Llavor, regreso al sabor

Un año después de su apertura, Llavor despierta para convertirse en el restaurante que siempre soñamos que sería. Si en sus primeras semanas de vida encontramos un proyecto demasiado ambicioso, doce meses después nos encontramos con una cocina muy diferente, mucho más madura y tremendamente sabrosa. Todo normal. Llavor es el primer restaurante con pretensiones de Jorge Lengua y el cocinero quiso demostrar toda su valía en el primer servicio. Ahora su cocina da un giro hacia la sensatez para componer un menú tan rico y gustoso que acabé de comer con ganas de repetir en el servicio de la noche.

Merluza con judías y berberechos. / Urban

Todo comienza en la terraza, un mirador increíble sobre las playas de Oropesa donde siempre corre una brisa acogedora. Allí nos servirán tres bocados que suenan a declaración de intenciones: una tartaleta de ‘sang en ceba’, un buñuelo de embutido y una tortilla líquida. Más allá del recuerdo a los almuerzos tradicionales, lo verdaderamente interesante son los sabores (limpios y contundentes). Una tónica que nos acompañará a lo largo de todo el menú.

'Terruño' y recetario tradicional

Lengua parece obsesionado porque su menú respire terruño. Para conseguirlo se apoya a veces en el recetario tradicional, y, siempre, en un equipo de productores locales que llenan su despensa. Utiliza, por ejemplo, el queso de Tot de Poble en un merengue deshidratado de remolacha y agua de rosas que rellena con ese queso aderezado con hierba buena y albahaca. Con las verduras de Julio ‘Berzas 5.0’, prepara un fabuloso gazpacho de tomate verde que se combina con una buena crema de aguacate y un escabeche que sirve para aliñar un tartar de bonito al que le faltaba textura para resultar de verdad brillante.

Besos y quesos (merengue de remolacha rellenos de queso). / Urban

A Jorge le arropa un equipo increíble de jovencísimos profesionales que atesoran ya un buen gusto increíble. Los lideran con acierto Adrián Peralta y Marina Díaz. De nada sirve un receta deslumbrante si el cocinero que la interpreta carece de sensibilidad. Lo comprobé en su fideuá de caldo de galera, espesada con ortiguilla y ajoaceite y aliñada con aire de acelga y plantas halófitas. Con esa descripción esperaba un plato saturado de sabor y, sin embargo, encontré una receta ligera y seductora. Si pudiera no volvería a comer otra fideuá nada más que esa en mi vida.

Si algún ‘pero’ presenta este menú es repetir en varias ocasiones las mismas composiciones y recursos. Utiliza una espuma de tortilla para cubrir las habas del aperitivo, otra de brandada de merluza para ponerla sobre el guiso (muy bueno) de ‘cap i pota’ y otra bastante similar para el chipirón con ‘chutney’ de dátiles y dados de papada ibérica. Los tres son platos fabulosos, pero repetir las técnicas y presentaciones resta tensión al menú.

Albaricoque, melocotón y nata de oveja. / Urban

No soy muy fan de las ‘kombuchas’, pero las de Llavor me encantaron. Son frescas, frutales y llenas de sabor. Me fascinó la de remolacha, me sedujo la de sauco (aunque debieron colar las flores maceradas) y me resultó interesante (aunque menos seductora) la de miel y polen fresco. Las prepara Aleks Tokmakchiev y el secreto, según él mismo confiesa, es estar pendiente de ellas y desecharlas a los tres días de fermentación.

El menú de Llavor es muy equilibrado y te salva la tarde de una de esas digestiones que suenan a penitencia. Termina la parte salada con una muy buena merluza, que se cocina al vapor y se presenta con pil pil de sus cabezas (previamente pasada por brasa), judías, berberechos y ‘garum’ de anchoas. Lástima que a esa merluza le sobrara medio minuto de cocción.

Postre ‘El mundo de las abejas’. / Urban

Me llevé una alegría al reencontrarme con el Jorge Lengua que dejé en La Suculenta. Un cocinero ambicioso, sensato, tenaz y talentoso. Con él y con todo ese equipo que se deja la vida en cada servicio sin abandonar nunca la sonrisa. Volvería cada semana a Llavor si pudiera.