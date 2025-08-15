Arrels, regreso al sabor

C/ del Castell, 18, 46500 Sagunt, Valencia 606 75 40 76 LO MEJOR: Liberar el restaurante de una parafernalia innecesaria. LO MEJORABLE: Los puntos de sal. LO IMPRESCINDIBLE: Seguir confiando en Victoria. Hasta ahora, cada nueva temporada ha supuesto un paso hacia adelante en su trayectoria profesional. Aún le queda recorrido. PRECIO MEDIO: 100 euros

La benjamina de la alta gastronomía valenciana ha entendido el futuro de la cocina mejor que nadie. A sus 31 años presenta un menú que huye de los artificios para dirigirse a lo esencial: el sabor de los platos. Parece obvio, pero no lo es. La cocina de autor se construye hoy en día a golpe de discurso. Como si de arte conceptual se tratara, el cocinero pone todo el acento en el origen de su inspiración, en el mensaje que encierra el plato o incluso en la vajilla sobre la que reposa. Todo muy bien explicado por el camarero no sea que nos despistemos y nos pase desapercibido un ápice de la genialidad del chef. Victoria ha sabido leer el del cliente hacia ese postureo (tan artificial e impostado) y estiliza su menú para hacerlo más directo, más sencillo y más cercano. Los camareros se callan para dejar que el sabor de los platos hablen por sí solos.

El primer paso en esa línea se materializa en la desaparición de los snacks de bienvenida. Hoy en día parece imposible empezar un menú sin esos pequeños bocados en los que casi seguro aparecerá un taco relleno de un guiso local, una tartaleta muy crujiente, un bao y alguna galleta con forma de animal (las espinas de un pescado, una mariposa, un conejito…) Cuando esos snacks se conciben como verdaderos platos (con un cierto tamaño que respalde su envergadura) resultan una forma muy interesante de comenzar la comida. La Salita es un muy buen ejemplo de ello. Pero no es lo habitual. Victoria opta por dejar sólo uno, el mejor de los que le he probado, su corte de helado de cebolla con galleta de ajo. Ojalá hubiera sido más grande.

Coca de tonyina, ravioli de guiso de conejo y salpicón de marisco en Arrels. / SR

Para crear esas recetas, que al cabo son sutiles y elegantes, Victoria tira con frecuencia del hilo de sus recuerdos. Así parte de una ensalada César para crear un plato que es en realidad una muselina de anchoas que se sirve con unas pequeñas hojas de lechuga y un crujiente preparado con la piel del pollo. Del mismo modo, parte de una coca de tomate para hacer un plato en el que un intenso sofrito de tomate, cebolla, apio e hinojo aliña un estupenda ventresca de atún. Cualquier parecido entre ese plato y la coca de tonyina es mera coincidencia. Como la muselina de anchoas y la ensalada César. Por eso digo que la receta tradicional sirve sólo como punto de partida hacia unos platos que respiran libertad y personalidad propia.

La cocina de Victoria vive de la temporada y ahora mismo nos encontramos con unas recetas muy frescas que a veces se apoyan en sopas frías: Parpatana de atún con salsa de lourdes emulsionada y demiglas vegetal; ravioli de navajas con su gazpachuelo (un tanto subido de mahonesa); salpicon de mariscos con su gelatina, melón y almendra.

bonito madurado en miso con guisantes y parpatana de atún con salsa de Lourdes emulsionada en Arrels. / SR

Esa manera de ofrecer sin presumir se extiende también a la sala. Yelko Suarez es un sumiller atípico. Pasea por la sala vinos de gran calidad con la naturalidad de quien sirve un zumo de naranja. Por supuesto que te explicará el vino (si quieres escucharlo) pero ni un ápice de soberbia, ninguna voluntad de impresionar. Sabe como el que más, pero no tiene ninguna necesidad de demostrarlo. Yelko ha hecho de Coravin su mejor aliado. Este dispensador de vino pincha el corcho de la botella para extraer el vino de una sola copa al mismo tiempo que rellena el espacio libre con un gas inerte. Gracias a ello puede proponer al cliente grandes vinos por copas sin miedo a echar a perder el resto del vino.