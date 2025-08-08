Nacho Fresneda (actor) "Está feo que en Valencia se dé dinero a los toros mientras se deja morir 'El Micalet'"

Este sábado, el cornudo coronel Friolera y el resto de personajes que conforman este grotesco retrato de una España violenta y llena de prejuicios morales concebido por Valle-Inclán hace cien años, se suben al escenario del Teatro Romano dentro de la programación del festival Sagunt a Escena. Y allí estará el valenciano Nacho Fresneda encarnando a Pachequín, quizá el más moderno y reivindicable protagonista de este esperpento por el que, por desgracia, el tiempo parece no haber pasado.

Valle-Inclán escribió «Los cuernos de don Friolera» hace ya un siglo, pero habla de cosas tan desgraciadamente contemporáneas como la violencia por el honor o el feminicidio. ¿Mal asunto, no?

A mí me encantaría que la vigencia de Valle solo fuera literaria, pero es difícil. Valle-Inclán es un gran innovador del teatro del siglo XX en España y era un tipo que se cargaba a todo bicho viviente. Era un auténtico transgresor. Por eso me parece una putada que lo que cuenta esté tan vigente. La violencia contra las mujeres, lo bulos, las barbaridades que se hacen por la presión social... Pero nosotros, como teatreros, lo que hacemos es poner un espejo a la realidad, reflejarla en el escenario. No cambiaremos el mundo, pero ponemos un espejo y que cada uno se vaya a casa pensando en lo que hemos contado.

¿Qué reflejo nos devuelve a la sociedad el espejo deformado del esperpento?

Un reflejo muy jodido. Escuchas a los humoristas y a la gente que saca la parte más satírica de la sociedad, y a veces no llegan al nivel de lo que aparece en las las primeras planas de los periódicos. Es todo tan esperpéntico... Hay otra palabra que a Valle Inclán le gustaba mucho, que era lo grotesco, y creo que vivimos en un mundo tan grotesco que ya es incluso difícil elegir qué es lo que quieres criticar. Si don Ramón hubiera vivido ahora no sé si se hubiera puesto las botas y se hubiera pegado un tiro.

¿Qué aporta lo grotesco al hablar de temas tan serios como la violencia, el feminicidio o la presión social?

No lo sé. En su caso, Valle Inclán lleva a su Friolera por el mismo lugar que Shakespeare lleva a Otelo, pero uno opta por lo estrafalario y otro por lo trágico. Es como Art Spiegel, que escribió sobre el Holocausto y utilizaba ratoncitos como protagonistas sin dejar de hablar del horror. A mí me encanta un buen drama, me encanta Ken Loach, pero tambié valoro a la gente que es capaz de hacer humor con la cara más amarga de la realidad. Lo importante es que el autor sea sincero.

¿El público de hoy asume ese humor tan cabrón y negro como el de hace cien años?

Recuerda que Valle tampoco vivió en su época las mieles del éxito. Estaba siempre enfadado con todo el mundo, era un broncas, así que tampoco tengo muy claro que en su época lo entendieran. Pero a un autor de su época como José Echegaray le dieron el Nóbel y no lo recuerda nadie, y a Valle-Inclán lo siguen estudiando, programando y colgando el cartel de «no hay billetes». Eso te dice que al público le interesa, más allá de los críticos y los entendidos.

¿Y a los jóvenes? ¿Cómo han reaccionado cuando habéis representado esta obra ante los estudiantes de los institutos?

El público joven tiene esta cosa sincera y desprejuiciada del que va al teatro porque le han obligado. Y aun así, viven esta obra de una forma muy intensa porque habla de cosas que también les tocan. De los celos, de cómo se vive una relación, de los roles de la pareja que parece que en eso está habiendo una regresión con jóvenes que les piden el teléfono a sus parejas si van a salir para vigilarlas… Yo recuerdo la primera vez que vi una obra de teatro en València cuando tenía 17 años y que se me cayeron los palos del sombrajo, me cambió la vida. Si de 500 chavales que nos ven, al menos a uno le pasa lo mismo que a mí y le abrimos una ventanita de curiosidad, ya hemos cambiado el mundo de alguna forma.

Descubriste el teatro en València a los 17 años y ahora vienes ya consagrado a actuar en el Teatro Romano.

Bueno, lo de consagrado no tanto, eh. A mí me gusta volver a València con cualquier excusa. En cuanto me llaman y puedo, yo estoy encantado de trabajar en Valencia. Y claro, Sagunt es especial. Yo ya trabajé allí cuando hacían óperas y yo salí de figurante. Así que encantado de volver a Sagunt con esta obra, pero me da pena que no esté al menos una semana en el Principal, por ejemplo. Me da mucha pena que muchas veces València, con lo que ha sido, ha perdido un poquito su posición en el panorama teatral español.

¿Y por qué crees que Valencia ha perdido ese «poquito»?

No lo sé, yo solo doy mi opinión, que bastante tengo con ganarme la vida con esto. Pero bueno -y esto pasa en València, pasa en Madrid y pasa y Barcelona-, creo que a la cultura se la tiene un poquito arrinconada, que se usa como para quedar bien. Lo que sí que no me puedo callar como valenciano es que está bastante feo que la primera decisión que tomó este gobierno en Cultura fuese darle 300.000 euros a una fundación de toros de Madrid cuando hay compañías como el Micalet que se están muriendo de inanición. Pero bueno, yo soy solo un actor que da una opinión.

Si en vez de ser un actor fueras un espadachín que puede viajar al pasado como Alonso de Entrerríos, tu personaje en el Ministerio del Tiempo, ¿qué cambiarías?

Es algo que cuando hacía la serie me lo preguntaban mucho. Pero yo creo que la premisa de la serie es que la historia que tenemos, para bien o para mal, es nuestra historia y que si la intentáramos cambiar la joderíamos. Entonces yo creo que más que querer cambiar, lo que como ciudadano intento es tener una actitud crítica, tener un poquito de información y mi propia opinión, que es lo que nos diferencia de los borregos.

Por cierto, menudo caramelo de personaje era Alonso.

Sí, es posible que sea de lo mejor que haya hecho. Solo con saber que cada semana aumentaban las consultas en la Biblioteca Nacional de los temas que tratábamos ya creo que valió la pena. Creo que la televisión pública debería volver a apostar por este tipo de producciones en vez de intentar competir con las privadas en inferioridad de condiciones. ¡Si éramos más baratos que «Cuéntame»!