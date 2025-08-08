O Salnés triunfa en la cata concurso Rías Baixas Albariño
La subzona de la DO Rías Baixas O Salnés ha copado el podio en la 37ª Cata-Concurso Rías Baixas Albariño que se ha celebrado durante el pasado fin de semana en los salones del Parador de Cambados coincidiendo con las populares Fiestas del Albariño que se celebran en el municipio pontevedrés.
Mar de Ons, de Bodegas Aguiuncho, se ha alzado con el primer puesto del concurso; mientras que Pago Cilleiro, de la bodega homónima, ha logrado el segundo puesto; y Lagar da Costa, de la bodega del mismo nombre, se ha subido al tercer escalón del podio.
Esta nueva edición del concurso de Albariños que organiza la DO Rías Baixas ha contado con la participación de más de medio centenar de vinos diferentes, todos monovarietales de esta variedad de uva típica de tierras gallegas, que han sido evaluados mediante cata ciega por un jurado compuesto por técnicos, prescriptores, críticos especializados y sumilleres procedentes de toda España. La cata se celebró en dos tandas, una primera en la matinal del pasado viernes y una cata final a la que solo accedieron los doce vinos mejor puntuados, y que volvieron a ser catados en la jornada del sábado. Los premios se entregaron el domingo 3 de agosto durante el típico ‘Capítulo Serenísimo’.
