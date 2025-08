Cooktl: Mucho más que un buen cóctel

Begoña Rodrigo amplia La Salita con un espacio más informal que llama Cooktl. O eso era lo que yo esperaba encontrarme en mi primera visita. Pero no es así. Cooktl es La Salita. Lo atiende el personal de La Salita, vive de los escenarios de La Salita, se respiran las formas de La Salita… Estamos acostumbrados a que cocineros de prestigio abran segundas marcas en las que inventan conceptos nuevos donde juegan con códigos muy diferentes a los de la casa madre. Pero esto es diferente. Entras por la puerta de La Salita y, cuando anuncias tu reserva en Cooktl, el mismo hostes que atiende al restaurante te lleva a una de las preciosas mesas del jardín. Así de fácil, así de bonito.

La coctelera de Cooktl, Denise Copola. / Ana de los Ángeles

¿Por qué dar un paso como éste? La Salita funciona de maravilla y no parece que el dinero sea la motivación. Begoña conduce la explicación por otros derroteros. «Me daba un poco de pena que un espacio tan grande estuviera ocupado por unas cuantas personas, quiero abrir la puerta de par en par y compartir este espacio tan bonito con todo el que quiera sin necesidad de enfrentarse a una larga comida».

En esta nueva propuesta Begoña se apoya en Denise Copola, una napolitana con mucha experiencia como Bar Manager que ha encontrado aquí la oportunidad de entregarse de lleno a la coctelería. Lo más interesante de la propuesta líquida son los cócteles de autor en los que Denise se apoya en la cocina de Begoña para construir la propuesta. Rodrigo pone a su servicio toda la despensa de vinagres, encurtidos y ahumados que generan en la cocina. Eso convierte esta coctelería en algo único que no puede reproducirse de puertas hacia afuera. Ocurre, por ejemplo, en el Remolón, que combina el vinagre de frambuesa que hacen en cocina con remolacha y mezcal para construir un sorbo profundo e interesante. En otras ocasiones utilizarán encurtidos, ahumados y otros productos intermedios de esa cocina que no deja de generar conceptos.

Sándwich de bogavantes y huevas encurtidas. / Levante-EMV

En la carta de comidas se dan la mano algunos clásicos de Begoña con propuestas más informales pensadas específicamente para Cooktl. Entre los clásicos, la berlina de anguila y huevo frito (que le acompaña desde sus orígenes en la calle Yecla) o la tiara de encurtidos y salazones. La mayoría de las nuevas propuestas se comen entre pan, o sobre pan. No hablo de bocadillos (a veces ni siquiera hay pan), sino de propuestas imaginativas que invitan a comer con las manos. Por ejemplo, un ‘waffe’ hecho de patata que se rellena de salmón, espinacas y crema fresca, o una coca de atún con mojama, anacardos, cebolleta, tomate y colirábano. Más en la línea de un bocadillo al uso encontramos el sándwich de bogavante y huevas encurtidas o su fantástico sándwich de pastrami. Se trata de un bocadillo de 650 gramos que, pese a su tamaño, uno no puede parar de comer hasta acabarlo. Preparan ellos mismos el pastrami a partir de grandes piezas de babilla de ternera que se macera con mostaza, sal, tomillo y especias para someterse luego a tres cocciones sucesivas: primero se asa en parilla, después se ahuma y finalmente se acaba en el roner. Dieciséis horas de trabajo para el mejor sandwich de pastrami que he probado.

Coca de atún. / Levante-EMV

En Cooktl no hay refrescos, pero sí una selección de los vinos de La Salita. Personalmente nunca dejaría de tomar uno o dos cócteles en esta terraza, pero tampoco me importaría acompañar el sándwich de pastrami con un tinto gallego de nueva generación. Me gusta Cooktl y me parece muy generoso que Begoña quiera compartir este espacio tan agradable con un tiquet medio de 30 o 40 euros. Ojalá en el futuro la carta de Cooktl evolucione e incorpore algunos de esos pequeños bocados que La Salita ofrece como snacks (aunque sean de otras temporadas). Funcionan muy bien con un buen cóctel.