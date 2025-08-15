María León: "Electra conecta con mi carácter y lo que defiendo: constancia, renovación y un punto salvaje"

María León (Sevilla, 1984) habla de 'Electra' casi como si lo hiciera de sí misma. La intensidad y la emoción con la que explica quién es la hija de Agamenon, qué representa y cuál ha sido el proceso para construirla e interpretarla no dejan lugar a dudas: hay algunas similitudes. Salvaje, auténtica y con notas de descaro que atrapan tanto o más como el personaje que interpreta; un referente en la literatura clásica. Acaba de llegar de Suiza, donde ha presentado la serie 'Silencio', de Eduardo Casanova, y llega a València no sin antes bañarse en el Mediterráneo, "porque el mar lo cura todo".

El reto de volver a los clásicos, María, siempre es una combinación entre ser fiel y tener que innovar o aportar algo que no se haya hecho antes. En esta versión, ¿qué crees que cambia en ‘Electra'?

Ese es el reto cuando los clásicos son tan potentes. La pena —o la maravilla— es que, con el tiempo, siguen siendo textos modernos y se pueden seguir actualizando. Y eso es porque, como seres humanos tropezamos con la misma piedra. Pensamos que crecemos, pero no tanto. Poder hacer este clásico con Lautaro Perotti ha sido un regalo, porque nos ha permitido traer a esos personajes a la tierra, a la actualidad. En esta versión, los personajes son más terrenales: no se rinden solo ante los dioses, sino que tienen motivos y razones muy parecidas a las de hoy, como el sentido del dolor o de la venganza.

En los clásicos, las carnicerías se justifican porque “los dioses lo dicen”. Pero en esta ‘Electra’, la justificación está en el dolor real, en el mal sentir. A mí me ha dado la oportunidad de defender a mi Electra no desde la mujer víctima que tiene el síndrome de Edipo y está enamorada del padre, y por eso pierde la cabeza. No. Ella tiene muchas más razones: la falta de comunicación con una madre a la que se parece más de lo que cree, el dolor, la tensión y mil luchas internas.

O sea que son personajes más reales.

Creo que aquí hemos aportado humanidad. Cada personaje es bueno y malo a la vez; todos tienen una razón muy arraigada para hacer lo que hacen, aunque se equivoquen desde la tragedia más absoluta, movidos por la motivación más grande que existe: el amor.

María León, Patxi Freytez y Alejandro Bruni durante la representación de 'Electra' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

¿Cómo fue aceptar este personaje y cómo has construido a alguien tan icónico y cargado de simbolismo en la literatura clásica?

Ha sido divertidísimo. Siempre se decía que Electra era como un perro salvaje. Si buscas fotos antiguas de otras actrices que la interpretaron, siempre aparece como una figura muy intensa, muy animal. Y eso conecta con mi carácter y con lo que intento defender en mi vida personal y profesional: constancia, renovación y, sí, un punto salvaje.

He trabajado a Electra como si fuera un animal explosivo. Ella ni canta ni baila… pero canta y baila. No quiere dolor… pero termina matando. Y en esta versión hay un cambio importante: en los clásicos, siempre son los hombres quienes ejecutan el acto final, y aquí son las mujeres —ella y su madre— quienes toman la decisión.

Me lo he pasado en grande dando vida a un animal con mucha pasión y corazón, luchando por ser lo que ella cree que debe ser: la princesa, la hija de Agamenón, heredera legítima de un palacio que no debe cambiar. Es una Electra con mucha rabia y dolor. Me ha permitido explorar la “maldad” desde el error, no desde la villanía. Ella se planta frente al público y les dice: “Miradme, escupidme, haced lo que queráis, pero esta soy yo. Esta persona equivocada soy yo. Este animal soy yo”. Y eso me gusta mucho.

Me lo he pasado en grande dando vida a un animal con mucha pasión y corazón, luchando por ser lo que ella cree que debe ser María León

Precisamente, Electra encarna la venganza y el dolor y, como decías antes, el "mal sentir". A nivel interpretativo, ¿te gusta trabajar con estos sentimientos? ¿Es más fácil interpretar la rabia que la felicidad, teniendo en cuenta que también has hecho comedia?

Es diferente a nivel energético. La comedia es como tirarte a la piscina en bomba una y otra vez: tiene un ritmo, un ‘timing’ muy marcado. El drama, en cambio, es sacar las tripas. Hay mucha técnica también como impostar la voz y sostener la energía.

Para mí, las dos son complejas, pero el drama es más desgarrador para el actor. Hago un trabajo físico intenso: no solo cuento la historia con palabras, sino que el personaje se va descomponiendo físicamente, como una manzana que se pudre. Eso requiere entrenamiento diario. En teatro, el drama implica un trabajo más profundo y exigente.

