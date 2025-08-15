Tim Atkin sitúa al Tantum Ergo Exclusive como mejor cava de España

Tim Atkin es uno de los más prestigiosos críticos del mundo, periodista y Master of Wine con miles de seguidores en todo el mundo. Sus informes sobre vinos son tendencia y cada año abren puertas para aquellas etiquetas seleccionadas. En su último informe sobre vinos españoles el británico ha tildado a un cava valenciano como el mejor del año en España. Se trata de Tantum Ergo Exclusive de la añada 2014, un espumoso de método tradicional elaborado por Bodegas Hispano+Suizas que tiene una crianza en rima de más de diez años y que se presenta únicamente en formato magnum.

De este modo, la bodega que dirigen los enólogos Pablo Ossorio y Rafa Navarro se consolida como una de las productoras de cava de España de mayor prestigio. Cabe destacar que esta misma etiqueta ya había sido considerada como la mejor de España por la plataforma Verema y la guía Wine Up, en este caso por segundo año consecutivo. Además, otros cavas de la bodega han sido destacados también por el crítico con altas puntuaciones.

Tantum Ergo Exclusive es una de esas ‘rarezas’ que convierten a la bodega que la produce en algo más que una firma vitivinícola. Se elabora con uvas de la variedad Chardonnay cultivadas en la propiedad y solamente se ponen en el mercado aquellas añadas que los enólogos consideran que reúnen las cualidades suficientes para convertirse en su buque insignia. El mosto fermenta en barrica de roble, lo que le aporta volumen, carácter y untuosidad y tras la segunda fermentación en botella descansa un mínimo de diez años en rima. Es un cava que solo se presenta en formato magnum y tiene una limitadísima edición en cada añada.