Vicente Gandía relanza el icónico sello Ceremonia

Ceremonia fue el sello con el que Bodegas Vicente Gandía abrió las puertas de la excelencia a los vinos valencianos. Su primera referencia se incluyo en cartas de restaurantes de la talla de Arzak o El Bulli de Ferrán Adrià. Han pasado casi tres décadas y la bodega valenciana presenta un nuevo concepto para reposicionar este mítico sello entre los mejores, transformando la historia de Ceremonia en una experiencia sensorial única.

Ceremonia Depósitos nace como una colección compuesta por cuatro vinos: blanco, rosado, tinto y cava brut reserva. Se perfilan en los depósitos de la bodega con la fermentación, un proceso que para la familia Gandía es mucho más que una etapa técnica. Es un ritual, un momento en el que la uva se transforma en vino y donde cada detalle (temperatura, tiempo y ubicación del depósito) influye en el resultado final.

En el caso del Ceremonia tinto (un crianza de Cabernet Sauvignon), el mosto fermenta en el depósito 19, ubicado en la zona media de la bodega, donde la temperatura constante y moderada permite una extracción refinada y elegante, realzando el carácter noble del varietal. El blanco, de Sauvignon Blanc, fermenta en el depósito 37, en una zona interior y especialmente fresca de la bodega, lo que permite un proceso más pausado, fijando así las cualidades aromáticas de la uva. Por su parte, el rosado de Bobal se moldea en el depósito 12, situado cerca de la salida de bodega, donde la mayor exposición solar permite una fermentación algo más cálida de lo habitual, favoreciendo la integración de la acidez natural de la uva.