La venganza es una enfermedad: enferma a quien la desea y al resto del mundo. Y mira cómo está hoy el mundo… lleno de odio y venganza. María León

Combina la fuerza estoica y fragilidad de hija herida. Entiendo que esos matices son muy importantes y difíciles de sostener, ¿no?

Y muy reales. Lo bonito es ver a una mujer poderosa y fuerte a través de su vulnerabilidad. Todos tenemos esas dos caras. En ‘Electra', lo que le está diciendo a su madre es: “Mírame. A mí no me has visto. Solo has visto a una hija muerta que no está, has querido ser reina, pero yo… mírame, mírame”. No la ven hasta que ella dice: “Pues me vais a ver”. La ocultan porque la ven extraña, pero simplemente es una mujer con poder, con sentimientos. Quiere hablar y no la dejan; la encierran. Toda esa mezcla la lleva a detonar en venganza, y yo creo que la venganza es una enfermedad: enferma a quien la desea y al resto del mundo. Y mira cómo está hoy el mundo… lleno de odio y venganza. Electra tiene mucho miedo, y eso es muy bonito de interpretar.

Con toda esta pasión con la que hablas de Electra, me gustaría saber hasta qué punto el escenario influye en la obra y en el personaje. Has interpretado esta tragedia en el Teatro Romano de Mérida y ahora lo harás en el de Sagunt. ¿Empodera un escenario así?

Muchísimo. Se me pone la piel de gallina. Piensas en ese suelo, en esas piedras… El teatro se inventó para contar historias y soñar. ¿Cuántos años tienen esos muros? ¿Cuántas cosas han visto? Y ahí seguimos, compartiendo historias con el público, que es parte de la función. Según cómo reaccione, la obra cambia. En Mérida fue un viaje intenso. En Sagunt ya estuve con ‘Yerma’ y lo recuerdo con mucho cariño. Ahora vuelvo con un personaje más animal y espero disfrutar el doble. Además, tenemos un piano enorme sobre el que bailo y canto. Ensayamos siempre en una tarima recta, pero cuando llegamos al escenario… el piano estaba inclinado. Me pisaba la falda, no podía bailar… pero daba igual: mirabas las columnas y pensabas “si me caigo, al menos caigo en terreno histórico”.

Es un lugar con 2.000 años de historia hay una energía acumulada que te tiene que mover por dentro.

Sí, y yo lo siento como una responsabilidad. Qué orgullo poder hacer lo que más me gusta y, encima, en un lugar creado para eso hace dos milenios.

Además del espacio, compartes escenario con un elenco excepcional. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos?

Ya veníamos de hacer ‘Casa de muñecas’, así que la compañía ya era una familia. La entrada de Nacho Machi —músico, pianista, actor, primo de Carmen Machi— ha sido clave. Toca y actúa durante toda la hora y cuarto sin parar; es el corazón de la función. Y Lautaro Perotti, nuestro director, nos ha acompañado sin imponer miedos, disfrutando de ver cómo entre todos construíamos nuestra 'Electra'. Incluso cantamos un tango aflamencado: argentino como él, pero con mi acento andaluz.

¿Por qué crees que siguen funcionando estas obras clásicas, con más de 2.000 años, cuando la sociedad es tan distinta?

Porque en realidad la conciencia humana no ha crecido tanto ni ha evolucionado. Repetimos las mismas historias y emociones: ira, odio, venganza. El arte está para hacernos preguntas, pero no siempre lo escuchamos. Creo que los clásicos perduran porque siguen siendo actuales, la cultura está hecha para hacerse preguntas y es interesante que el espectador se reconozca en el teatro o el cine. No hay que pensar “esto pasó hace dos mil años, no tiene que ver conmigo”. Al contrario: la gente sale de ‘Electra’ diciendo “pues a mí me pasa esto con mi madre o con mi prima”. Y no pasa nada por tener sentimientos contradictorios, es real, y cuando tomas conciencia es cuando puedes ponerle remedio. Por desgracia, seguimos en guerras por terrenos, matando por venganza, no aprendemos. ¿Para qué? No lleva a ningún lado, solo al dolor humano.

¿Cómo sale el espectador después de ver ‘Electra’? ¿Qué feedback recibes?

Salen con ganas de más. Los clásicos suelen durar dos horas o más y pueden hacerse pesados, pero aquí la historia se cuenta en una hora y cuarto, sin respiro. Cada escena avanza diez años y el espectador entiende perfectamente los conflictos. Hay música, canto, baile, drama… y todo va encadenado a un ritmo muy actual. En Mérida, uno de los comentarios más repetidos fue que querían más. Empieza con un número musical y, desde ahí, no paramos. Yo no me bajo del escenario en ningún momento, así que tampoco noto el tiempo. Todo fluye, una cosa detrás de otra, hasta el final. Y lo mejor es que se entienden bien todos los conflictos, de todos los personajes, sin que nada se estanque.