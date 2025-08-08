Les Alcusses Most Fest: doble cita para celebrar la vendimia en Moixent

Pocos apellidos están tan estrechamente vinculados a ese paisaje de vinos que conforma Terres dels Alforins como el de Calatayud. Pablo, hijo de Paco, lidera desde hace más de veinte años una de las bodegas que mejor han captado la esencia del entorno, Celler del Roure, compañía que sigue manteniendo esa esencia familiar y ese celo por respetar las tradiciones y el entorno. Algunos de sus vinos, especialmente Maduresa, forman parte de los mejores capítulos en la historia del vino valenciano, contribuyendo de manera directa al despegue de la DO València como denominación de origen de prestigio.

Además, Pablo ha trabajado de manera incansable en la defensa del territorio donde se ubica su bodega, en ese triángulo mágico que forman los municipios de Fontanars dels Alforins, Moixent y La Font de la Figuera y que adoptó el nombre de Terres dels Alforins tras la constitución de una asociación de viticultores y productores del que fue primer presidente y que sigue teniendo como objetivo dar valor a un territorio de bellos paisajes dominados por el viñedo.

Además de elaborar vinos singulares de notable pureza a partir de variedades de uva autóctonas que estaban casi desaparecidas hace dos décadas y luchar junto a otros por la defensa de todo un territorio, el enólogo valenciano ha desarrollado un proyecto enoturístico que, lejos de dejarse influenciar por modas y tendencias, apuesta por visibilizar toda la tradición de esta comarca del interior valenciano.

La Bodega Fonda acogerá una cata sorpresa. / Urban

Durante todo el año Celler del Roure propone visitas guiadas los fines de semana y festivos. Durante el recorrido se muestran las parcelas de viñedo que rodean la bodega y, ya en las instalaciones, se recorre todo el proceso de elaboración, desde la zona de recepción de la uva hasta la fase final. La jornada incluye también la visita a la Bodega Fonda, un pasadizo subterráneo a partir del cual se alzó la actual bodega y del que se han restaurado decenas de tinajas de barro soterradas en las que actualmente descansan algunos de sus mejores vinos antes de ver la luz.

Además de las visitas que realizan todos los fines de semana, la bodega celebra en momentos puntuales del año jornadas en las que ponen en valor no solo su proyecto vitivinícola, sino también toda la cultura y gastronomía de la zona. Este año Pablo y su equipo han querido celebrar la llegada de la vendimia de una manera especial y han programado una doble cita pensada para verdaderos amantes del mundo del vino. Uvas, mostos, vinos y quesos artesanos protagonizarán la primera parte de ‘Les Alcusses Most Fest’, programada para los días 16 de agosto y 26 de septiembre. De ahí los asistentes se adentrarán en la Bodega Fonda para disfrutar de una cata sorpresa. La propuesta de Celler del Roure concluirá con un concurso de pisado de uva y una comida a la fresca, con brasas de sarmientos y una selección de los mejores vinos de la bodega. El punto final de esta particular celebración de la vendimia vendrá de la mano del grupo Lulú y Los Tigretones (16 de agosto) y Músics de Carrer (26 de septiembre), que amenizarán con su música el evento. Las plazas para asistir a ‘Les Alcusses Most Fest’ son limitadas y pueden adquirirse enviando un mail a info@cellerdelroure.es o llamando al teléfono 962 295 020.