Maestro bar, un concepto bien pensado

Maestro Bar se ha convertido en una de las aperturas más exitosas del año. Si te gusta salir a comer, o bien has ido, o irás. Instagram te bombardeará continuamente con imágenes de foodies e influencers que quieren presumir de la experiencia. A mí, además, me lo recomendó algún bodeguero de paladar inquieto y quise conocerlo por mí mismo. Después de mi visita me pregunto ¿Por qué tanto éxito? Yo creo que el concepto está muy bien pensado. No se trata de un espacio dirigido al gourmet más exigente sino a un segmento más amplio del mercado. Clientes que no quieren comer mal, pero sobre todo desean estar a gusto con sus compañeros. Y para eso, Maestro Bar da en el clavo.

Croquetas de jamón / Levante-EMV

El diseño del local es elegante, el mobiliario muy cómodo, el servicio eficiente y amable y la comida no resulta decepcionante. A la mayoría de los clientes potenciales esa combinación les resulta mucho más seductora que el mejor restaurante de producto, que siempre cuesta más de lo que se quieren gastar y donde un camarero pretencioso interrumpe cada dos por tres la conversación que convocó a los comensales.

Proveedores del altura

A Carlos Gómez le gusta comer, se nota, y también beber. Tal vez beber más que comer. Sin alejarse del modelo descrito, intenta sentirse orgulloso de todo lo que sirve. Es evidente que no cuenta con un equipo de cocina que intente deslumbrar en cada plato, pero sí con unos proveedores de altura que dan consistencia a la propuesta. El atún, por ejemplo, es siempre de almadraba y la lubina, de la mejor piscifactoría de España.

Gamba blanca de Huelva / Levante-EMV

La carta se plantea para un picoteo informal. Comparado con lo que ofrecen la mayoría de bares de València, la apuesta resulta seductora. El crudo de lubina con mignonette es interesante, las piparras (en buena fritura) son un vicio y la gamba blanca triunfa, de nuevo, porque el producto es bueno. Las raciones tienen precios muy razonables y tamaños comedidos. Parecen pensadas para compartir entre dos y cumplir con escándalos que den beneficios. Excepto los macarrones de la abuela, que lucen dimensiones pantagruélicas. Sin perder el toque de la informalidad que es marca de la casa, Maestro Bar nos propone algunos platos principales más ambiciosos. Se comparten al centro y gastan tan buena despensa como los entrantes.

PIzarras fritas / Levante-EMV

El chuletón, por ejemplo, es de Arcecarne (de la parte central para que mantenga grasa sin superar el kilo), y la parpatana de almadraba. Esa pieza del atún me resulta de normal excesivamente grasa. En esta ocasión no tanto. En parte porque el animal era silvestre, en parte porque cocinada a la brasa pierde parte de esa grasa. A medio camino entre los entrantes del picoteo y los platos principales encontramos unos entrepanes interesantes como el katsu sando ibérico (preparado con solomillo de cerdo empanado) o, más sabroso, el mollete de pastrami. Son ricos interesantes y tienen el punto de gracia que le falta al steak tartar que anda un tanto falto de acierto en el aliño.

Crudo de lubina / Levante-EMV

Carlos Gómez se formó en el Bask Culinary Center de San Sebastián y luego pasó por restaurantes como Dstage o Fandango antes de abrir Maestro Bar. En sus años de oficio ha ido conformando su afición por el vino. Aquí propone dos cartas. Una, más funcional, dirigida a todos los públicos. Otra, mucho más ambiciosa, se reserva para los muy aficionados. En la primera, una bonita colección de vinos que van desde lo más funcional hasta referencias conocidas y reconocidas. En la segunda, que llega impresa en folios, aparecen joyas del vino europeo que con frecuencia llegan a las tres cifras.

Ensaladilla de ventresca / Levante-EMV

Ficha

¿Dónde? Maestro Gozalbo 29, Valencia

Teléfono: 962073344

Lo mejor. El diseño del concepto. Un espacio agradable donde no se come mal.

Lo mejorable. El pan

Lo imprescindible. Pedir la carta B de vinos si somos verdaderos aficionados. Allí se esconden las joyas de la casa.

Precio medio. 35 Euros.