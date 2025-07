El festival de raíz caribeña más grande de Europa vuelve a Benicàssim

Rototom Sunsplash, el encuentro internacional en torno a la música y la cultura jamaicana más grande de Europa, recala de nuevo en la Comunitat Valenciana. Benicàssim celebrará del 16 al 23 de agosto la 30ª edición del festival, bajo el lema ‘Celebrating life’ y una coctelera cultural que, además de música —200 propuestas en siete escenarios—, aglutinará debates, arte, gastronomía internacional y una agenda extramusical proyectada en áreas temáticas dentro del recinto y con acciones para público de cualquier perfil y edad que busca, más allá de conciertos, «una experiencia global, intercultural y ecléctica», indican fuentes de la organización.

Un eclecticismo que, en lo puramente artístico, refleja la última incorporación al cartel: el hip hop cubano de Orishas, que actuará sobre el Main Stage en la penúltima jornada del festival, el viernes 22 de agosto, uniéndose a una puesta en escena artística que transitará del reggae al dancehall, el dub, ska, jungle, afrobeats o la cumbia junto a cabezas de cartel como Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley, Steel Pulse, Misty in Roots, The Wailers, Morgan Heritage, Third World, Julian Marley, Ky-Mani Marley, Marcia Griffiths, Koffee o Spice.

Junto al perfil más internacional, el cartel se enriquece en este aniversario con una nutrida oferta de propuestas estatales: del madrileño Morodo a Pure Negga, que llega a Rototom con Pure Negga Reggae Cypher, un proyecto viral gracias a su formato dinámico y coral que protagonizan, junto al artista catalán, y en relevos rápidos sobre el escenario, invitados especiales como Fyahbwoy, Green Valley, Little Pepe, Chusterfield, King Magneto, Rick Rocket y King Reyes.

Se une el proyecto live con banda Chalart58 & The Soul Adventurers, un show que Chalart58 protagonizará junto a invitados como Roberto Sánchez, Matah, Sr Wilson, Morgana Souljah y el cantante inglés Joe Yorke. Rototom 2025 recibirá también a Lasai, exponente del reggae y el dancehall en España; y al trío vocal Emeterians, celebrando 20 años de trayectoria. La lista se completa con la banda madrileña Mango Wood y la formación catalana Maruja Limón con su rumba mezclada con dembow, electrónica, salsa y pop; y con el grupo alavés de ska-rock ETS (En Tol Sarmiento) aportando más mestizaje y shows de alto voltaje.

Además, Rototom Sunsplash ha diseñado un crisol de propuestas en sus siete áreas culturales para exprimir las tardes de festival previas al inicio de los conciertos, y una variada oferta gastronómica en su restaurante al aire libre con platos que viajarán de Etiopía a Jamaica.

Un verano más contará con Discovery Lab, un espacio impulsado junto al centro de investigación CERN y con reconocidos científicos, para divertirse con la ciencia y aprender a través de sus talleres a tocar el theremín, elaborar helado casero o descubrir las propiedades de los imanes.

Sesiones de baile urbano solidarias con Gaza, teatro contra el racismo o de reggae en familia saltarán a la agenda del área para adolescentes Teen Yard, la africana Jamkunda y Magicomundo, dirigido a público infantil, respectivamente.

El espacio más zen del recinto, Pachamama, abrirá cada día con los talleres de agroecología y semillas junto a colectivos como Llavors d’Ací, Demente Sostenible o Cuarzo Verde, y las sesiones de yoga y danza. Dentro de las charlas programadas, el público podrá escuchar diferentes historias de solidaridad y autoorganización, ciudadana y campesina, tras la dana. La líder indígena y ministra de Brasil Sonia Guajajara abordará la sabiduría ancestral junto a Agustín Ostos de Soy Tribu.