Honores a la reina del rock, Tina

Tina Turner fue más que una cantante de rock, para millones de personas se convirtió en una gran figura en el panorama musical internacional debido a su larga carrera cargada de éxitos como "River Deep, Mountain High", además de por todo lo que representó en la cultura popular desde los años 60. Fue todo un icono de la superación personal, fuerza e independencia.

Para su público, Tina Turner no era solo voz, era un espectáculo total. Su forma de bailar, su energía escénica y su imagen de mujer que no pide permiso, rompió con los estereotipos tradicionales de “diva”. Era salvaje, elegante, poderosa y libre.

La cantante redefinió lo que significaba ser una estrella. No se conformó únicamente con cantar, ella lo dejaba todo en el escenario. Su inconfundible voz rasgada, su presencia arrolladora y su estilo visual con piernas al descubierto, cabello salvaje y movimientos eléctricos, la convirtieron en una figura universal inconfundible. Turner supo mantenerse relevante durante décadas, ya que conectó con distintas generaciones sin perder su autenticidad.

Fue una marca, un símbolo y ganó la admiración de las masas de manera transversal, respetada tanto por el público general como por la industria. Su influencia trascendió la música: dejó huella en el cine, en la moda, en la televisión, y en el imaginario colectivo. Por todo eso, su legado no se limita a sus canciones, sino que forma parte de la historia del entretenimiento moderno. Tina Turner fue, y sigue siendo, una de las grandes figuras del siglo XX y XXI.

En ella se concentró la evolución del espectáculo musical como se conocía hasta el momento, del soul y el R&B de los años 60, al pop-rock global de los 80 y 90. Fue una de las primeras artistas negras en conquistar los grandes estadios del mundo, en aparecer con frecuencia en portadas de revistas de moda y cultura pop, y en convertirse en una personalidad querida tanto en América como en Europa y Asia.

Justine Riddoch interpreta a Tina en el espectáculo en el Olympia / A WIlliams

Sus éxitos como "What´s love got to do with it" y "Simply the best" se podrán rememorar en el Teatro Olympia de València a partir del 23 de julio y hasta el 3 de agosto con el espectáculo "Totally Tina", una producción británica que aterriza en la capital de la Comunitat Valenciana a modo de homenaje para que sus fans puedan disfrutar de los grandes temas que dejó como legado interpretados por Justine Riddoch, una voz única que encarna el sonido tan característico que conquistó a audiencias de todo el mundo.

Esta obra que ha triunfado en escenarios de todas partes del mundo, ha sido galardonada por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner debido a su grado de realismo, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que lucía Turner en sus actuaciones. Además, cuenta con el National Tribute Music Awards en los años 2016, 2017 y 2018 y el premio a Mejor Artista Femenina, Mejor Coreografía y Mejor Sonido e Iluminación.

Un símbolo de resiliencia femenina

La historia de Tina Turner impactó por su valentía. Después de casi dos décadas de relación abusiva con Ike Turner, su pareja artística y sentimental, ella rompió con todo y reconstruyó su vida desde cero. En una época en la que pocas mujeres hablaban abiertamente de la violencia doméstica, ella se convirtió en un referente para las sobrevivientes de abusos. Su actitud firme, sin victimismo, pero con claridad, inspiró a mujeres de todas las generaciones.

Lo que asombró al público no fue solo que supiera salir adelante, sino que volviera más fuerte que nunca. A los 44 años, cuando la mayoría de las artistas eran descartadas por la industria, ella lanzó "Private Dancer", su álbum más exitoso. Tina demostró que la edad no es un factor limitante, y que siempre es posible reinventarse. Para muchas personas, fue una prueba viva de que el éxito no es cuestión de suerte, sino de decisión, disciplina y carácter.

"Totally Tina" / A WIlliams

Como mujer afroamericana que triunfó en un mundo dominado por hombres blancos, Tina se convirtió en una figura de orgullo para la comunidad negra. Y no solo eso, fue una artista profundamente internacional, con millones de fans a lo largo de todos los continentes, por su capacidad de conectar con diferentes públicos, sin importar el idioma o la cultura. Esta habilidad de unir a personas por medio de su música fue uno de los elementos que conformaron la magia alrededor de la cantante.

Ascenso

Nacida como Anna Mae Bullock en Nutbush, Tennessee (1939), sus inicios fueron humildes ya que creció en un entorno rural y modesto. En los años 50, comenzó a cantar en clubes locales y allí conoció al músico Ike Turner, quien la integró a su banda y más tarde se convirtió en su pareja tanto artística como sentimental. Ambos conformaron un dúo exitoso con temas como "A Fool in Love" o "Proud Mary". La explosividad de sus shows en vivo les hizo ganar popularidad rápidamente, pero detrás de este éxito eminente, Tina vivió años de abuso físico y psicológico, lo que la llevó a abandonar la relación en 1976, prácticamente sin dinero ni apoyo.

Aun así, no se rindió. Con una determinación feroz, reconstruyó su carrera desde cero como solista, y en los años 80 resurgió con una fuerza arrolladora. Su álbum "Private Dancer" (1984) la catapultó al estrellato mundial, consagrándola como una de las artistas más importantes de su generación. Tina Turner no solo recuperó su voz, sino que la transformó en un grito de libertad y poder.

En el año 2000 anunció su retirada a los 61 años, pero sin embargo en 2004 volvió con el recopilatorio "All the best", y en 2008 con una gran gira por sus 50 años de trayectoria musical que concluyó en mayo de 2009 en Sheffield. Después de esto se alejó del foco mediático definitivamente y murió en 2023 a sus 83 años. "Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir", dijo en un comunicado su agente tras una larga enfermedad que la llevó a un final en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza.