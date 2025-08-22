Nazario Cano, el regreso de un mito

Nazario Cano es un mito de la cocina valenciana. Un cocinero tan carismático que ha adquirido la condición de personaje. Arrastra una colección de historias sobre su forma de trabajar, su fuentes de inspiración y sus ritmos vitales que han ayudado a conformar entorno a él una leyenda. La gente habla de Nazario como si de un extravagante artista se tratara. Yo lo conozco un poco y sé que detrás de ese hombre de mirada huidiza y hablar quebrado no hay ningún loco excéntrico, sino un profesional constante y apasionado que atesora un talento bárbaro. Es diferente, sí. No se prostituye en las redes sociales ni frecuenta el circo mediático de la gastronomía. Nazario madruga, compra y espera en la cocina la llegada de una brigada que admira esa mente prodigiosa de la que han salido algunos de los mejores platos de la cocina valenciana.

Salpicón de bogavante / Urban

Nazario merecería un restaurante propio o, en su defecto, un patrón que hubiese sabido entender la rentabilidad a largo plazo de un cocinero de éxito como él. No ha sido así y se ha visto obligado a migrar de un restaurante a otro, buscando el escenario en el que poder interpretar su oficio, generalmente dando más de lo recibido y consiguiendo éxitos que otros envidiarían. Tras unos años fuera de la Comunitat, ahora regresa a Moraira para ubicarse en el Hotel Ritual de Terra. Inició el proyecto con dos restaurantes más informales (Madre y Maguro Gishiki) y ahora, por fin, se decide a inaugurar el gran restaurante gastronómico que llevará su nombre. Un comedor recogido y coqueto en el que poder expresar todas sus ambiciones.

Mejillones en caldo de su cocción / Urban

En esta nueva propuesta Nazario parece querer reinventarse. En el menú degustación desestima todos sus clásicos en una valiente apuesta por el futuro. El resultado es un menú en el que se alternan platos memorables con algún otro que te dejan más bien indiferente. Se percibe el trazo de Nazario en recetas que evocan su historia como la sopa fría de ajo con yema a baja temperatura y también en aquellos que se encarama de manera directa hacia el guiso y el sabor. Conozco muy pocos cocineros con la capacidad de Nazario para templar el sabor. Admiro su capacidad para encontrar los equilibrios y para inventar de la nada propuestas tremendamente sabrosas. Aún sigo dándole vueltas a una morcilla fría de sepia que me pareció brutal y no supe adivinar su proceso. También quedó en mi recuerdo el plato de pulpo seco (pasado por plancha hasta hacerlo etéreo pero sabroso) y un plato muy sorprendente que él llama ‘aglomerado con helado de whisky’ y es en realidad una porción de hojas de puerro aplastadas hasta convertirlos en un bocado muy rico y crujiente con aspecto de tablón de aglomerado. Por eso no entendí algunos platos en los que se abusaba de las gelatinas para buscar formas o efectos innecesarios.

Espeto de anguila con blanc i negre / Urban

Es el caso de una gelatina (demasiado dura y poco fundente) que encierra un sensacional guiso de caza, o esa otra que prepara con el agua de cocción de unos mejillones. Me quedo con ese Nazario talentoso que no necesita referentes ni trampantojos para crear unos platos deslumbrantes. El de la liebre asada con su propia piel y royale, el pichón en espeto de sardina y flor de manzanilla o el blanc y negre de anguila (todos ellos platos que se pueden pedir a la carta saliendo evitando el menú degustación).

Sopa fria de ajo con yema a baja temperatura / Urban

Para gestionar la sala (y la bodega) Nazario recupera a un viejo conocido de la hostelería valencia: Alfonso Castaño. Tiene oficio, mucho estilo y ha construido en tiempo récord una bodega muy interesante. Hay que reconocer a la propiedad la disposición a invertir en vino tanto como a Gonzalo la habilidad para gastar de una forma tan razonable.

Aglomerado y tarta de whisky / Urban

Ficha

¿Dónde? C. Moncayo, 20 Teulada, Alicante

Teléfono: 965 27 41 06

Lo mejor. Reencontrarnos con la figura de Nazario Cano. Un imprescindible de la cocina valenciana..

Lo mejorable. El abuso de las gelatinas. Ni eran necesarias ni estaban bien ejecutadas..

Lo imprescindible. Amarrar a Nazario a este proyecto. Encadenarlo si es necesario. No debemos dejarlo escapar de nuevo.

PRECIO MEDIO. 200 euros.