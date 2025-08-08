Maridaje musical bajo las estrellas en Finca Calderón

El enoresort Finca Calderón, ubicado en el término municipal de Requena, completa su particular programación estival con dos citas protagonizadas por la música. Además del concierto del quinteto Tourbillon que acogen sus instalaciones este fin de semana con motivo del Fimuvin, han programado un maridaje musical a la luz de la luna para el próximo jueves 21 de agosto en el que se armonizará la música de un dúo de cuerda y piano con la gastronomía de autor del restaurante de la finca y algunos de los mejores vinos de Bodegas Raíces Ibéricas, entre ellos las versiones blanco y rosado de Pasión y el tinto Equilibrio, uno de sus vinos más singulares. Será una cena de seis pases, incluyendo tres entrantes, un plato de pescado, carne y postre, cada uno acompañado de las partituras que interpretará el dúo bajo las estrellas.

En apenas unos años Finca Calderón Enoresort se ha convertido en uno de los espacios más visitados por ‘winelovers’ y aficionados al mundo del vino. Este singular espacio, construido a partir de la rehabilitación de una antigua bodega de principios del siglo XX, cuenta con amplios salones, un cómodo y elegante restaurante y un coqueto hotel con ocho habitaciones dobles, dos de ellas tipo suite.

Durante todo este verano la finca ha celebrado diversos eventos como la ‘Pink Party’, una fiesta con la que daban la bienvenida a la época estival con sus mejores rosados; el tardeo latino o talleres de sushi y vino. La finca es completamente visitable y de manera ininterrumpida se programan visitas guiadas que se pueden reservar (al igual que el resto de actividades como el Maridaje Musical) en fincacalderon.com.