido por Silvia Montesinos.

El «orgullo» de cualquier intérprete

En su visita a València para presentar la veintena de funciones que desde hoy representarán sobre las tablas de Les Arts, los protagonistas charlaron con URBAN para explicar las claves de este espectáculo. Ana San Martín (Santiago de Compostela, 1991) interpreta a Christine Daaé, mientras que Manu Pilas (Madrid, 1986) es el fantasma. Los dos son actores consolidados en el teatro y el musical, pero ‘El fantasma de la ópera’ siempre es una responsabilidad.

Lo reconoce San Martín. La actriz gallega explica que para ella era un sueño y una obsesión que no pensaba que conseguiría. «Tenía sentido hace unos años y empiezas a pensar que por edad puede que ya no te ajustes, o por la dureza de la profesión, con la presión estética y física. De pronto ha caído sobre mi carrera y mi vida como un regalo tan grande e inesperado que me emociono de pensarlo», asegura.

Ana San Martín y Manu Pilas durante su visita a València para presentar 'El fantasma de la ópera' en el Palau de Les Arts. / Francisco Calabuig

En el caso de Pilas, no entraba en sus planes volver al musical. Llevaba más de diez años en la comedia y regresar al drama y a la tragedia, con un personaje como este, «era toda una responsabilidad, tiene un peso mundial», señala. No esperaba que le dieran el papel e incluso reconoce que lidió con el síndrome del ‘error de casting’ -pensar que se han equivocado el elegirte-, lo que le generó una presión con la que peleó durante dos meses. «Siempre me he visto preparado, pero no sabía que había que estarlo tanto para un papel así. Cada vez que tenía que salir, sentía la necesidad de hacerlo perfecto, de que no se me fuera ni una nota. Esa presión me la jugó y lo pasé muy mal», señala.

'El fantasma de la ópera' llega al Palau de Les Arts. / Joaquin Carrión

La experiencia y el background sobre el escenario le llevaron a recomponerse y relativizarlo. «Me dije, ‘Manu, nada es tan importante. Importante es tu hijo y otras tantas cosas, como todo el trabajo que has hecho hasta llegar aquí. Ahora que estás aquí, disfruta’, y eso hice», relata el actor.

En el caso de San Martín, el hecho de haber cumplido un sueño profesional como interpretar a Christine Daaé, lo vive desde el placer y no tanto desde la responsabilidad. Considera que es una suerte y un privilegio y, lejos de hacerse pequeña por sus antecesoras en el papel, «considero que tengo muchas cosas que aportar a Christine». «No siento miedo, siento incredulidad», reconoce.

La necesidad de mantenerse en el eje

San Martín y Pilas recorren España en una gira que comenzó hace unos meses y que visitará buena parte de la geografía española. Cada semana en un lugar diferente, sobre un escenario distinto. Situaciones a las que los actores y actrices se enfrentan «como pueden». La actriz gallega aprendió hace años -lleva desde pequeña en la interpretación- a ubicarse en un solo sitio: el escenario. «Es un clima diferente, con otra humedad, otra cama, con ruidos cada noche que cambian, con luz o sin luz... Son muchos factores que te hacen perder el centro», explica. «En una gira de hace años aprendí a que el escenario sería mi casa, a vincularme desde que las luces se encienden», explica. «Me sirve para agarrarme a algo, porque lo haces cada noche y aunque cada función sea diferente, eso no cambia», dice.

A Pilas, sin embargo, le funciona empatizar con el equipo y, fundamentalmente, «hacer las cosas despacio». «Desde por la mañana, si haces las cosas sin prisa, llegas bien a la función. Si corres, acelerado y estresado, llegas al teatro atacado», señala.

Una energía que cambia cada noche

Los dos actores se encuentran inmersos en una gira que no dejará de rodar hasta marzo de 2026. Después de València llegará Gijón, Cuenca, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Mallorca. Ciudades que son diferentes y que inevitablemente también afecta a la interpretación: ahí radica la dificultad de su profesión, hacerlo todos los días igual o mejor. «La función cambia cada noche incluso si estás en la misma ciudad, porque el público cambia y un día están más concentrados y otros menos, y se genera una energía concreta», explica San Martín.

'El fantasma de la ópera' llega al Palau de Les Arts. / Francisco Calabuig

Esa es también la magia del teatro. El espectador es parte de la obra, un elemento más. La actriz también advierte que hay diferencias casi evidentes en los teatros españoles: «En el norte normalmente aplauden poco al principio y después se entregan más. En Madrid y en el sur suelen estar más arriba todo el rato, pero luego se levantan y se van antes, por ejemplo (ríe)».

La magia de creer en una mentira

Pilas apunta a una reflexión de Ricardo Darín donde señala que el teatro es peligroso «porque van unos actores a interpretar una historia que no es verdad, pero hay un público que juega a creérselo y esa simbiosis es pura magia», señala el actor. Según el día y el público, «se lo creen más o menos, una persona que aplaude contagia al resto, es esa energía que fluye todo el rato», añade Pilas. Además, también asegura que precisamente esa energía es su motor. «Si la entregas y el público no te la devuelve, te cansas tres veces más. A veces canto y recibo una ovación y en la siguiente canción sigo arriba, pero si el público está frío, me vacío y te cuesta más remontar», señala el actor.

Ambos se muestran entusiasmados por volver a València y en concreto, a Les Arts, un auditorio que conocen y disfrutan cada vez que lo pisan. En el caso de San Martín es más especial todavía ya que vuelve a la ciudad por primera vez desde octubre, cuando la obra con la que giraba entonces, ‘La verbena de la paloma’, no llegó a estrenarse por la dana. «Para mí era simbólico volver a este teatro, tanto a nivel artístico como a nivel humano», señala la gallega.

Además, cabe destacar que en el casting hay una fuerte presencia valenciana representada por los actores Mario Corberán, que interpreta a Piangi, y Sergio Pedrós, que realiza el ensemble del fantasma y de Piangi. Con ellos, casi una treintena de intérpretes se subirán desde hoy y hasta el 20 de julio al escenario de Les Arts de la mano del fantasma más internacional.