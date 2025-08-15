Requena se postula como ciudad española del vino para 2026

Aunque el año pasado se quedó a las puertas (o precisamente quizá por eso), Requena vuelve a trabajar en una candidatura sólida para presentarse a la elección de ‘Ciudad Española del Vino 2026’ un título que otorga la Asociación Española del Vino (ACEVIN) y cuyo plazo para presentar los proyectos finaliza el próximo 15 de septiembre.

Desde hace unas semanas el Ayuntamiento de Requena trabaja intensamente para confeccionar un proyecto sólido para el que están recabando el respaldo de todo el sector vitivinícola local (viticultores, bodegas, organismos, asociaciones y otras entidades relacionadas con el mundo del vino) y el apoyo de instituciones de ámbito provincial y autonómico a fin de posicionar a este municipio del interior de la provincia de València como epicentro del vino a nivel nacional durante todo el año 2026, con una completa programación de acciones de promoción, turismo y cultura.

Entre los puntos a favor para lograr este reconocimiento destacan la historia y tradición vitivinícola del término municipal, que se remonta a más de 2.700 años tal y como atestiguan los restos arqueológicos del yacimiento de Las Pilillas; además de la riqueza cultural y patrimonial vinculada al vino, con ejemplos como Las Cuevas de La Villa, el Museo del Vino del Palacio del Cid o el Monumento Universal a la Vendimia.

Monumento Universal a la Vendimia. / Urban

También cuentan a su favor con la singularidad de su variedad de uva autóctona, la Bobal; y su consolidado papel como productora de Cava, siendo el único término de la Comunitat Valenciana adscrito a la DO Cava. La presencia destacada de la mujer en el sector vitivinícola, además del papel del vino como motor socioeconómico comarcal suponen un valor añadido para confeccionar una candidatura de garantías que posicione a Requena como favorita este año.

La ciudad de Requena tiene un gran potencial para defender y ostentar dicho título: cuenta con la Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España, ferias locales de vino consolidadas como Ferevin o Requena es Cava, multitud de bodegas y viñedos ecológicos y otros reclamos como la Escuela de Viticultura y Enología de Requena (1961) y la Estación de Viticultura y Enología (1910).

Desde el Ayuntamiento se quiere trasladar el entusiasmo con el que se afronta esta candidatura, destacando que Requena «es vino por esencia y aspirar a ser Ciudad del Vino 2026 es una oportunidad para proyectar todo lo que somos y todo lo que podemos ofrecer al mundo. Estamos convencidos de que tenemos los argumentos, la historia, la pasión y el apoyo de toda la ciudadanía para conseguirlo».

Hasta el próximo 15 de septiembre el comité creado para desarrollar el proyecto trabajará en conseguir la adhesión de todo el sector y confeccionar un programa lleno de actividades para enfatizar su posible designación en 2026. No será hasta mediados de octubre cuando ACEVIN desvele el nombre de la ciudad designada para el próximo año.